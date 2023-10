Vyplňte formulář, jinak... V Kanadě přitvrdili na internetu

reklama

Jednak rozhodla, které streamovací služby musejí poskytovat informace o svých aktivitách v Kanadě. „Streamovací služby, které působí v Kanadě, nabízejí vysílaný obsah a utrží za rok 10 milionů dolarů a více, musejí do 28. listopadu 2023 vyplnit registrační formulář. Registrace sbírá jen základní informace, proběhne jenom jednou a je to jen pár kroků,“ uvádí komise.

Dále komise dle svých slov stanovuje podmínky pro streamovací služby, které chtějí vysílat v Kanadě. „Tyto podmínky začínají platit dnes a vyžadují od jistých streamovacích služeb, aby CRTC poskytly informace o obsahu a těch, kdo jim přispívají,“ uvádí s tím, že tyto podmínky také vyžadují, aby tyto služby fungovaly bez omezení na všech mobilních zařízeních a u všech poskytovatelů internetového připojení.

O třetím opatření zatím komise jen uvažuje, totiž že by tradiční média a streamovací služby musely přispívat k produkci kanadského a domorodého obsahu. K této otázce začnou diskuse 20. listopadu.

CRTC ještě pro zpřehlednění dodala, že sociální sítě se musejí registrovat, jednotliví uživatelé nikoliv. „Webové služby, které poskytují podcasty, se musejí registrovat, ale jedinci, kteří podcasty šíří přes sociální média nemusejí. Služby poskytující jen videoherní obsah nebo audioknihy se registrovat nemusejí,“ vysvětluje.

Na nová pravidla upozornil americký novinář Glenn Greenwald, který stojí mimo tradiční žurnalistický mainstream. „Kanadská vláda, vyzbrojená jedním z nejrepresivnějších plánů on-line cenzury, oznamuje, že všechny streamovací služby nabízející podcasty se musejí registrovat, aby u nich mohly probíhat kontroly,“ komentoval.

The Canadian government, armed with one of the world's most repressive online censorship schemes, announces that all "online streaming services that offer podcasts" must formally register with the government to permit regulatory controls:https://t.co/wHOloLgnY2 pic.twitter.com/6noTYceVsg — Glenn Greenwald (@ggreenwald) October 1, 2023

Přidal se také Elon Musk, majitel sociální sítě X, který se přihlásil k absolutní víře ve svobodu slova. „Trudeau se snaží zamáčknout svobodu slova v Kanadě. Ostudné,“ prohlásil.

Trudeau is trying to crush free speech in Canada. Shameful. https://t.co/oHFFvyBGxu — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2023

„Právě podcasty sloužily jako jediná možnost svobodné diskuse, když se Trudeau a zbytek politické třídy plně věnovali totalitě. Není překvapením, že si přišli právě pro nás. Budu dál říkat pravdu, dokud mě všude nezakážou nebo nezavřou,“ prohlásil Clint Russel, autor Podcastu Liberty Lockdown.

It was podcasts that served as the only avenue for free discussion while Trudeau and the rest of the political class went full totalitarian



It is no surprise they would come for us specifically. I will continue telling the truth until I'm banned everywhere or jailed. https://t.co/kfRQJj8THO — Liberty Lockdown w/ Clint Russell (@LibertyLockPod) October 1, 2023

Mluvčí kanadských konzervativců už prohlásila, že nová pravidla jsou fraška, a slíbila, že konzervativci tyto dystopické a autoritářské regule zruší.

…but the government “will not regulate user generated content” isn’t that right @pablorodriguez?



What a farce.



Conservatives will repeal this authoritarian & dystopian censorship legislation. https://t.co/fH7jnpuDNt — Sarah Fischer (@SarahFischer__) October 1, 2023

Nechyběly ani narážky na nedávný incident v kanadském parlamentu, kdy Trudeau tleskal válečnému veteránovi Waffen SS. Například že by dotyční mohli mít dostatek soudnosti, aby mezi tleskáním nacistovi a uzákoněním cenzury udělali alespoň pár týdnů pauzu. Další pak přirovnávali nová pravidla ke komunistickým režimům, například v Číně. „Kdyby takovou cenzuru zavedlo Rusko, Justin Trudeau by vykopal další nacistické kostry, jen aby jim mohl poděkovat víc za boj proti Putinovi,“ ozvala se Sheila Gunn Reidová z Alberty.

If Russia attempted this sort of authoritarian censorship, Justin Trudeau would be digging up Nazi skeletons just so that he could thank even more of them for fighting Putin. https://t.co/cxDrVNIGTY — Sheila Gunn Reid (@SheilaGunnReid) October 1, 2023

