Vysmátý Babiš v den inaugurace Pavla odhalil plány

reklama

Senát Parlamentu ČR ve středu podle očekávání schválil sporné snížení červnové valorizace důchodů, které navrhla vláda kvůli nutnosti nezvyšovat neúměrně výdaje státu. Návrh ještě posoudí nastupující prezident Petr Pavel.

Předseda hnutí ANO uvedl, že novela k valorizaci důchodů je protiústavní. Doufá, že se Petra Pavla podaří přesvědčit. „Prezident má historickou šanci, aby byl prezidentem všech, pokud je spravedlivý, tak naši důchodci dostanou, co si zaslouží,“ pokračoval Babiš. „Schillerova má za úkol sestavit tým právníků, kteří vypracuji ústavní stížnost. Pokud Ústavní soud není součástí nové totality,“ uvedl Babiš, který naznačil, že z úst právníka z řad ODS slyšel, že je jasné jak v této věci Ústavní soud rozhodne.

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Skutečnost, že v Senátu se nakonec sporné snížení červnové valorizace důchodů schválilo, si Babiš vysvětluje následovně: „Naběhli tam předsedové stran… Pekarová Adamová, a demokraticky stranicky jim domluvili, aby sklapli,“ smál se Babiš s tím, že Pekarová Adamová je „totalita“.

Anketa Jakou školní známkou hodnotíte prezidentství Miloše Zemana? 1 19% 2 59% 3 6% 4 8% 5 8% hlasovalo: 21212 lidí

„A není to jen o důchodcích. To je o inflaci. A tahle vláda je řízena výrobci elektřiny. Že inflaci přičítají nám, to je nesmysl. Stačilo zastropovat elektřinu na 1500 korun za MWh, měli bychom jednu z nejnižších inflací v Evropě, důchodci by mohli nakupovat,“ doplnil. „Je nehorázné, co si vláda dovoluje, jak lžou. Nedovolí nám ani mluvit. Říkají, že nemají peníze, přitom mají výnosy z inflace ve stovkách miliard, tak kam ty peníze dávají?“ rozhořčil se opozičník.

Věnoval se také dnešní inauguraci Petr Pavla. Vzpomínalo se na kampaně, které ovládlo téma válka. Babiš připomněl, že vždy mluvil o míru a nechce válku na Ukrajině. Následně vysvětloval jednoduchý důvod, proč se dávno nevedou mírová jednání. „Proč je ta válka? Proč se už nejedná diplomatickou cestou o jejím ukončení?“ pozastavoval se. Ale někomu to vyhovuje, protože když je válka, tak se prodávají zbraně, pohonné hmoty atd. Někdo tu dělá kšefty a je to špatně, proto lidé umírají. To řešení se musí najít, ale nevidím zatím iniciativu k ukončení války,“ pokrčil rameny.

„Petr Pavel je voják, rozumí armádě, válce, mluví o letadlech, já nevím, snad ne,“ dodává na dotaz, zda si myslí, že nový prezident nás chce do války zatáhnout. „Určitě to není on, kdo to vyřeší. Řešit to má Biden, Macron, Evropa, Erdogan, NATO, EU,“ doplnil Babiš.

Sám se poté také rozhovořil o tom, že poslanecký mandát rozhodně nehodlá položit, protože ve Sněmově ho čeká ještě hodně práce: „Já jsem hlavně v šoku z toho, že tam mají špenátovou polévku za 15 korun. Nebo včera jsem měl čočkovou polévku s klobásou za 16 korun!“ nepřestával se Babiš smát. „Ta Pekarová, že se nestydí…,“ nevycházel z údivu.

„Ty poslanci berou sto tisíc, mají další náhrady, mají peníze a nestydí se za takové ceny. To je opravdu skandál. Ať to ti lidi slyší. V pátek o tom budu mluvit, protože si navýšili platy. Já veškeré příjmy dávám samoživitelkám,“ připomněl, že sám navrhl zmrazení platů do roku 2026. „Ve Sněmovně mě to baví, určitě se zapojím, chci mít možnost říct lidem, co vše se tam děje,“ dodal expremiér natěšeně. Potvrdil, že bude znovu kandidovat na předsedu hnutí ANO a těší se na volby do Evropského parlamentu příští rok.

Ohlédl se také za vládou Miloše Zemana, který po deseti letech skončil v úřadu prezidenta. „Měli jsme normální vztah, historie vztahů nebyla na začátku úplně ideální, to byla privatizace Unipetrol, tehdy mě podrazil partner, kdy se na mě pan prezident naštval a já to pak vysvětloval. Miloš Zeman je určitě jedna z největších osobností naší politiky od revoluce.

Mimochodem je to člověk, který byl vyhozen z práce bývalým režimem. On je určitě člověk sečtělý, vždy jsem ho obdivoval, jak skvěle dokáže mluvit. Vždy mi říkal: ‚Musíš mluvit, jako když kape voda.‘ Je to úžasný rétor.

Jeho problém ale byl, že si vybíral takové divné spolupracovníky. A také sliboval, že společnost spojí a nespojil, bohužel. Já ho ale chápu, vybudoval ČSSD a oni ho podrazili… Chodil za lidmi, byl lidový, byl to ideální kandidát na prezidenta,“ prozradil Babiš, jak bude vzpomínat na Miloše Zemana.

Psali jsme: Břímě, co Zemana trápilo. Ovčáček po konci na Hradě řekl vše To je radosti. Němcová v noci. Sportovci, Bartoníček... Nevídané Ministr Stanjura: Myslím, že podstatnou část odpovědnosti má ČNB, menší vláda Poslední prezidentský rozhovor. Zeman zklame ty, kdo ho nesnáší

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama