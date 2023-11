Vzkaz Rusku z OSN. Poprvé v historii

reklama

Válka na Ukrajině trvá 625 dní a na půdě OSN se odehrálo cosi nevídaného. Server Ukrajinská pravda oznámil, že poprvé v historii nebyl do Mezinárodního soudního dvora OSN zvolen zástupce Ruska. Zástupce Ruska prohrál se zástupcem Rumunska, bývalým ministrem zahraničí Bohdanem Aureskem. Upozornil na to ukrajinský mezinárodní právník, soudce Evropského soudu pro lidská práva Mykola Hnatovsky. Rumun dostal 177 hlasů, Rus jen 77.

Mezinárodní soudní dvůr OSN se skládá z 15 soudců a každé tři roky je voleno pět nových soudců. Každý soudce zastupuje určitou regionální skupinu zemí a musí si zajistit podporu členů Rady bezpečnosti a Valného shromáždění OSN. Mezinárodní soudní dvůr OSN posuzuje několik stížností Ukrajiny proti Rusku.

Mezitím se zdá, že přímo na bojišti Ukrajinci upevňují své pozice na východním – Rusy okupovaném – břehu řeky Dněpr. Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) Rusové do této oblasti přesunuli část jednotek bráních dosud západní část Záporožské oblasti v okolí Robotyne.

„Ruské velení bude pravděpodobně čelit značným problémům při přesouvání jednotek z jiných sektorů fronty, pokud by se relativně bojově neúčinné ruské formace a v současnosti neangažované ruské síly v chersonském směru ukázaly jako nedostatečné k reakci na ukrajinské operace na východním břehu Dněpru. Přemístění značných prvků 7. divize VDV nebo jiných formací a jednotek VDV v západní Záporožské oblasti by pravděpodobně narušilo ruské obranné operace v oblasti,“ uvedl institut s tím, že Rusové také mohou přesunout k Chersonu část svých sil od Avdijivky, ale to podle ISW nevyhnutelně povede ke snížení bojových aktivit v úseku fronty kolem Avdijivky. Ukrajinské velení také oznámilo, že Rusové zesílili útoky u Bachmutu. 8. a 9. listopadu tu prý došlo k celkem 30 ruským útokům, což je podle Ukrajinců výrazně víc, než bylo v posledních týdnech obvyklé.

„Geolokalizované záběry z doby kolem 7. listopadu ukazují, že ruské síly postupovaly jižně od přehrady Berchivka, asi 3 km severozápadně od Bachmutu. Je nepravděpodobné, že by ruské síly byly schopny převést útočné úsilí u Bachmutu do širších a smysluplnějších útočných operací, protože ruské seskupení sil kolem Bachmutu je slabé a dezorganizované, neboť ruské síly vynakládají více lidí a materiálu na rozsáhlejší útočné operace poblíž Avdijivky a na hranici Charkovsko-Luhanské oblasti,“ uvedl ISW.

A zatímco na frontách na Ukrajině teče krev, ukrajinští teenageři se snaží v rámci možností alespoň trochu normálně žít. Čtrnáctiletá Anastasia chodí v osvobozené části Chersonu do tělocvičny a v pytlovitém tričku Guns N'Roses tady upouští páru. Nazvala to „únikem“ z reality života s každodenními ruskými údery. Mnoho jejích spolužáků s maminkami odešlo ze země a výuka probíhá často on-line a Anastasii chybí kontakt s vrstevníky. V tělocvičně prý častěji potkává čtyřicátníky. „Covid a válka mi ukradli mládí, které mělo být tak šťastné,“ posteskla si v rozhovoru pro Kyiv Post. „Dřív jsem přemýšlela o tom, co bych chtěla nosit, ale teď přemýšlím o tom, jak se chovat pod palbou,“ doplnila.

Ulice osvobozené části Chersonu jsou většinou prázdné, v kavárnách posedávají jen vojáci v maskáčích.

„Ráda bych konečně viděla lidi. Když jsem jela na den do Mykolajiva, byla jsem překvapená, že vidím nějaký život,“ řekla s odkazem na nedaleké město na jihu Ukrajiny dále od frontové linie.

Osmnáctiletý Dima se také snaží chodit ven s přáteli, ale je připraven, že dříve či později se ocitne na frontě. Odchod z Ukrajiny by byl špatný nápad, byla by to zrada,“ prohlásil. Od starších lidí často slyšel, že v osmnácti je člověk stále ještě příliš mladý, ale osobně je přesvědčen, že kvůli tomu, co prožívá od 24. února 2022, od startu ruské agrese proti Ukrajině, i v 18 dobře ví, o čem je život.

