Vyplavalo: Zelenskyj přiznal Američanům pravdu. Je to vážné

Ukrajina se začíná pouštět do protiofenzívy a tamní prezident Volodymyr Zelenskyj v této souvislosti sdělil americké delegaci, že zemi zbývá jen několik týdnů na získání svého území zpět. Pokud se ukrajinský protiútok zasekne, bude to s blížící se zimou – a možnými mírovými jednáními – pro Kyjev nemalý problém. Podle Zelenského se jako klíčové na vytlačení ruských sil z ukrajinského území ukáže především období příštích tří až šesti týdnů. Z USA však do země nepřicházejí dobré zprávy. Washington žádosti Kyjeva stále mírní s tím, že nechce konflikt eskalovat. Vážnou trhlinu mají mít i západní sankce.

Protiútok vedený zejména na – pro zemi klíčovou – oblast na jižním pobřeží se může pro Kyjev stát zlomovým bodem, kterým začne série osvobozování ztracených území, anebo bude začátkem vleklých problémů, v případě, že by se Ukrajincům nepodařilo postoupit.



Čas do zimy se totiž značně krátí a následujících několik týdnů je klíčových při hledání odpovědí o podobě Ukrajiny v blízké budoucnosti. Jestli totiž ukrajinští obránci nezvládnou osvobodit od ruských sil pobřeží dříve, než začne přituhovat, hrozí, že později to půjde již jen velmi ztuha.

Pokud by zima konflikt přerušila, Ukrajina by jen těžko znovu hledala podporu u spojenců pro nové znovuzískání neosvobozených území a musela by se na případný další ruský útok připravovat ve značně znevýhodněné pozici, jelikož právě pobřeží a přístup k Černému moři je jedním z hlavních motorů ukrajinské ekonomiky na jihovýchodě země.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si je svízelné situace, ve které není prostor na přílišné otálení, vědom. Jak podotýká server Politico, své obavy z průtahů při ukrajinském protiútoku sdělil také americké kongresové delegaci.



Po příjezdu delegace vedené předsedou amerického sněmovního výboru pro ozbrojené služby Adamem Smithem do Kyjeva se Zelenskyj svěřil, že podle jeho odhadů zbývá Ukrajině na otočení války jen několik týdnů.



Ukrajinští představitelé delegaci sdělili, že chtějí v dohledné době začít s Ruskem jednat o míru, a proto bude klíčové získat před samotnými rozhovory s Moskvou zpět zejména území na jihu země, jelikož by při uzavření míru na aktuálních bojových liniích země přišla o velkou část svého pobřeží a tedy i ekonomických a obranných možností.

Smith sdělil, že se od Zelenského dozvěděl, že v rámci snahy o osvobození jihu Ukrajiny před začátkem mírových rozhovorů bude klíčové zejména období příštích tří až šesti týdnů.



Kdyby se Ukrajině protiofenzíva na pobřeží nepodařila, v zimních měsících by zřejmě válka přešla do opotřebovacího stádia, ze kterého by těžila především Moskva.



Jak ale Politico podotýká, Spojené státy sice již od únorového zahájení ruské invaze poskytly Ukrajině pomoc ve výši 8,2 miliardy dolarů, Bidenova administrativa však i nadále odmítá Kyjevu poskytnout některé zbraně, které by situaci mohly velmi rychle obrátit.



Sporná je pro americkou vládu zejména otázka zbraní dlouhého doletu. Na Ukrajinu USA odmítají odeslat armádní taktický raketový systém ATACMS, který dokáže zasáhnout cíle vzdálené 190 kilometrů, nebo bezpilotní letouny MQ-1C Gray Grey Eagle – důvodem je, že se Spojené státy obávají toho, že by mohly konflikt eskalovat.

Americký poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan na Aspenském bezpečnostním fóru prohlásil, že cílem USA je „zajistit, aby nedošlo k vypuknutí třetí světové války“.



Podle Smitha částečná podpora na větší pomoc pro Ukrajinu v USA panuje, zatím se však netýká přímo Bidenova nejužšího okolí.



Pro Ukrajinu také není pozitivní ani zpráva Mezinárodního měnového fondu (MFF). Navzdory sankcím uvaleným na Moskvu totiž Rusko není ekonomicky natolik na kolenou, jak se předpokládalo.



Sankce, jejichž cílem bylo odříznout Rusko od světového finančního systému a odříznout Moskvu od finančních prostředků, které mohla použít na financování války, podle nejnovější zprávy MMF neohrozí ruskou ekonomiku příliš drasticky. Organizace pro letošek očekává, že Rusko již ekonomicky bude kvůli rozpoutání války na Ukrajině tratit, jeho ekonomika však ve výsledku poklesne jen o šest procent – což je o 2,5 % lepší výsledek, než bylo očekáváno.



Rusko nikdy nepatřilo, na rozdíl od Západu, mezi ekonomicky vyspělé země a největší země světa byla ekonomicky v bídném stavu téměř po celou dobu své moderní historie i proti mnohonásobně menší (a v poslední době nepříliš ekonomicky zdatné) Itálii. Zatímco Rusko mělo v roce 2020 svůj hrubý domácí produkt (HDP) podle dat Světové banky ve výši 1 483 miliard dolarů, italské HDP činilo 1 886 miliard dolarů.

Když porovnáme předválečné HDP Ruska s Německem, vychází, že je německá ekonomika (za rok 2020 HDP Německa činilo 3 806 miliard dolarů) až více než dvojnásobně větší. A co více – Rusko bylo v roce 2020 z hlediska HDP na úrovni jen 6x větší než Česká republika a to při jeho mnohonásobně větší velikosti co se týče rozlohy, ale i rozdílu v počtu obyvatelstva.



Pro Rusko tak sice západní sankce neznamenají takové problémy, jak se očekávalo, stále však zůstane nepříliš ekonomicky rozvinutou zemí a úpadek HDP ve výši 6 procent tamní životní úroveň jen opět sníží.



Jak podotkl v rozhovoru pro agenturu AFP hlavní ekonom MMF Pierre-Olivier Gourinchas, i přes zlepšení čeká Moskvu „stále poměrně značná recese“.



Server France24 pak s odkazem na tento rozhovor dodává, co je hlavním důvodem toho, že nedošlo na úplné zhroucení Ruska – může za to především ruský těžební průmyslu a rostoucí cena energií. Ty přinášejí Moskvě „obrovské příjmy“.

Úspěšné byly také kroky ruské centrální banky, která odvrátila zhroucení bankovního systému v zemi.

Právě kvůli růstu cen energií a závislosti na Rusku trpí také samotná Evropa. Situace by se podle odhadů MMF mohla dramaticky zhoršit, pokud Moskva přeruší vývoz plynu a s tím, jak Evropská unie od příštího roku zavede zákaz dodávek ruské ropy po moři.



Neplatí však, že by se Evropa dostala kvůli sankcím do stejně podobných problémů jako Rusko, projekce MMF předpokládá, že rozvinuté země zůstanou v kladných číslech. HDP eurozóny má letos dle predikce růst o 2,3 %, německé HDP o 1,2 % a i HDP ekonomicky porovnatelné Itálie vzroste o 3 % reálného HDP.

