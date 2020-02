Výsměch: Tohle že má zastavit migraci? „Převratný návrh“

reklama

„Právě mi vyhrkly slzy. Bez cibule. Smíchem. Ok, tak za 5 let migrační krize se Řecko dostalo k animaci plovoucího plotu. Pamatujete, jak EU chtěla vystřelit Orbána na oběžnou dráhu Pluta, když začal stavět plot?! Ba ne, vážení, každý, kdo byl kdy v Řecku, a viděl jejich stavební ‚umění‘ nebo řízení dopravního provozu, už teď ví, jak toto dopadne,“ poznamenal Tyl k článku serveru Novinky.cz.

Anketa Babišova vláda podává žalobu proti Evropské komisi ve věci dotací Agrofertu. Vadí vám to? Vadí 4% Nevadí 96% hlasovalo: 454 lidí

„Nápověda: Stavros s Michalisem budou sedět u pultu centrální ochrany, který jim za miliardu euro s tou ‚bariérou‘ dodá EU, budou popíjet ouzo, kouřit a jediné, co udělají, je, že odmontují zvukovou signalizaci narušení plotu, aby je to nerušilo...“ dodal Tyl s tím, že by přitom stačilo zrušit štědré sociální dávky v Německu a spol.

Systém by se podle serveru Novinky.cz měl nacházet u ostrova Lesbos. Využít by jej pak Řekové chtěli v případě, že by bylo nutné omezit nápor migrantů mířících do země ze sousedního Turecka. Cena systému by pak měla vyjít na půl milionu eur. Dlouhý by měl být 2,7 kilometru a vysoký 1,1 metru. Nad hladinu by mělo vyčnívat 50 centimetrů.

Psali jsme: Ubožák, zoufalec Kremlík! Valí se to dál, „trestňák” má i Koudelka z BIS. Silná slova Vladimír Ustyanovič: Super hejtman a poslanec Ivo Vondrák Šéfové senátorských frakcí se sejdou kvůli Kuberovu nástupci Jaroslav Michal: Další nevydařený tendr ministerstva obrany

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.