Vzpoura, ohně a rabování v anglickém Leedsu. Vše začalo romskou rodinou

„Vše začalo kauzou romské rodiny, která přišla do nemocnice s dítětem. Lékaři měli podezření na zanedbání péče, dali vědět sociálním pracovníkům. Ti šli ve čtvrtek do domu rodiny a odebrali jim okamžitě všechny ostatní děti. Kolem rodiny se semkla místní romská komunita, k níž se přidala pákistánská a další lidé. Vzpoura je proti odebírání dětí lidem ze strany státu,“ líčí blogerka Jana Frank.

Britská levicová vláda tak čelí první velké vzpouře od svého zvolení – a to v severoanglickém Leedsu. Lidé v ulicích zapálili autobus doubledecker a rabují. „Nepokoje v ulicích vygradovaly tento víkend obrovskou vzpourou v ulicích. Nová levicová vláda tak řeší první velký problém,“ pokračuje blogerka vystupující jako Janina z Londýna.

Ministryně Cooperová podle blogerky řeší zajímavé dilema, „snaží se spory urovnat a zdůrazňuje, že ‚vše prošetří‘. Snaží se nalézt cestu, jak zajistit právo dítěte a zároveň zarazit voličům vzpouru, aby na ně nemusela poslat policii.“

Cooperová, která zastupuje volební obvod West Yorkshire, ve svém příspěvku na X ke vzpouře uvedla: „Jsem zděšena šokujícími scénami a útoky na policejní vozidla a veřejnou dopravu v Leedsu. Výtržnosti tohoto druhu nemají v naší společnosti místo.“

Šéf euroskeptické strany Reform UK Nigel Farage celou kauzu označil za snahu nesnahu situaci řešit ze strany vlády. Kritizuje všechny včetně celé pravice, která poukazuje na to, že mezi vzbouřenci nelze najít lidi bílé barvy pleti.

„Celá situace nabírá obrátky do dalších stupňů. Musím říci, že vláda Labour party začala opravdu famózně,“ dodává Jana Frank.

Jeden z místních obyvatel, který tvrdí, že se s rodinou zná, novinám řekl, že nepokoje začaly jako protest proti nespravedlivému odebrání dětí, uvedl britský server Inews.



Řekl, že nemocnice zavolala úřady poté, co bylo přijato dítě se zraněním způsobeným sourozencem. „Slyšel jsem, že to bylo dítě, které bylo zraněno – sourozencem,“ řekl obyvatel, který hovořil anonymně. „Ale byla to jen nehoda,“ uvedl.

Na záběrech ze sociálních médií bylo vidět, jak byl zapálen dvoupatrový autobus, který několik lidí naplnilo hořlavinami. Požár byl vidět z celého města, protože autobus byl zcela zničen.



Podle očitých svědků byl zničen i další autobus, jehož řidič a cestující se byli nuceni evakuovat, než se výtržníci pustili do vozidla.

These are the cultural enrichers who set a metro bus on fire in Leeds today.



Make them famous. pic.twitter.com/AnmwBAAsxn — End Wokeness (@EndWokeness) July 18, 2024

Watch the hidden reality of the Leeds Riots

This is how the evil muslims caused damage after the Romanian christians attacked West Yorkshire Police and social services. A green party councillor Mothin Ali of Harehills pulls out AK47 to shoot #LeedsRiots pic.twitter.com/ndAm0dyofQ — Neelam (@neelam_Ali_) July 19, 2024

Při dalším incidentu výtržníci házeli na policii trosky, když se snažila situaci uklidnit.

Na dalších videích bylo vidět převrácené policejní auto na silnici s blikajícími modrými světly, houkajícími sirénami, spuštěnými alarmy a davy lidí na ulici - někteří z nich křičeli.

Policie potvrdila, že při událostech nebyl nikdo zraněn, a vyzývá lidi, kteří mají informace, aby pomohli s vyšetřováním.