Výsledek sankcí: Rusko za ropu dostává víc, než kolik ho stojí Ukrajina

Země Evropské unie na základě tohoto embarga chtějí koncem roku přestat s dovozem až 90 % ruské ropy, výjimku získá pouze ropovod Družba zásobující Česko, Slovensko a Maďarsko.



„Omezí to Rusku možnost financovat jeho válku,“ ocenila při schválení sankcí šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová.



Stačí však tyto sankce na omezení financování ruského útoku na Ukrajinu doopravdy? Podle údajů výzkumné organizace Centrum pro výzkum energetiky a čistého ovzduší se sídlem v Helsinkách, zřejmě nikoliv.

Organizace ve své studii, na níž upozornila investigativní reportérka Hiroko Tabuchi pro The New York Times, poukazuje na to, že se Rusko i přes sankce těší až nebývale vysokým příjmům. Během invaze na Ukrajinu v prvních 100 dnech války totiž zaznamenalo rekordní příjmy z vývozu ropy, plynu a uhlí ve výši 93 miliard eur. Přibližně dvě třetiny těchto příjmů pocházely z ropy a většina zbývajících příjmů ze zemního plynu.



Analytik Lauri Myllyvirta, který výzkum vedl, upozornil, že Rusko zaznamenává enormní tržby kvůli růstu cen fosilních paliv a zvýšeným objemům vývozu, které se mají blížit nejvyšším úrovním v historii.



Příjmy z ropy a plynu jsou pro Rusko zcela klíčové, jelikož v loňském roce tvořily až 45 % ruského federálního rozpočtu, jejich rostoucí cena a vývoz tak způsobují, že Moskvě proudí jen z fosilních paliv víc peněz, než kolik země vynakládá na válku na Ukrajině.

Ačkoli ruský vývoz fosilních paliv začal objemově poněkud klesat, protože stále více zemí a společností se vyhýbá obchodování s Moskvou, prudce rostoucí ceny více než vyrovnaly dopady tohoto poklesu. Výzkum zjistil, že ruské vývozní ceny fosilních paliv byly v průměru asi o 60 % vyšší než v loňském roce, a to i při zohlednění skutečnosti, že ruská ropa se prodává asi o 30 % levněji než na mezinárodním trhu.

Dvakrát vyšší příjmy má Rusko také z plynu. Gazprom tak počítá tučný balík příjmů, který k němu proudí za prodej plynu i přestože Evropa za prvních 100 dní ruské agrese nakoupila o 23 procent méně plynu než roku předchozího.

Také Spojené státy tlačí na Rusko zákazem dovozu ruských fosilních paliv ne zcela účinně. Z Ruska sice neproudí do USA žádné palivo, neznamená to ale, že se ruské produkty do Ameriky zcela nedostanou – rafinované ropné produkty z Nizozemska a Indie totiž s největší pravděpodobností ruskou ropu obsahují.



Největším dovozcem ruských paliv se pak po útlumu zájmu Evropy stala Čína, kterou více než ruské útoky na ukrajinská města zaujala možnost odkupu levnějších surovin, zejména ropy. V Asii se Rusko setkává také s dobrým odbytem svého uhlí, jelikož se ho rádo ujalo Japonsko, které na svém území čelí nedostatku nerostného bohatství.

K boji Evropy na omezení ruských příjmů z nerostného bohatství se nedávno ozvala také ministryně financí Spojených států Janet Yellenová. Ta podle serveru Politico americkému senátnímu finančnímu výboru řekla, že je žádoucí strategií zavedení stropu na ceny ruské ropy.



Washington podle ní jedná s Evropou o vytvoření kartelu, který by stanovil strop pro cenu ruské ropy zhruba ve výši ceny produkce. Tím by se dle ní snížily příjmy Ruska z fosilních paliv a zároveň by ruská ropa proudila na světové trhy, stabilizovaly by se ceny a odvrátila by se globální recese.



„Chceme, aby ruská ropa proudila na světový trh, abychom udrželi světové ceny a pokusili se zabránit prudkému nárůstu, který by způsobil celosvětovou recesi a zvýšil ceny ropy. Ale cílem je rozhodně omezit příjmy plynoucí do Ruska,“ řekla.

