Výsměch? Park v Berlíně, kde migranti trápí ženy, skýtá, co svět neviděl

V hlavním městě německé spolkové republiky se uvažuje o uzavírání Görlitzer Parku, největší odpočinkové zóny v berlínské čtvrti Kreuzberg, na noc. Kvůli bezpečnosti. Té je podle německých deníků stále méně. Jedna z místních obyvatelek v komentáři pro Berliner Zeitung popsala, v čem vidí hlavní problém. Uzamykání parku na noc podle jejího názoru vůbec nepomůže.

Wiebke Hollersenová, novinářka, která v Berlíně žije, prozradila, že když šla asi před rokem jednoho letního večera po břehu řeky Sprévy, z ničeho nic ji jeden z mužů chytil za paži a něco jí povídal. Naštěstí se mu podle svých vlastních slov vykroutila a vydala se rychlým krokem ke skupince lidí. Hledala u nic bezpečí.

„Cítila jsem se nepříjemně. Do teď na mě muži jen mluvili, případně za mnou něco volali a syčeli na mě. To, že na mě sáhli, to pro mě bylo novou úrovní útoku. Ten muž byl mnohem silnější než já, co kdyby sevřel silněji a nepustil? Zároveň jsem nevěděla, zda a jak o tom mluvit nebo psát. Muži v sousedství, kterých jsem se stále více bála, byli dealeři z Görlitzer Parku,“ prozradila novinářka.

Politici z řad křesťanských demokratů (CDU) i kvůli tomu volají po uzamykání parku na noc. Jenže, jak už Wiebke Hollersenová naznačila, podle ní to nepomůže.

Velkou debatu o uzamykání parku rozpoutal případ, o němž podle novinářky berlínská policie z počátku vůbec neinformovala.

„V červnu došlo k děsivému útoku na pár, oba byli okradeni v časných ranních hodinách a žena byla znásilněna několika muži. O činu se vědělo, až když o něm informovaly Berliner Zeitung a Die Welt. Berlínská policie, která jinak hlásí každého zloděje kabelek tisku, zločin nezveřejnila,“ napsala.

„Drogy se dlouhodobě prodávají i na ulicích v okolí parku. Na Görlitzer Bahnhof, na Wiener Strasse, na Schlesische Strasse, na břehu Sprévy naproti East Side Gallery, po které jsem se toho večera procházela. Zdá se mi, že zejména od té doby, co v parku začala pravidelně hlídkovat policie a zpřísnily se tam kontroly, se drogoví dealeři a jejich zákazníci obrátili do okolí. Možná jich bylo mnohem víc,“ pokračovala.

Upozornila, že by si nepřála, aby policisté kontrolovali lidi v parku jen na základě odlišné barvy pleti, ale sama si podle vlastních slov všimla jedné věci.

„Také nechci, aby byli lidé kontrolováni jen proto, že jsou černí. Doufám, že policisté prohledávají lidi s důvodným podezřením. Ale muži, kteří mi v parku a okolí nabízeli drogy, byli vždy, opravdu vždy, z Afriky,“ konstatovala.

Novinářka prozradila, že ztrácí pocit bezpečí i v okolí parku. Proto podle ní uzamykání parku na noc opravdu nic nevyřeší.

List Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) upozornil, že podezřelí ze znásilnění v berlínském parku již byli zadrženi. Znásilněna měla být sedmadvacetiletá žena.

„K činu došlo již 21. června v časných ranních hodinách. Policie a žalobci o věci informovali až poté, co byl ve čtvrtek zatčen 22letý podezřelý. Muž, který je nyní ve vazbě, je Somálec, jak potvrdil mluvčí státního zástupce FAZ,“ uvedl server deníku. Po dalších možných pachatelích prý policie pátrá.

Strážci zákona se také rozhodli vysvětlit, proč o případu informovali s časovou prodlevou. Prý proto, aby dalším možným pachatelům přes média ani nenaznačili, co všechno vědí a nezkomplikovali si tak pátrání.

Jenže podle listu to nebyl jediný případ hromadného znásilnění v Berlíně. Znásilněny měly být až tři ženy. Podezřelá je skupina čtyř mladíků ve věku 14 až 19 let.

Sociolog Petr Hampl k tématu pro server ParlamentníListy.cz poznamenal, že o klesajícím pocitu bezpečí u tohoto parku se v německém hlavním městě mluví již delší dobu. Park je podle něj no-go zónou, kde má hlas policisty menší váhu, než hlas islamistického drogového dealera.

„Není to poprvé, kdy se o tom parku píše ve velkých médiích. V roce 2019 tam byla vztyčena socha afrického drogového dealera jakožto nového hrdiny. Svým způsobem to bylo přiznání, že je to zóna, kde přestalo platit německé právo. V posledních týdnech se to jenom projevuje radikálněji. Když vstoupí cizinka na území islámského klanu a není dostatečně zahalena, je brutálně znásilněna. Konec konců, taky jí mohli uříznout hlavu. Je to zóna, kde platí jejich pravidla a oni mají odhodlání si svá pravidla prosadit. Ve Švédsku provádějí příslušníci gangů na hranicích svých území občasné hraniční kontroly a švédská policie to respektuje. Zdá se, že v německé veřejné diskuzi existují v zásadě dvě stanoviska. Podle jednoho z nich je dobré a pozitivní, že Německo předává části svého území islámským drogovým gangům. Podle druhého problém neexistuje, a kdo o něm mluví, je zločinec. Ale ani jedna strana se neodváží mluvit o tom, že je to logický a nutný důsledek toho, že probíhá kolonizace Německa islámem. Současná debata za pár týdnů utichne, oficiálně se nestane nic a německá veřejnost si z toho vezme poučení. Parku Görlitzer se vyhýbáme, to je no-go zóna. Těch zón bude postupně přebývat a Němky se budou postupně učit, že ven se chodí pouze ve dne a v doprovodu mužského příbuzného. Stejně jako se budou učit, že manžel má právo a povinnost je bít a že mrzačit genitálie dcery je projevem mateřské lásky,“ předpověděl možnou budoucnost Německa Hampl.

Zmíněná socha byla v roce 2019 opravdu v parku vztyčena.

