Anketa Mohou Němci přestat cítit vinu za své rodiče, prarodiče a praprarodiče, jak jim radí Elon Musk? Mohou přestat cítit vinu 16% Nesmí přestat cítit vinu 80% Nevím / Je mi to jedno 4% hlasovalo: 6819 lidí

„Celkem Rusové jen v noci na dnešek odpálili 165 raket a dronů různých typů. Vedle Poltavské oblasti byly zasaženy také Charkovská, Dněperská, Záporožská a Doněcká oblast,“ upozornil Zelenskyj ve svém nočním projevu.

Někdejší neúspěšný uchazeč o post europoslance za STAN Andrej Poleščuk ukázal, jak to vypadá, když se na vás z nebe řítí ruská zkáza. Ukázal video z Poltavy. „Následky dnešního ruského útoku v Poltavě,“ napsal k videu. Přidal informaci, že po řádění ruských vrahů v ukrajinské Poltavě zůstalo 12 mrtvých včetně 2 děti a 17 dalších osob utrpělo zranění.

Anketa Závidíte Spojeným státům jejich prezidenta Donalda Trumpa? Závidím 86% Nezávidím 9% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 14791 lidí

Podle protivzdušné obrany Ukrajiny bylo sestřeleno 56 dronů, dalších 61 bezpilotních letounů nedosáhlo svých cílů kvůli technickým poruchám nebo obranným opatřením. Informace přinesl server Kyiv Post s tím, že především balistické střely zasáhly své cíle.

„K ruskému teroru musíme být vždy naprosto upřímní: sami by nebyli schopni tak intenzivně a doslova každou noc působit takové škody. Každý ruský dron Šahíd, každá ruská raketa jsou vyrobeny z komponent pocházejících z jiných zemí. … Všechny ty Iskandery, rakety Kalibr a další prostředky k zabíjení, obsahují stovky nebo dokonce tisíce součástek z jiných zemí. Z evropských zemí, z Číny, a dokonce i z Ameriky,“ nešetřil ostrými slovy Zelenskyj.

A hned pokračoval. „Bez těchto kritických komponentů nebude Rusko schopno ničit životy jiných národů. Proto je velmi důležité, aby sankce byly skutečně silné a aby nebylo možné je za žádných okolností obejít. Nesmí zůstat žádná možnost, jak dodávat Rusku kritické komponenty pro jeho obranný průmysl. Jakékoli porušení sankcí musí být považováno za spoluúčast na válce a ti, kdo pomáhají ničit životy, musí být pohnáni k odpovědnosti,“ zdůraznil Zelenskyj.

Americký právník Tyler Weaver, jenž nějaký čas sloužil v ozbrojených silách USA a s touto zkušeností se vyjadřuje k vedení války, tvrdí, že ukrajinská armáda už je vyčerpaná.

„Ukrajinské ozbrojené síly (AFU) utrpěly za poslední rok značné opotřebení. V roce 2024 měli Ukrajinci z velké části nedotčenou a stále velmi početnou armádu se značnými zálohami a s rozumnou morálkou. Tato armáda byla ve skutečnosti stále schopna vést rozsáhlé útočné akce, i když tím riskovala integritu své přední linie na jiných místech. To již neplatí, ukrajinské síly nyní hlásí, že mají kritický nedostatek pěchoty a sužuje je dezerce,“ napsal Weaver na sociální síti X.

Ruské síly podle Weavera notně oslabily ukrajinská opevnění na Donbase a i když prý cesta do dalších částí Ukrajiny ještě nebude zcela bezproblémová, ruské síly se podle Weavera mohou dostat dál. Zvlášť pokud Ukrajinu přestanou podporovat USA a na straně obránců zůstanou stát jen některé evropské státy. To podle Weavera v konečném důsledku znamená, že Rusové si vytvořili podmínky pro vítězství v příští bitvě ještě dřív, než tato bitva vůbec začne.

Now the obvious question begged by my analysis yesterday is, if the Russians have this huge army built up, what are they waiting for? Roll the tanks already!

But while I wouldn't mind video of Russian troops high-fiving in Kiev, the reality is somewhat more complicated:??… https://t.co/jmYRYmrk06 pic.twitter.com/D1wLURyztl