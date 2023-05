Vzkaz proruským! Ovčáček spolu s Novotným na Ukrajině. Toto vzniklo ve vlaku

reklama

Odpověď na tuto otázku můžeme najít v jednom z duelů, v němž na serveru SeznamZprávy.cz oba zainteresovaní vystoupili – a pro mnohé možná překvapivě i jeden druhého respektovali.

„Pan Ovčáček argumentuje výtečně,“ pochválil už v roce 2018 Novotný Ovčáčka s tím, že je jeho velkým ctitelem. „Považuji ho za jednoho z nejlepších tiskových mluvčí na světě. Chci ho pochválit, protože dělá tiskového mluvčího něčemu, v čem by neobstál nikdo z jeho kritiků,“ složil ještě Novotný Ovčáčkovi poklonu.

Nicméně se nezapomněl otřít ani o tehdejšího prezidenta Zemana a následně dodal, že „nás chytrých je málo, většina národa jsou blbci“. Psali jsme ZDE.

Jiří Ovčáček na oplátku zavezl řeporyjského starostu z rozhovoru až domů, což Novotný kvitoval s tím, že „kvůli takovým okamžikům stojí za to být politikem“.

Zdroj: Instagram Pavla Novotného

Nyní se tedy oba dva sešli znovu u příležitosti cesty na Ukrajinu. Možná právě ve vlaku vznikl poměrně překvapivý rozhovor, který Ovčáček uvedl tím, že napsal, že Novotného lidé znají jako šokujícího skandalistu, na kterého doslova prší žaloby za příkré výroky... Ale že Řeporyjec v rozhovoru pro ŽivotvČesku.cz, který vznikl při cestě vlakem z Ukrajiny, poodhaluje jinou tvář a nabízí vhled do svého nitra. Hovoří o dětství, o vztahu se slavným tátou Petrem Novotným (75), i o důvodech, proč tak rád provokuje.

V úvodu rozhovoru přišla řeč na starostova otce, známého baviče, kterého Pavel Novotný velmi uznává. O svém životě po jeho boku řekl, že nebyl nijak těžký. „Stačilo si pak jen připustit, že otec je titán, kterému nemohu sahat po kotníky ani charakterově, ani profesně. S tím se hned v pubertě srovnat a snažit se něco předvést. Možná tam, kde mi to bude přáno.“

Nemohlo chybět ani téma sociálních sítí a excesů, kterých se občas na nich řeporyjský starosta dopouští. „Je to napůl hra, napůl výzva, kterou hluboce prožívám,“ řekl k tomu Novotný.

„Umím provokovat a v kombinaci s přesvědčením, že jsem poslední mezi spravedlivými, je ta provokace prostředkem, jak být tribunem lidu a poučit ty méně obdařené. Jsem takový ‚pan Pravda‘ na sociálních sítích... a byla by škoda toho potenciálu nevyužívat.“

Vrátil se i k svému výroku o potřebě války pro české občany, kdy Novotný doslova uvedl: „Vyhnat v noci z baráku, zabít dítě a ženu, podříznout, to by Češi potřebovali!“ Psali jsme ZDE. „Mluvil jsem o prorusky smýšlejících občanech, kterým to samozřejmě patřilo. Za to vytržení z kontextu si mohu v zásadě sám, a v celé věci, jak je mým dobrým zvykem, lituji jen sám sebe,“ nešetřil upřímností starosta.

Bývalý prezidentský mluvčí zmínil oblibu, které se Novotnému dostává v domovských Řeporyjích, a zajímalo ho, jak to jde dohromady s rolí provokatéra.

„Byl jsem vždy takzvaný ‚multitaskingový‘. A ono se vám taky lépe přepíná, když si to můžete dovolit. Navíc mě to strašně baví. Někdy se až děsím, s jakou samozřejmostí to dělám. Přepínal bych se hůř, kdybych věděl, že mi to tak nebude tolerováno,“ vyjevil Novotný.

Jiří Ovčáček, bývalý tiskový mluvčí prezidenta ČR

Řeč se poté stočila na Ukrajinu, kterou oba aktéři společně navštívili „Co byste vzkázal lidem, kteří jsou proruští? A prosím hezky ‚po starostovsku‘,“ snažil se Ovčáček předejít ostrým výrazům.

„Měli by si taky udělat výlet. Nemám pocit, že bych viděl herce a propagandu,“ tvrdili Novotný. „V místech, kde jsem byl, prošla válka. Ve válce vždycky trpí civilní obyvatelstvo,“ pravil starosta. A že „naši lidé dekády možnost trpět ve válce neměli“.

„Ne že bych to někomu přál, ale mít tu možnost, tak žádný problém s lidmi, co nerozumí tomu, co je to válka, nemáme. Mimochodem, byl bych takto stejně solidární s civilním obyvatelstvem v Rusku, kdyby ho někdo napadl a rozpoutal válku. Tak je to jednoduché,“ překvapil Novotný na závěr rozhovoru.

