Vyšetřit. Všechno. A od začátku. Robert Šlachta vytáhl na vládu

Bývalý šéf dnes již neexistujícího Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) Robert Šlachta se ve svém pořadu Napřímo vyjádřil k aktuálnímu dění u nás. Řekl, že se připojuje k ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD) v jeho snaze o zřízení vyšetřovací komise, jakmile skončí koronavirové období. „Měli by začít hned od začátku,“ zaznělo od Šlachty, načež začal jmenovat, na co by se vyšetřovatelé měli podívat. Došlo i na zhodnocení, zdali si ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj přijel do Ruska „pro nášup“ či na téma sociálních sítí. O nich pohovořil s komentátorem a videotvůrcem Ondřejem Tesárkem, vystupujícím pod přezdívkou „Bratříček“.

„Chce to pak přemýšlet u voleb, jestli vláda udělala maximum… Ale samozřejmě podívat se i na opozici, jakým způsobem vládě pomohla… Jestli to nebylo jen kopání,“ pronesl Šlachta. Prý je mu už z toho „na nic“.



Poté vyřkl, že se „připojuje k Hamáčkovi“ a k jeho přání zřídit vyšetřovací komisi, jakmile to bude možné. „Měli by začít hned od začátku, měli by začít od loňského jara,“ dal najevo. Vyšetřit by se prý měly nákupy v Číně a další „podvodné nákupy“. Jan Hamáček ČSSD



„To, že se pan premiér udělá odborníkem na očkování… Já už o tom raději ani nechci mluvit,“ pronesl nakonec k Andreji Babišovi.

Přišla i otázka od diváka k návratu ruského opozičního politika Alexeje Navalného do své domovské země po několikaměsíčním pobytu v Německu, kde se zotavoval z otravy nervově paralytickou látkou ze skupiny novičok. Navalnyj byl večer zadržen ruskou policií hned na moskevském letišti Šeremetěvo přímo na pasové kontrole ihned po jeho příletu z Berlína. „Jede si pro nášup?“ tázal se divák.



Bývalého policistu návrat Navalného též šokoval. „Je to jenom o velké politice, samozřejmě z toho chce těžit taky,“ vyjádřil se k jeho návratu s tím, že Rusko je „země neomezených možností“. Fotogalerie: - Putinovo Rusko

S Ondřejem Tesárkem pak probrali zejména aktuální dění kolem sociálních sítí po smazání účtu amerického prezidenta Donalda Trumpa a zlikvidování sociální sítě Parler. Tesárek zhodnotil, že dnešním největším problémem je, že sociální sítě nemají jasně stanovená pravidla toho, co je zakázané a tak se může stát, že vám zablokují účet, aniž byste věděli proč.



„Sociální sítě vám budují dosah k lidem, ale otázka je, co k nim dosáhne, co přinášíte. Jestli je to vaše fotka z bazénku, jako měl Škromach, co se polonahý koupal s vínem a svíčkou a říkal do kamery nějakou revoluční myšlenky,“ zamyslel se Tesárek. Ten se na protest proti sociálním sítím rozhodl smazat některé své účty.

Celé video můžete zhlédnout zde:

