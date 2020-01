Vždyť ona chce zrušit ČT! Válka jede dál. Padají slova „styďte se“, ba hůře. A zastánci Kavčích hor slyšeli...

Nebyl to jen aktivista Jan Rovenský a Jan Jandourek, kdo kritizovali Českou biskupskou konferenci (dále jen ČBK) za to, že svým jménem navrhli do Rady ČT ekonomku Hanu Lipovskou. Ještě předtím se do této volby trefoval komentátor Lidových novin Petr Kamberský. Anketa Chcete zrušit Českou televizi? Chci 95% Nechci 5% hlasovalo: 1700 lidí

„Takže Česká biskupská konference nominuje do Rady ČT třicetiletou ekonomku s nulovým vědeckým výkonem, která říká: ‚Nerozumím smyslu existence veřejnoprávních médií... Zrušení veřejnoprávních médií by se bolestně dotklo pouze jejich zaměstnanců.‘ (...) ‚Neznám jediný pořád České televize, který by nemohla vysílat komerční stanice.‘ Nic proti takovému názoru, je bezpochyby legitimní a třeba Ladislav Jakl s ním jistě souzní,“ řekl na jednu stranu Kamberský.

Ale jedním dechem dodal: „Ale fakt je toto postoj českých římskokatolických biskupů? Dosud se mi naopak zdálo, že ČBK naopak oceňuje mimo jiné i náboženské vysílání, které najdete na ČRo a ČT, ale nikoli na Frekvenci 1 ani na Nově. Že bojuje proti možnosti oddlužení, která prý ‚naopak dopadne na ty nejchudší‘, je už jen taková vyloženě KŘESŤANSKÁ perlička. Pánové, kdo vám dělá rešerše a personální politiku? Styďte se. Styďte se. Styďte se,“ káral biskupy.

Jeden z diskutérů, David Kyjovský, argumentoval, že vědecký výkon není v Radě ČT prioritou. „Jistě že ne. Ale dotyčný by měl mít NĚCO za sebou. Dotyčná je s prominutím bezvýznamná ekonomka, nemá žádný nic za sebou. Místo aby ČBK navrhla někoho respektovaného, tak nominuje slečnu, která papouškuje názory pana Jakla, Klause a Strejčka – a to ještě ostřeji a vulgárněji, než by se třeba Klaus odvážil,“ tvrdil na to Kamberský.

Se svou troškou do mlýna přišel i sociolog Jan Jandourek, který prohlásil: „Je dost mimo. Ale ideologicky bude kovaná. Miláček dezinformačních médií,“ a dal odkaz na web Nová republika s rozhovorem s Lipovskou, který ovšem původně pochází z ParlamentníchListů.cz.

Kyjovský se ozval, že s Lipovskou sice mnoho názorů nesílí, ale nechápe sílu kampaně proti ní, za čímž vidí prostý důvod, že je Lipovská „od nich“. „Tak to ‚od nich‘ by si samozřejmě zasloužilo další rozbor. Nikdo snad neříká, že provedla něco hrozného. Stačí to ostatní. Jak může v Radě ČT sedět někdo, kdo by chtěl veřejnoprávní média zrušit a chválí Jakla jako schopného člověka, nad kterého lepšího nemohli vybrat?“ argumentoval Jandourek.

Do diskuze se vložila i publicistka Lucie Sulovská z Echo24. „Celá řada nominací z celkového počtu 90 je úplně bizarní a šance na zvolení Lipovské minimální. Některé nezná ani internet, natož aby něco věděl o jejich ‚vědeckém výkonu‘. Problém je jinde. Když seš mladá konzervativní holka, tak se tomuhle gangbangu nenávisti přezrávajících mužů těch správných názorů nevyhneš. Lipovská je slušná, hodná holka, já nikoliv, tak to můžu říct,“ pravila. Nicméně, podle Jandourka o to vůbec nejde. „Tady ale přece v podstatě nejde o Lipovskou, ale celé to začalo tím, že někoho z IVK, kdo chce veřejnoprávní média rušit, navrhuje biskupská konference. Gang přezrávajících mužů (já a Viktor) by měl stejné námitky, kdyby tam navrhli analytika IVK Forejta.“

„Celou tuhle klackoparty tu rozpoutal Kamberák, který na ni má z nějakého důvodu pifku, což odhalil hned v prvním postu, kde se na její adresu velmi nelichotivě vyjádřil. Nicméně já v téhle debatě nechci pokračovat, hnusí se mi hony a letím do Prahy,“ distancovala se Sulovská.

A Lipovskou bránila i dále, zvláště proti komentářům o jejích schopnostech: „Já nevím, jestli jste viděl složení té rady dnes i současné nominanty. Třeba Víťu Dostála si vždycky ráda přečtu, ať na Infu nebo předtím v Deníku Referendum, ale nevím, čím vybočuje z řady spousty jiných (dobrých) publicistů. Kromě něj už znám jen Kašparů (ok) a Šarapatku. Jinak nikoho. Doporučuju si o těch lidech něco načíst. A to jsou členové rady.

Opakuji, že Lipovská je pouze jedna z 90 (!) nominantek, že se mezi nimi nachází i velmi bizarní jména, mnohem bizarnější, a že má minimální šanci se kamkoliv dostat. Ale protože spolupracuje s IVK, a navíc jí není 50 a nejmenuje se Ladislav Jakl, vypíchneme právě ji, nazveme ji potrhlou pseudoekonomkou (ano, má libertariánské názory a je to standardní univerzitní lektorka), ‚jako kdyby měl Urza dítě s Bobošíkovou‘ atd. Je mi líto, kam se starej Klaus posunul, ale když sleduju tu nenávist, tak se tomu celkem nedivím.“

Krátce se za Dukovu volbu postavil i entomolog a protiislámský aktivista Martin Konvička: „Víte, Petře, ona paní Lipovská dozajista má své mouchy, kdo ne, ale je aspoň vědecky konzistentní, zásadová, no a ještě k tomu hluboce křesťansky věřící.

Což dnes není skoro žádný ekonom – a skoro žádný katolík. Podle mě je msgr. Duka borec, že jí dal svou důvěru.“

Kamberský se do biskupů trefoval i dále, když schvaloval článek satirické stránky Tisíckráte, která napsala článek o tom, jak se ČBK chystá jednat s komerčními médii. „Hana Lipovská má předpoklady k tomu, aby urychlila přechod našich aktivit k soukromým stanicím,“ vložil web slova do úst biskupům, spolu se zprávami, že přímé přenosy mší bude vysílat TV Nova a budou reklamou přerušeny „pouze dvakrát“.

K tomu, jaké reakce jméno Hany Lipovské na seznamu jmenovaných vzbudilo, se vyjádřil i marketér Tomáš Jirsa. „Teď z dálky sleduju tu vlnu starostí o to, aby náhodou v Radě ČT neseděla ekonomka Hana Lipovská, protože by tam náhodou mohl být někdo, kdo si třeba nemyslí, že ČT dál musí fungovat v takovém rozsahu a za takové peníze. Já si teda myslím, že takový názor je naprosto legitimní a že by tam někdo takový klidně mohl sedět a že by tam mělo být reprezentováno víc proudů,“ prohlásil s tím, že mu Lipovská onehdy lehce zkomplikovala život jedním dle něho ne úplně dobrým grafem.

Ale hlavně se Jirsa navezl do pokrytectví určitých skupin: „Jde mi o něco jiného. Kde je ta úderka, která si vždycky bezchybně vybere, že někde musí být žena, je tam málo žen etc.? Naposledy samozřejmě kongres ODS. Když je ta žena pravicová, konzervativní, nebo jinak ideově zabarvená než skupina radikálních feministek, tak se za ni nemá bojovat? Máme dneska vládu, kde je největší polistopadové zastoupení žen (viz graf). Kde jsou tleskající zástupy feministek a děkovné dopisy Andreji Babišovi? Nebo není skvělá věc, že je tam Benešová, Schillerová, Dostálová, Maláčová atd? Já třeba úplně nadšený nejsem, protože bych byl rád, kdyby třeba místo paní Maláčové na MPSV seděl někdo, kdo nerozhazuje balíky peněz z vrtulníku (jak za dávky, tak za IT zakázky), ale je mi celkem jedno, jestli to bude pán, nebo paní. Byl bych strašně rád za víc žen v politice, ale tenhle dvojí metr to spolehlivě zabíjí.“

Krátce podpořil Lipovskou člen pražské ODS Jan Paluska, který parafrázoval heslo, které znělo po útocích na redakci časopisu Charlie Hebdo: „Je suis Hana Lipovská.“ A sepsul i Kamberského: „ ‚Nulový vědecký výkon‘... No ty kráso. Co to v Babišpressu zobou?“

Kromě Deníku N se nominaci Lipovské věnovaly i Seznam Zprávy. Které nezapomenuly zmínit, že „její nominace vzbudila v médiích kontroverzní reakce“. A že Lipovská také pracuje pro Institut Václava Klause, nemluvě o jejích citacích o tom, že by se veřejnoprávní vysílání mohlo celé zrušit. Zmíněna byla i plánovaná spolupráce s moderátorkou a bývalou političkou Janou Bobošíkovou.

Psali jsme: Sáhla jim na ČT! Peklo kolem kandidátky ,,od Klause", navržené Dukou. Ještě bude veselo Radost na Kavčích horách. Poradce Okamury vyškrtli z voleb do Rady ČT Milion chvilek potichu provedl změnu... Hana Lipovská ví více. Nepotěší ani Babiše Zlato? Naše zlato? Co s ním bude? Ekonomka o zásobách ČNB





