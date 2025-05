Orbán děkoval Babišovi: Vezmeme si Evropu zpátky!

V Budapešti dnes a zítra probíhá konference Conservative Political Action Conference (CPAC), kterou pravidelně pořádá Americká konzervativní unie (ACU). Konference je známá tím, že se na ní setkávají konzervativní vůdci z celé Evropy a Spojených států. Letošním mottem akce je „Udělat Západ opět velký“ – odkaz na známý slogan Donalda Trumpa, jenž účastníkům zaslal zdravici se slovy, že „miluje CPAC a Maďarsko“.

Mezi vystupujícími nechyběl ani bývalý český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se ve svém projevu ostře vymezil vůči současnému směřování Evropské unie.

Kritika centralizace a volání po suverenitě

Babiš označil původní myšlenku evropské integrace za ušlechtilou, založenou na otevřeném trhu, volném pohybu, partnerství a vzájemné úctě. Podle něj se však EU proměnila v byrokratický systém, který ztratil kontakt s občany jednotlivých zemí. „Evropa není Brusel, je to Praha, Varšava, Budapešť, Řím, Paříž, Madrid. Jsou to hlasy občanů, kteří chtějí být slyšeni,“ poukázal Babiš ve facebookovém příspěvku ke konferenci CPAC na právo národů řídit sami sebe.

Zaměřil se i na otázky svobody projevu a obavy z ideologických zásahů do soukromí lidí. „Je to právo rodin vychovávat děti bez ideologických zásahů. Je to právo jednotlivců mluvit, věřit a žít bez strachu z trestu za nesprávné názory,“ uvedl.

„Chceme Evropu, kde je spolupráce dobrovolná, kde vedení znamená odpovědnost a kde je pokrok založen na realitě – ne na ideologickém fanatismu,“ uvedl Andrej Babiš v dalším příspěvku.

Ve svém projevu, který pronesl jen několik měsíců před parlamentními volbami, v nichž se podle všeobecného očekávání vrátí k moci, Babiš vylíčil EU jako rozkládající se instituci ovládanou nevolenými byrokraty, ideology a aktivistickými sítěmi, které členským státům vnucují cenzuru, ekonomickou sabotáž a nekontrolovanou migraci. Varoval, že bruselský establishment nahradil spolupráci mezi suverénními národy nátlakovým, centralizovaným systémem, který trestá nesouhlas a podkopává národní identitu.

„Stojíme na historické křižovatce v době poznamenané hlubokými rozpory a rostoucím napětím,“ prohlásil Babiš. „Elity, které tento systém vybudovaly a profitovaly z něj, nyní nevěřícně, zmateně a rozzlobeně přihlížejí jeho rozpadu. Mohou však vinit jen samy sebe. Zradily občany, kteří jim důvěřovali."

Podle šéfa hnutí ANO současná podoba EU nereflektuje vůli národů a usiluje o kontrolu místo respektu. „Brusel nenaslouchá nikomu a neodráží vůli národů. Chce jen dohlížet a kontrolovat,“ prohlásil ve svém projevu v Budapešti s tím, že bruselská elita podkopává základní hodnoty evropské civilizace místo toho, aby Evropu chránila.

S tím souvisí i jeho další výrok, ve kterém popsal současnou situaci jako nepřijatelnou: „Nikdy jsem si nemyslel, že se dožiji dne, kdy lidé budou vyšetřováni a vězněni za vyjádření názoru online,“ pokračoval předseda hnutí ANO.

„Současná Evropská unie je technokracie bez duše. Musíme si vzít Evropu zpátky,“ prohlásil s důrazem na návrat k hodnotám národní suverenity, demokracie a svobody projevu.

Elity odvrátily od občanů, kteří je zvolili, a místo hájení hodnot, které Evropu formovaly, je podle Babiše označují za populismus. „Současné elity se obrátily proti vlastním lidem, proti voličům, proti základům, které dělaly Evropu velkou. Demokratický nesouhlas je označen za populismus. Poslouchejte, nebo budete potrestáni, nebo budete izolováni,“ poukázal Babiš během sví řeši,

Prohlásil, že "potřebujeme renesanci nejen politiky, ale i zásad. Evropa, která zapomíná na své lidi, je Evropou bez budoucnosti!".

