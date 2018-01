Witowskou se sluchátkem bude řídit dramaturg, Zemana budou grilovat kvůli spolupracovníkům i ruským dezinformacím. Lutonský z ČT odkryl, co chystají na čtvrtek

Anketa Kdo vyhrál duel na TV Prima? Zeman 95% Drahoš 5% hlasovalo: 17700 lidí

Lutonský je hlavním dramaturgem celé debaty veřejnoprávní televize. Podle jeho slov se budou zkoumat programy kandidátů, jejich motivace, to, jak vedli kampaň, ale i to, jaké mají spolupracovníky.

„Stanovili jsme si tři kapitoly té debaty. V jedné části nastolíme agendu my – půjde o klasický novinářský rozhovor se dvěma kandidáty, kdy se ptají dramaturgie a moderátorka České televize. V další části se budou ptát nejvyšší ústavní činitelé: předseda senátu, předseda sněmovny, předseda vlády. Plus tam jsou dotazy lidí z jedné jihočeské obce, kde dostali oba kandidáti stejný počet hlasů. Ve třetí části si stanoví témata sami sobě a navzájem si položí až tři otázky,“ poznamenal k debatě, v níž nebude chybět ani téma dezinformací, Lutonský.

Komornější by mělo podle jeho slov být i publikum. „Nebude tam těžce zvladatelná situace pro moderátora, jak jsme mohli vidět včera. Každý z kandidátů si může přivést třicet podporovatelů, a to bude všechno. Víc lidí v publiku nebude. Jak si je vyberou a zvolí, bude na nich,“ zmínil jasně Lutonský pro server Aktuálně.cz. Důležité podle něj je to, že se budou snažit o to, aby lidé dodržovali pravidla férovosti.

Moderátorka pak bude podle jeho slov také v kontaktu s hlavním dramaturgem, jenž bude sedět v přenosovém voze v režii. „Sám se rozhodne, co předá moderátorce, protože těch informací je mnoho. Vždy se musí rozhodnout, která informace je zrovna nejdůležitější. Může se stát, že už diskuse bude dávno u jiného tématu a bude na hlavním dramaturgovi, zda se vracet, když tam dojde k nějaké nefér praktice. Tohle děláme standardně. Pět editorů a dramaturgů plus pět až deset redaktorů, kteří na tom pracují on-line,“ podotkl Lutonský k tomu, jak bude debata vedena.

