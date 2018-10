Pavel Novotný a Jiří Ovčáček se sešli za jedním stolem. Co z toho vzniklo je prostě neuvěřitelné

Podle Jiřího Ovčáčka všechny nově vyznamenané spojuje životní příběh. „Pro republiku něco udělali, buď hrdinství, nebo třeba rozdávali radost. Málo se to doceňuje, ale dávat radost lidem je možná to nejtěžší, co je třeba dělat,“ přemýšlel Ovčáček. V případě médii často kritizovaného ocenění pro Michala Davida jsou prý kritériem „miliony a miliony spokojených posluchačů“.

„I Pavol Krúpa rozdává radost?“ ptala se na to konto reportérka Bidrmanová. „Pavol Krúpa je bojovník proti zlu. A to zlo se jmenuje Zdeněk Bakala,“ reagoval Ovčáček. „Je to starý dobrý mejdan přátel a kamarádů Miloše Zemana, případně kamarádů věcí, které konvenují panu prezidentovi. Rozhodně nejde o nějaký významný státnický akt, na kterém by dostávali státní vyznamenání ti, kteří si je doopravdy zaslouží a asi by je dostat měli,“ soudí naopak Novotný.

Jiří Ovčáček vehementně popřel, že by šlo pouze o jakýsi mejdan příznivců prezidenta. „Pan Novotný má rád nadsázku, tak to i beru. Takový generál Bílý, který byl popraven nacisty, asi nepodporoval pana prezidenta a takových lidí je tam více. Ten seznam zahrnuje osobnosti naší minulosti i ty, kteří rozdávají radost nyní. Ten seznam je napříč politickým spektrem, jsou to osobnosti, které republice něco daly,“ ohradil se hradní mluvčí.

Reportérka Bidrmanová se poté zeptala na jméno Aleny Vitáskové, která má být rovněž vyznamenána, nebo třeba na osobu Michala Davida, který je podporovatelem Miloše Zemana. „Alena Vitásková bojuje proti solárním baronům, Pavol Krúpa odvážně poukazuje na problém Zdeňka Bakaly. Soud uznal, že pan Bakala je gauner, vzpomeňme na byty OKD, kterých bylo více než 40 tisíc. Proti zlu se má bojovat, a to si zaslouží státní vyznamenání,“ bránil jednotlivé postavy ze seznamu Ovčáček.

„Mě by zajímalo, co udělal režisér Robert Sedláček pro stát, nebo čím se zasloužil Zdeněk Troška,“ podivoval se Pavel Novotný nad jmény některých oceněných z předešlých let. „České století, nádherné komedie, které rozdávají radost lidem. Rozdávat radost je přece krásné,“ hájil Ovčáček oba režiséry pomocí příkladů jejich tvorby. „Zdeněk Troška je netalentovaný pastičkář,“ oponoval Pavel Novotný. „Při vší úctě k mase točil sračky. Lůza určitě kvičí nadšením, ale Zdeněk Troška se určitě nezasloužil o stát,“ nebral si Novotný servítky.

„Od chvíle, co dostal vyznamenání Petr Žantovský, ho může dostat už úplně každý. I pan Kramný nebo pan Rychtář. Novinář, který přijme vyznamenání od prezidenta Zemana, je politováníhodný chudák,“ pokračoval Novotný v kritice, tentokrát na adresu kontroverze vzbuzujícího novináře, a částečně se tak otřel i o Erika Besta, o němž se v souvislosti s udílením vyznamenání čile spekuluje jako o jednom z kandidátů.

„Chtěl bych vzkázat paní Janě Lorencové, které jsem si vždy považoval, že jestli to vyznamenání přijme, tak tě prokleju, ty čarodějnice, prokleju tě. Ty nemůžeš přijmout vyznamenání od Miloše Zemana, kterej chce střílet novináře Kalašnikovem,“ rozohnil se Novotný a téměř proklel Janu Lorencovou do kamery.

„To byla krásná řeč,“ reagoval lakonicky Jiří Ovčáček.

Moderátorku Bidrmanovou dále zajímalo, koho myslel Miloš Zeman označením „ekonomičtí zmrdi“. Jiří Ovčáček vysvětlil, že výrok byl věnován Zdeňku Bakalovi, Viktoru Koženému a dalším podobným podnikatelům. „Zdeněk Bakala disponuje významnými finančními, mediálními a právními prostředky, teď pro něj například pracuje bývalý americký velvyslanec v České republice, to znamená, není to jednoduchá záležitost. Pan Bakala nechal anonymně vzkázat, že hodlá podniknout nějakou arbitráž,“ řekl hradní mluvčí.

„Mimochodem, pan Bakala je ekonomický zmrd, tečka. Vím to já, víte to vy, ví to pan Ovčáček, vědí to diváci, vědí to všichni,“ vzácně s Ovčáčkem souhlasil Pavel Novotný. „Pan Krúpa byl čerstvě Českou národní bankou označen za osobu nedůvěryhodnou. Překlad pro lůzu: je to vykuk,“ dodal vzápětí Novotný druhou stranu mince.

