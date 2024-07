Vyvážíme víc na Ukrajinu, chlubí se Fiala. Jenže se objevil graf

„Spolupráce s Ukrajinou nespočívá pouze v pomoci napadené zemi, ale je zaměřena na budoucnost a je pro obě strany výhodná. České firmy se čím dál více zapojují do obnovy tamní infrastruktury. Náš export na Ukrajinu je o 25 % vyšší, než před válkou. Další potenciál vidíme třeba v modernizaci ukrajinských jaderných elektráren. I na tom jsme se dnes s ukrajinským premiérem Denysem Šmyhalem shodli,“ zmínil premiér Petr Fiala (ODS).

Jenže Ukrajina není zdaleka jediná země, kam Česko vyváží více a více. Graf, který zveřejnil ekonom Robin Brooks, ukazuje nová historická maxima českého exportu do Kyrgyzstánu v květnu 2024. „Nemusíte být vědec, abyste věděli, že to jde do Ruska a nikdy se to nedotkne země v Kyrgyzstánu. A válka na Ukrajině trvá už dva roky,“ zkonstatoval s dovětkem, že je to ostuda, Brooks. Říká, že v Evropě země chtějí, aby se vlk nažral, ale koza zůstala celá.

New all-time high for Czech exports to Kyrgyzstan in May '24. You don't have to be a rocket scientist to know this stuff goes to Russia and never touches the ground in Kyrgyzstan. Two years of war in Ukraine. Two years of having one's cake and eating it too in the EU. Shame... pic.twitter.com/RZI7RYsaFx