„To je gumák.“ Holec nevynechal příležitost. Pavel si to odnesl

Prezident Petr Pavel má za sebou první významný státní svátek, kterým byl 28. říjen a nebylo to hezký, zhodnotil komentátor Petr Holec ve svém pravidelném vysílání na youtubovém kanále Xaver Live prezidentův „gumácký“ projevu při ceremoniálu státních vyznamenání, kterým „trestal národ“. Opřel se i do některých vyznamenaných osobností, které označil za „patolízaly“.

reklama

„Já se už děsím toho, co ten gumák předvede 17. listopadu,“ podotkl Holec na adresu Petra Pavla a jeho prvního výročí Dne vzniku samostatného československého státu ve funkci prezidenta. „Předčilo to mé očekávání, ale ne ta dobrá, ale ta špatná,“ doplnil.

Celé už to podle jeho slov začalo dopoledne na Vítkově, při vojenské ceremonii. „Je to neuvěřitelné,“ zasmál se Holec, kterého pobavilo, že Pavel během pietního aktu shodil praporem vojákovi čepici. „To je oslava, co? Prezident málem skalpuje mladého vojáka. Je to bizár, ale co je na tom zarážející – Petr Pavel – nejdou mu myšlenky, nejdou mu slova, nejde mu rétorika, nejde mu více méně nic, na co jsme byli u tří předchozích polistopadových prezidentů zvyklí,“ pokračoval Holec na svém streamu.

„On je voják, v tom se od nich liší, je i předlistopadový totalitní voják, takže bychom čekali, že alespoň ten vojenský aspekt celého toho svátku zvládne. Ale on už i tohle – já nechci říct to sprosté slovo – ani tu vojenskou ceremonii nezvládne, proboha. Tohle ještě nikdo neudělal, obletělo to svět, už nás proslavil neúplně tak, jak bychom si přáli. To si to nemohl nazkoušet? Málem tam s tím spadnul,“ kroutil Holec nad úřadováním současné hlavy nevěřícně hlavou.

Mnohem hůř však hodnotí Pavlův první prezidenský „gumácký“ projev od inaugurace při udělování státních vyznamenání 28. října. „Prezident na náš státní svátek oslavuje EU a NATO. Proboha, co do toho montuje EU a NATO, primárně je to český svátek. Mně to připomíná tu dobu, když 28. října doprovázela sovětská vlajka. To je příšerné. To je gumácký projev – žádné myšlenky, žádná gramatika a žádná skladba projevu, žádné tempo a rytmus projevu, žádná rétorika, žádná dikce, intonace, nic,“ hrozil se Holec.

Psali jsme: Zeman tuší, proč Pavel na 28. října skoro nic neřekl

Jak bývalý Havlův kancléř ukázal na Petra Pavla. A pak z něj udělali „míč, který se sebou nechá hrát“

Následně ze záznamu pustil nejhorší úsek Pavlova projevu, v němž řekl: „Společný evropský trh také dává práci lidem v Česku a ti, co to chtějí zkusit na hranicemi, mohou bez omezení pracovat ve kterékoli ze členských zemí. Společná evropská pravidla nám garantují nezávadnost zboží a potravin, které se k nám dovážejí. Jejich výsledkem je i výrazně lepší životní prostředí nebo ochrana práv jednotlivců v digitálním světě.“

Holec podotkl, že jde o projev hodný dobám minulého režimu: „Tohle byl projev z roku 1986. Celé je to špatně. V projevu na 28. října on dostane nezávadnost potravin z EU, to je jako nezávadnost potravin z RVHP,“ zmínil Radu vzájemné hospodářské pomoci, kterou založily v lednu 1949 státy tehdejšího sovětského bloku.

„Ten člověk vážně vůbec nechápe, co je prezidentská funkce. Když jsem to slyšel, říkal jsem si, to je škodolibá parodie, to ani Pavel nemohl říct... Má nějaký tým kolem sebe, to jsou všichni takové gumy? To tam zgumovatěli kolem něj, že tohle myslí vážně? Na 28. října mluvíme o nezávadnosti potravin díky Evropské unii. Ironie je, že Petr Pavel je prezident, který díky té nezávadnosti potravin, co se k nám dovážejí, jezdí nakupovat jídlo do Polska,“ chytá se Holec opět za hlavu.

Kritizoval také výběr osobností, které prezident Pavel vyznamenal. Například ke knězi Tomáši Halíkovi Holec velmi kriticky podotkl: „Tomáš Halík, největší snad patolízal, který miluje uznání a potřebuje ho, se živí i kecy, ale kecy lepší než Petr Pavel, on to umí o něco lépe. Často je to patetický a směšný také, ale ne tak úplně hloupé, jako projev Petra Pavla, kde zkusil smíchat vše a vzešlo z toho velké nic,“ uvedl Holec. Nepřekvapila jej ani pochvala Halíka, že prezident pronesl nejlepší projev, který tu zazněl. „Co je to vlastně za lidi? Dejte jim placku a oni vám pochválí i nejhorší..., víte co,“ dodal Holec.

„Petr Pavel neznesvětil jenom sebe, ale znesvětil i tyhle všechny lidi. A já jim za to děkuji, oni se cítí jako morální majáci, jako něco lepšího, než jsme my a vidíte, pak to jsou obyčejný patolízalové,“ doplnil komentátor.

Velký týden podle komentátora zažil i premiér Petr Fiala, který prohlásil, že za jeho vládu mluví činy, které ale lidé nezhodnotili zrovna pozitivně. „Jako vždy je hodnocení lidí úplně opačné než se ohodnocuje premiér Fiala, co také čekat od historického lháře,“ práskl Holec ruce.

Psali jsme: A ty flašky, ten binec? Basa pro Feriho dopadá na Pekarovou Rakušanův migrační Mnichov. Je jeho podpis vůbec pro ČR závazný? Právník a bývalý diplomat si to nemyslí Holec na Fialu: „Ať se jde léčit.“ Ale Válek nesehnal léky Pak už jenom Berlín a Paříž. „Skoro velezrada.“ Holec Pavla nešetřil

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE