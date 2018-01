Výsledky voleb by prý mohly být už odpoledne

Češi dnes dokončí volbu hlavy státu. Výsledky by mohli znát pozdě odpoledne. Voliči se rozhodují, zda bude dalších pět let hlavou státu Miloš Zeman, nebo zda se prezidentem stane bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.

Volební místnosti se po noční přestávce otevřou v 08:00. Hlasovat budou moci ti, kteří si v pátek k volebním urnám cestu nenašli. Šanci budou mít do 14:00. Poté volební komisaři začnou hlasy sčítat a zveřejňovat na volebním webu. Konečné výsledky by podle Českého statistického úřadu měly být známy do pozdního odpoledne.

Lidé si do volebních místností musí vzít občanský průkaz nebo cestovní pas kvůli ověření totožnosti. Na voličský průkaz nesmějí zapomenout ti, kdo si jej zařídili kvůli hlasování mimo domovskou obec. Hlasovací lístky se jmény obou finalistů dostanou voliči tak jako v pátek až ve volební místnosti.

autor: nab