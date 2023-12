Vystrčil poučil Havlíčka: Měli byste nechat toho, kdo vládne, vládnout. A neobstruovat!

reklama

„Není to o tom, koho chceme přetáhnout, ale jak vnímáme tu situaci. Já jsem mnohokrát řekl, že se zde objevují prvky určité totality a musíme si pojmenovat, jak totalitu definovat,“ sdělil Havlíček, jenž odmítl, že by zostřenou rétorikou chtělo hnutí ANO přetáhnout voliče SPD.

„Hovořili jsme o prvcích nové totality. A já si za tím stojím, pokud se na to díváme z toho pohledu, že totalita je snaha uzurpovat si prostor, veřejný prostor, prostřednictvím posilování byrokratického aparátu ve snaze umlčet oponenty,“ sdělil Karel Havlíček.

„Pokud zde dnes máme pod kontrolou pětikoalice vládu, pod kontrolou pěitkoalice Poslaneckou sněmovnu, Senát, máme zde prezidenta, který byl jejich kandidátem... A neříkám, že to byly nedemokratické volby, já jen říkám, že v této situaci máme být všichni obezřetní, aby nedocházelo k využívání té situace, potom je už jenom kousek ke zneužívání té situace. A vy jako média máte stát v čele toho, abyste to kontrolovali, a pokud selžou média, pak to musí dělat opozice. Tím spíše, že opozice dneska má jasnou nebo většinovou důvěru ve společnosti,“ řekl Havlíček.

Sněmovní volby by teď jasně vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 % hlasů, ukázal model Kantaru pro Českou televizi. ODS by měla 12,5 %, Piráti 11,5 % a SPD 10 %.

Slovo totalita by se podle Milana Štěcha nemělo nadužívat; na druhou stranu chápe do jisté míry opozici, protože jsme na chvostu Evropské unie v těch základních číslech, která vypovídají o růstu HDP, která vypovídají o růstu životní úrovně. „Jenom kvůli tomu by neměla vláda u nás pokračovat a prezident by měl konat, protože to trvale poškozuje občany,“ řekl Štěch k tomu, jak u nás je draho. Apeloval na to, aby byly předčasné volby, nebo úřednická vláda. „Jsme skutečně v patové situaci,“ sdělil Štěch.

Podle Vystrčila však země funguje, vláda dělá dle možností, co má, co může. Situace dle něj k demisi vlády není nazrálá. „Je nazrálá k tomu, abychom si řekli, že máme nějaké priority a že jsou nějaké věci, které jsou pro tuto zemi důležité, a abychom se zkusili sjednotit a spojit. Ta politika je o tom, že máme hledat shodu, a ne o tom, aby jeden na druhého vyskakoval, že má podat demisi, nebo že by bylo dobré, kdyby o tom vůbec nejednal, nebo dával ty věci k Ústavnímu soudu, že už jiné možnosti nemá. A jestli tímto chceme pokračovat, že tady budeme vystupovat a vykládat o tom, jak by měl tenhleten skončit, protože tenhleten by to dělal líp...“ řekl Vystrčil, že úkolem politiky je hledat společenskou shodu.

Vystrčil se následně také vymezil proti Havlíčkovi, že má problém zůstat v klidu, kvůli „sprostotě“, kterou podle něj Karel Havlíček předvádí.

„Takže kritika je bourání demokratického systému?“ rozhorlil se Havlíček.

