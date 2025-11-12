Vyvěsili ukrajinskou vlajku. Pochlubili se. Ale komentovali jim to lidé

Zatímco srany nově vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů považují další vyvěšování ukrajinských vlajek za přehnané gesto, některé instituce se snaží v symbolice solidarity pokračovat. Mezi nimi je i Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně.
Na svém oficiálním profilu fakulta oznámila, že děkan reagoval na podnět vyvěšení modro-žluté vlajky z akademického prostředí. „Děkan fakulty podle vyjádření univerzity vyhověl doporučení senátu na základě jeho usnesení z 10. 11. 2025. Fakulta k tomu dodala, že „Akademický senát Právnické fakulty Masarykovy univerzity doporučuje děkanovi zajistit vyvěšení vlajky státu Ukrajina na budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity“.
Tento krok však na sociální síti Facebook vyvolal stovky reakcí a bouřlivou diskusi, která čítala mnoho negativních komentářů ze strany odpůrců takového rozhodnutí.
Právnická fakulta Masarykovy univerzity proto následně uvedla, že vzhledem k nedodržení pravidel slušné a věcné debaty byla diskuse odstraněna a možnost komentářů omezena.
Vyvěšení ukrajinské vlajky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, respektive doporučení akademického senátu děkanovi zřejmě reaguje na nedávnou aktivitu nově zvoleného předsedy Poslanecké sněmovny Tomia Okamury (SPD), který jako první krok ve své funkci nechal svěsit ukrajinskou vlajku na budově Sněmovny. Poslanci TOP 09, ODS, STAN a Pirátů jako symbol nesouhlasu s Okamurou a výraz solidarity s Ukrajinou spontáně vyvěsili ukrajinské vlajky z oken svých poslaneckých klubů. Okamurův krok označili za ostudný, zbabělý či hanebný.
Právě jsem nechal sundat ukrajinskou vlajku z budovy Poslanecké sněmovny pic.twitter.com/1dcxVrbAQs— Tomio Okamura (@tomio_cz) November 6, 2025
Ukrajinská vlajka na budově Poslanecké sněmovny visela od začátku ruské invaze v roce 2022. Nyní na budově Sněmovny vlaje vlajka České republiky, Evropské unie a Izraele. Izraelská vlajka byla na fasádu umístěna v říjnu 2023 po teroristickém útoku hnutí Hamás.
Předseda ukrajinské Nejvyšší rady Ruslan Stefančuk v reakci na to nechal v ukrajinském parlamentu vztyčit českou vlajku. Chce tak vyjádřit vděčnost českému lidu za jeho podporu Ukrajině.
První velký rozruch letos kolem ukrajinské vlajky vyvolalo rozhodnutí Národního muzea v Praze, které po třech letech odstranilo ukrajinskou vlajku z fasády své budovy. Vlajka zde visela od prvních dnů ruské invaze.
Podle vyjádření vedení muzea byla vlajka nahrazena bannerem k nové výstavě fosilií předků člověka Lucy a Selam, zapůjčených z Etiopie. Po skončení výstavy se už vlajka na budovu vracet nebude – mluvčí Národního muzea uvedla, že plocha bude do budoucna sloužit k propagaci významných výstav a akcí.
Na konci října se při happeningu na terase muzea dožadovaly navrácení vlajky na průčelí budovy desítky lidí. V minulosti se tam naopak konalo několik demonstrací proti tomu, aby tam ukrajinská vlajka visela.
autor: Natálie Brožovská