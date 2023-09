Vytáhnu zase obytňák... Babiš se smál opozici mimo parlament, toto mu vzkazují

reklama

Šéf hnutí ANO Andrej Babiš se zase jednou pořádně rozjel, a to v pořadu Xaver Live. Reagoval i na otázku moderátora, která zněla: „Co si myslíte o Rajchlovi a má šanci?“

„Samozřejmě máme milion hlasů voličů z posledních voleb, které vlastně dopady tak, že jsou jen dvě opoziční strany. Není tam ani ČSSD ani další... Pan Rajchl dělá ty demonstrace. My demonstrace neorganizujeme, naše práce je ve Sněmovně a samozřejmě jezdíme mezi lidi a já jezdím mezi lidi a budu jezdit. Vytáhnu zase obytňák…“ analyzoval.

„Je to na něm, jestli se spojí s panem Šlachtou, který měl de facto největší negativní vliv na ty volby, že to dopadlo, jak to dopadlo… Pak paní Konečná má velice dobré názory…“ uvažoval.

V prezidentských volbách se podle něj ukázalo, kdo je kdo. „Pan Šmarda mě nepodpořil, de facto ani SPD… Mě to mrzí. Uvidíme. Hnutí ANO je opoziční hnutí, které má největší preference. Doufám, že to tak zůstane. Byli jsme ve vládě. Lidi vědí, co jsme dělali ve vládě. Máme stínovou vládu, která každý čtvrtek zasedá,“ uvedl a připomenul jedno nedělní vysílání České televize.

Na přesně mířený dotaz, pokud by ho předseda PRO pozval na demonstraci, a zda by šel případně i promluvit, reagoval už negativně: „Ne, ne.“ Moderátor pak přešel k další otázce.

Kateřina Konečná: KSČM se zúčastní a nás občané najdou

Na dotaz redakce PL k vystoupení expremiéra reagovala europoslankyně KSČM Kateřina Konečná takto: „Co se týče demonstrace 16. 9., tak se jí jako KSČM zúčastníme a občané nás najdou na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí. Budeme tak kvůli lidem pod pódiem, nikoli těm na pódiu. My chceme spojovat, nikoli rozdělovat jako řada malých Napoleonů štěpících protivládní scénu. Je třeba odhodit svá ega a co nejrychleji ukončit tu pětidemoliční tragédii,“ uvedla. „Jsem ráda, že pan Babiš vnímá mou práci ve prospěch občanů. Vždyť to byla právě tolerance KSČM, která ANO tlačila ke zvyšování mezd a důchodů, zrušení karenční doby, podpoře rodin s dětmi, investicím do vědy a výzkumu, rozvoje venkova nebo věnování pozornosti otázce soběstačnosti a kvalitě potravin!“ dodala.

Jindřich Rajchl: Kdyby někdo z ANO přišel, nic by se nestalo

„Já jsem v podstatě pozval zástupce obou dvou opozičních parlamentních stran. Myslím si, že v tuto chvíli bychom skutečně měli dát stranickost na okraj a překonat ji. Jde o Českou republiku a naši budoucnost,“ uvedl Rajchl. „Myslím si, že by se vůbec nic nestalo, kdyby tam pan Babiš přišel. Když už byl na demonstraci odborářů KOVO. Věřím, že demonstrace, která přiláká zcela jistě desetitisíce, možná statisíce lidí, občanů v téhle zemi, kde bude celá řada jeho voličů… že by to bylo vhodné,“ uvažoval. Doufá, že třeba přijde alespoň někdo z hnutí ANO.

„Pokud seriózně všichni skutečně cítíme, že ta vláda ničí tuhle zem, pak v danou chvíli jsem přesvědčen, že bychom měli využít všechny dostupné prostředky, abychom co nejdřív ukončili devastační působení vlády Petra Fialy. Pro mě mají všichni tito lidé dveře otevřené. My to nebereme jako stranickou akci. My to bereme jako akci všech občanů České republiky. Věřím, že někdo z hnutí ANO třeba na tu akci dorazí a ukáže svým voličům a občanům v České republice, že opravdu myslí zcela vážně za každou cenu ukončit působení Fialovy pětidemoliční vlády,“ dodal.

Robert Šlachta: Všiml jsem si, jak Babiš zpochybnil zásah v roce 2013

„Všiml jsem si, že Andrej Babiš částečně zpochybnil zásah na úřadu vlády v roce 2013 a jeho způsob. Já si za tím stále plně stojím a rád bych panu Babišovi připomněl, že pan Nečas je dnes odsouzený korupčník a lhář. Takže jsme zasáhnout museli,“ uvedl. „Já se žádných aktivit pana Rajchla účastnit nebudu, s celou řadou názorů pana Rajchla se neztotožňuji a považuji ho za politického podnikatele. Samozřejmě já i celá Přísaha jsme k této blbé Fialově vládě velmi kritičtí,“ uzavřel.

