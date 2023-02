Vytaženo na Pekarovou. Včera odvysíláno. Raději by zapomněla

Premiér Petr Fiala (ODS) by kvůli svým výrokům týkajících se například odchodu do důchodu měl podle komentátora Petra Holce „nastoupit detox lhaní“. „To přece není možný, lhát každej den. A v takhle důležitých věcech,“ sepsul Holec premiéra ve svém středečním vysílání. Vyhlášení legislativní nouze kvůli přibližně dvaceti miliardám korun týkajících se valorizace důchodů by dle něj nestálo za to „ani Burkině Faso“ a předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) je pak prý přímo „unikátní úkaz“. „To nejde, ji nemilovat,“ zaznělo, načež Holec vytáhl starší vyjádření, které zřejmě političku nepotěší.

Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 3% Ne 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 344 lidí



Holec k tomuto kroku vlády poznamenává, že jej v souvislosti s tím „pobavilo“ váhání zvoleného prezidenta Petra Pavla, který zatím nechce říci, zda by novelu o valorizacích podepsal a po ministrovi práce a sociálních věcí Marianu Jurečkovi žádal odpovědi na některé své otázky. „Tyhlety věci přísluší vládě, ale já se Pavlovi nedivím. On jel tu kampaň téměř čtyři roky a nemůže ani po svém jasném vítězství pochopit, že kampaň už skončila,“ shrnul.



Pavlovi angažování v rámci valorizace důchodů dle komentátora nepřísluší. „S prezidentskou funkcí to nemá nic společnýho. Ano, prezident podepisuje legislativu, ale když to nepodepíše, tak to Sněmovna přehlasuje,“ podotkl.

Následně označil za „nejhorší“, že vláda nechce riskovat, sáhla proto po vyhlášení stavu legislativní nouze, aby měla jistotu, že Sněmovna snížení valorizace důchodů stihne schválit. Připomenul, že ještě v listopadu 2021 nynější předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová lpěla na tom, aby nebylo právo obcházeno a upozorňovala na nález Ústavního soudu ohledně podmínek vyhlášení legislativní nouze. „Pro mě není právní stát jen slovo,“ deklarovala tehdy.

Vážená paní Maláčová, opravdu se domnívám, že zdůvodnění nutné je. Nechci pokračovat v trendu nastoleném současnou vládou, kdy bylo právo obcházeno a zároveň ctím nález Ústavního soudu, který podmínky vyhlášení legislativní nouze jasně vymezil. Pro mě není právní stát jen slovo. — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) November 24, 2021

„Já ji opravdu miluju. To nejde, ji nemilovat. To je unikátní úkaz jako Amarone,“ přirovnal Holec šéfku Sněmovny ke známému italskému vínu.

Dle komentátora je vyhlášení legislativní nouze těžko opodstatněné, jelikož se v rámci valorizace hraje „pouze“ o přibližně dvacet miliard korun. „Dvacet miliard korun by nestálo za nouzový stav ani Burkině Faso. Jestli jsme podle vlády Petra Fialy země, která musí vyhlašovat nouzový stav kvůli dvaceti miliardám korun – ještě když to vláda ví dopředu několik měsíců… Prostě je to banda lhářů,“ padlo.



Fiala by měl i kvůli jeho výrokům o neposunování věku odchodu do důchodů dle Holce „nastoupit detox lhaní“. „To přece není možný, lhát každej den. A v takhle důležitých věcech. Navíc přece všichni víme, že to je hodnotový premiér a slibovali, že budeme mít slušného premiéra, za kterého se nebudeme stydět… Tak mi neříkejte, že mezi hodnoty slušnosti patří každodenní lhaní,“ udeřil na premiéra. Téma důchodů podle něj dobře vystihnul ve svém středečním vyjádření na CNN Prima News bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý, který krok vlády označil za „okradení důchodců“ a vládní činitele za „zločince“.

Následovalo komentátorovo nahlédnutí na neohlášenou návštěvu Kyjeva amerického prezidenta Joea Bidena. „Já ho sledoval na tom jeho turné v Kyjevě a ve Varšavě a já myslím, že u Joea už je úspěch, když se z toho turné vrátí,“ mínil Holec a upozornil na chůzi osmdesátiletého amerického prezidenta.

In a warzone, with the real soundtrack of an air-raid siren.



This is the kind of American leadership that saved Europe in two wars.



And will again.#StandWithUkraine #UkraineWillWin #Ukraine #Kyiv #Biden #Zelensky pic.twitter.com/RFlFD42Rug — Matthew VanDyke (@Matt_VanDyke) February 20, 2023

„Podle mě už moc chudák neví, s kým mluví, kde je… Vždycky, když ho vidím, jak nastupuje do letadla, tak zakopne na těch schůdkách – to už je taková tradice a když vystupuje, tak mám o něj fakt strach, aby se neskutálel dolů a nebyl konec úplně,“ líčí Holec své pocity ze záběrů Bidena, jenž je podle něj již jakousi „zombie“.

Komentátora v uplynulých dnech také zaujal rozhovor s politoložkou Evou Lebedovou v Prostoru X, která se zmínila, že dle ní voliči vystřízlivěli a vidí problémy a negativa vlády a k vítězství v příštích sněmovních volbách tak má mít nakročeno současná opozice v čele s hnutím ANO expremiéra a neúspěšného prezidentského kandidáta Andreje Babiše. „Když i ona vycítila, co se děje a jak je tahle vláda neúspěšná, tak se možná hnuly ledy,“ mínil Holec.



