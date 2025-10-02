Výzva Fialovi přímo z ODS: Jděte a zamkněte za sebou

Běs. Ano, to, co se především v posledních přibližně deseti letech odehrává v České republice, Evropě a vlastně na celé planetě, je doopravdy běs. Stále rychleji a důkladněji se zdokonalující metody lhaní, manipulací, vydírání a výhrůžek, jejichž cílem je především neúměrný majetkový prospěch – především ten, který je už na hranici loupeže, jsou stále více nepřijatelné a nesnesitelné (ETS 1, ETS 2).
Cíl, ale především používané prostředky poměrně přesně definované velmi úzkou skupinou lidí přestávají být zakrývány. Jednak proto, že „projekty“ spuštěné v posledních přibližně 25 letech svým záběrem a hlavně použitými metodami realizací krytí neumožňují. A pokud, tak na velmi krátkou dobu.
Dalším důvodem je zkušenostmi získaná otrlost takzvaných elit. Evropskou „divizi“ této skupiny řídí pečlivě vybraný počet nevolených, ale vyvolených, pečlivě vybíraných jedinců jak z ČR, ale také mimo ni.
Pravděpodobně mezi nejúčinnější nástroje k ovládání občanů napříč světem a v současnosti samozřejmě i v České republice jsou strach a zadlužení. A to jak jednotlivých občanů, tak celého státu.
Právě pomocí strachu, ale také intenzivního lhaní včetně aktivní pomoci jednoho ze tří „pilířů dělby moci“ se v České republice dostala současná směsice politických dobrodruhů a lichvářů k moci. A v čele této oprávněný odpor budící směsice stanul předseda politické strany, který dokázal tuto stranu prakticky zcela znehodnotit, a tak potvrdit, že je kvalifikovaný k znehodnocení celého státu.
Nepočítal jsem, kolik měl Petr Fiala k ruce přátel po boku. Je to vlastně jedno, protože jen ti, které si vybral z vlastní politické strany, dostatečně vysvětlují ekonomický a morální úpadek České republiky včetně faktu, proč se mu například povedlo za čtyři roky zvýšit zadlužení státu o polovinu ročního státního rozpočtu (cca 1,25 bilionu Kč).
Důležité pro pana Fialu bylo podrbání za oušky od „Dear Ursuly“ nebo „Dear Roberty“. Pokud se zmíněného dluhu týká, je asi stále co dohánět ve srovnání s tzv. vyspělým Západem, kam se pořád Petr Fiala cpe. Přední reprezentant arogance Stanjura si tohoto zaostávání je vědom, což potvrdil nyní již vládou schváleným návrhem rozpočtu na rok 2026. Jak pravil klasik: „To se nám to hoduje, když nám lidi půjčujou.“
Jen to „hodování“ je nutno nahradit slovem „zbrojí“. K velkému uspokojení slečny Černochové, jejíž jedinou kvalifikací k výkonu ministryně války, pardon obrany, je záliba ve střelbě. Její stále hůře skrývaná touha po válečném střetu s Ruskou federací, silně podporovaná předsedou vlády a asistovaná psychopatem ze ZAMINI, by měla být dostatečným důvodem k její (a také jejích podruhů) dočasné izolaci od zbytku společnosti.
Bylo by nespravedlivé nezmínit se o Evě Decroix, současné ministryni spravedlnosti. Tato velmi ambiciózní (!?) žena může posloužit jako příklad, jak lze podvádět, manipulovat, případně zakrývat relevantní skutečnosti. To byly totiž hlavní předpoklady pro její vysazení do pozice ministryně spravedlnosti Petrem Fialou.
Nemám ambici posuzovat rozdíly v kvalitě (dosažené výšce) jejího studia v zemích mimo ČR včetně použití v tomto případě problematické nostrifikace. Nicméně, že se problém oprávněnosti tohoto uznání dosaženého vzdělání zúžil jen na možnost (ne)používání titulu Mgr., mohl být inspirací Evě Decroix k jejím verbálním ministerským tanečkům, případně drobným úkrokům v neuvěřitelné aféře legalizace tzv. špinavých peněz státem (bitcoinová aféra Pavla Blažka).
Sebe sama, resp. výšku svého IQ, stanovila tato ráda se pohupující žena zcela výstižně svým vlastním výrokem: „Lepší je být zklamaným voličem demokratických stran než být spokojeným voličem proruských stran.“
A jsme u bleskového ukončení programu covid. Důvodem především bylo Spojenými státy a Británií připravené spuštění programu Ukrajina. Jeho programátoři tak dnes spokojeně inkasují, maskováni blábolením o agresorovi, ruských reparacích a muniční iniciativě. Pokud by se inkaso zadrhlo, pak se nebudou rozpakovat a klidně začnou krást. Zde by měl standardní občan zpozornět. Jsou-li vlády ochotny se uchýlit k takovému kroku vůči tak silnému státu, jakým RF bezesporu je, jak se asi budou rozpakovat použít stejnou „metodu“ proti vlastním obyvatelům.
V ČR v tomto týdnu vrcholí spíše volební agónie než volební kampaň. Je k neuvěření, čeho jsou schopni především vládní poslanci. Takový přetlak drzých čel a poplužních dvorů včetně bojovně vytrčených brad je v uplynulých jedenácti parlamentních volebních kláních zcela nebývalý.
Právě program Ukrajina umožnil otevření stavidel sprostot a lhaní všem, kteří binárně (0/1) rozlišují mezi cenou života Rusa a života Ukrajince. Chová se tak předseda vlády ČR a s ním celá vláda. Chová se tak Němka von der Pfizer, chová se tak Němec, říšský kancléř Merz. Zejména posledně jmenovaný by se měl povinně podrobně seznámit se svým rodokmenem.
Bylo by toho ještě tolik, co bych chtěl napsat pod dojmem zcela pitomých předvolebních debat (?) vedených ještě pitomějšími moderátory obojího pohlaví. Spoléhám se na ty, kteří ještě mají sílu se brodit tím běsem a dodávat naději. Proto závěrem vzkaz těm stále ještě vládnoucím od pana Cromwella:
… je nejvyšší čas ukončit vaše zasedání, jež jste zostudili opovrhováním vším dobrým a poskvrnili všemi neřestmi. Nejste než sebranka a odpůrci blahodárné správy… Zlato je vaším Bohem... Kdo z vás neumlčel své svědomí za úplatek? … Jak hnusně odporní jste celému národu, jenž vás pověřil k napravování křivd! Tak tedy! Seberte se, zamkněte za sebou a ve jménu Boha, jděte!
autor: Jakub Vosáhlo