Následně se debata stočila k hodnocení profesních kvalit Jiřího Ovčáčka. „Pan Ovčáček argumentuje výtečně, jsem jeho velký ctitel. Považuji ho za jednoho z nejlepších tiskových mluvčí na světě. Chci ho pochválit, protože dělá tiskového mluvčího něčemu, v čem by neobstál nikdo z jeho kritiků,“ složil Novotný Ovčáčkovi poklonu, která mnohé čtenáře, znalé Poeova zákona, může nechat na pochybách.

V očích masy podle Pavla Novotného ocenění pro některá diskutovaná a kontroverzní jména rozhodně nedevalvuje celý ceremoniál. „Lidé jsou u vytržení. Nám, inteligenci, to samozřejmě vadí. Ale nás chytrých je málo! Většina národa jsou blbci. Mně třeba nevadí vyznamenání pro Michala Davida. Že byl normalizační zpěvák… ten člověk skvěle komponuje, je to génius. To vyznamenání si zaslouží, na rozdíl od Trošky, který génius není. Mně to hlavně vadí z mezinárodních důvodů. My chytří se vždy modlíme, aby si toho hlavně nevšimla mezinárodní média, aby zase nebyla další ostuda,“ dodal napůl sarkasticky Pavel Novotný. Podle něj je Michal David skvělý člověk.

„Je Pavol Krúpa horší než Daniel Hůlka?“ zajímalo moderátorku Bidrmanovou. „Ne, Dan Hůlka je super kluk, málem mi trtkal sestru,“ překvapil Pavel Novotný bezprostřední odpovědí. Hůlka je podle něj lepším člověkem. Poté přišlo na přetřes jméno Aleny Vitáskové, někdejší předsedkyně ERÚ, která je momentálně trestně stíhanou osobou. Jiří Ovčáček kategoricky nesouhlasil s tezí, že měl prezident Zeman s oceněním Vitáskové počkat do chvíle, kdy bude soud vyřešen.

„Paní Vitásková je další statečná, které její boj proti solárním baronům přinesl velmi neblahé následky, třeba v podobě těchto trestních popotahování. Je to žena, která jde proti proudu. Odvaha se cení, paní redaktorko,“ řekl Ovčáček. V případě odsouzení Vitáskové jí podle hradního mluvčího vyznamenání nebude odebráno.

Podle Ovčáčka byly do Vladislavského sálu na oficiální ceremoniál pozvány řádově stovky lidí, do Španělského sálu pak zhruba tři tisíce hostů. Pavel Novotný by podle vlastních slov nepřišel, kdyby pozvánku obdržel. „Já bych pozvánku určitě nedostal. Pravděpodobně bych hodně nahlas nepřišel, ale velmi bych si toho považoval,“ pobavil Novotného dotaz moderátorky. Těch, kteří odmítli pozvání, jsou podle Jiřího Ovčáčka pouze jednotky. „Oni se tím velmi rádi chlubí v médiích, je to takový každoroční kolorit, čeká nás to i v příštích letech, jsou to stále ta stejná jména, ale ono to vlastně není vůbec důležité,“ domnívá se Ovčáček.

To, že někteří, například Jiří Čunek, Mikuláš Bek nebo Petr Gazdík pozvánku neobdrželi, okomentoval Ovčáček otázkou. „Víte, jaké by to pro ně bylo utrpení? To je naopak laskavost Kanceláře prezidenta republiky. My jsme se plně vcítili do jejich pocitů a nechtěli jsme je trápit. Je to o tom, že pana prezidenta nenávidí a velmi těžce to prožívají. My jsme je toho ušetřili,“ konstatoval Ovčáček. „Je to v hrubém nepořádku, kdy jindy by měl pan prezident projevit velkorysost,“ nesouhlasil Pavel Novotný. Podle něj by měl jednou za rok Miloš Zeman ukázat nadhled.

„Představte si Petra Gazdíka, jak v té své Suché Lozi přemýšlí nad tou pozvánkou. ‚Mám, nebo nemám odolat?‘ A pak by se musel vyjadřovat pro média. Takto je ušetřen a jistě ve své obci uspořádá důstojnou a pěknou oslavu krásného výročí naší republiky,“ pokračoval Ovčáček. „Je to strašně smutné. Kdyby alespoň projevil ten nadhled v tom roce, kdy si připomínáme sto let od vzniku samostatného Československa. Já bych tu pozvánku tedy pravděpodobně také znásilnil. Ale my máme sakra hlavně vzpomínat významné výročí vzniku československého státu. Pan prezident zase rozděluje místo toho, aby spojoval,“ dodal k tématu Novotný.

