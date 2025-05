Vyznamenání: STAN se nelíbí, že Vášáryová prošla až napotřetí

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky navrhla prezidentu Petru Pavlovi k udělení státního vyznamenání 138 osobností. Mezi navrženými jsou například spisovatel Milan Kundera, moderátor Marek Eben a herečka Magda Vášáryová.

Původní seznam obsahoval 150 jmen, některé návrhy, které nebyly schváleny, otevírají otázku, do jaké míry je sněmovní výběr ovlivněn aktuální politickou náladou a zda se do hlasování promítají osobní nebo stranické postoje více než zásluhy samotných osobností.

Na seznamu navržených kandidátů na státní vyznamenání, který Poslanecká sněmovna předložila prezidentovi, není nakonec jako kandidát na Řád bílého lva bývalý diplomat a politik Michael Žantovský. Na medaili Za zásluhy neprošla někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.

Podobně neprošel ani Jaroslav Bašta, bývalý ministr a kandidát na prezidenta, který byl navržen na medaili Za zásluhy.

Zvlášť u Jaroslava Bašty došlo k vývoji – v prvním kole hlasování prošel, ale poté, co poslanec TOP 09 Pavel Klíma hlasování zpochybnil, se opakovalo a při druhém hlasování Bašta podporu nezískal.

To podle některých názorů ovlivnilo i následné hlasování o Magdě Vášáryové, u níž bylo třeba opakovaného schvalování, než ji koalice jako kandidátku na vyznamenání prosadila.

Poslankyně Barbora Urbanová (STAN) upozorňuje na možnou osobní motivaci, která podle ní stála za tím, že některé osobnosti nedostaly podporu, i když jejich zásluhy jsou podle ní nesporné. „Zajímalo by mě, co udělala Eliška Wagnerová těm, co stojí na správné straně, že ji nepodpořili na seznam podpořených jmen Poslaneckou sněmovnou na udělení státních vyznamenání. To samé u ANO s Magdou Vášáryovou, třikrát opakujeme hlasování, protože cítili krev, že by to mohli někomu neumožnit, hezky se mstít za názory a přidat se k těm všem Lubošům Xaverům Veselým, kteří jí přejí, aby jí mráz… no vy víte,“ kritizovala, že ve chvíli, kdy má jít o ocenění celoživotních zásluh, se Sněmovna chová, jako by šlo o odvetu.

Na síti X se nad tím pozastavil i její stranický kolega Jan Lacina (STAN). „Co vypovídá o současné Poslanecké sněmovně, že ze 150 návrhů na státní vyznamenání neprošla jen jména: Michael Žantovský, Jaroslav Bašta, Eugene Číhalová, Terezie Hradilková, Eliška Wagnerová... a Magda Vášáryová až na potřetí?“ narážel na politicky citlivý výběr, který podle něj může odrážet víc než jen odborné nebo morální zásluhy.

Urbanová ve svém komentáři konkrétně narážela na spor mezi moderátorem a členem Rady ČT Lubošem Xaverem Veselým a Magdou Vášáryovou. V květnu 2024 Veselý ve svém pořadu Xaver Live hrubě urazil herečku a diplomatku Magdu Vášáryovou. V reakci na její komentář k výsledku slovenských parlamentních voleb ji označil za „spodinu“ a prohlásil: „Milá zlatá Vášáryová, ty spodino, já ti ze srdce přeju, aby ti mráz roztrhnul p*del.“ Dodatečně uvedl, že Vášáryovou opovrhuje a že měl použít jinou metaforu.

Někteří vládní poslanci tehdy volali po Veselého odvolání z Rady České televize kvůli narušení důstojnosti rady. „Výrok je neslýchaný. Přetekla míra trpělivosti. Je to na odvolání,“ řekl pro Aktuálně.cz Jan Lacina. Veselý se později omluvil za svůj výrok, ale trval na podstatě svého sdělení.

Připomeňme, že konečné rozhodnutí o udělení státních vyznamenání je v rukou prezidenta republiky Petra Pavla, který dostává návrhy od tří institucí: Sněmovny, Senátu a vlády. Návrhy nejsou závazné – prezident může jejich návrhům vyhovět, ale také nemusí. Může je také doplnit o vlastní jména, i když se o nich ve Sněmovně vůbec nehlasovalo nebo neprošla. Konečný seznam vyznamenaných prezident slavnostně oznamuje 28. října na Pražském hradě.

