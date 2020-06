Xaver tuší: Už se demonstruje i kvůli mně. Kundra? Kdo mu to potvrdil? A ještě jedna podivnost

reklama

„Co Zeman... ale já jsem to tady říkal od prvního dne,“ připomněl radní ČT a odkázal na jeden ze svých předchozích streamů, kde se k situaci vyjádřil, že „žádná vražda nebude a je to debilita“.

Nedávno k tomu tématu poslouchal debatu na Českém rozhlase, kde znalec Ruska říkal, že Rusové sice mají tvrdé metody na lidi, kteří je zradí, ale většinou se umí spíše pomstít tvrdě svým lidem, kteří je zradili. „Dokonce uváděl, že z posledních mnoha let není znám ani jediný případ, že by ruské tajné služby zavraždily či poškodily příslušníka jiného státu,“ dal Xaver Veselý na slova odborníka.

„Od začátku bylo jasné, že je to blbost, a jsem teď zvědavý, jak se k tomu postaví novinář Ondřej Kundra a Respekt,“ zmínil, že o příjezdu agenta ruských tajných služeb s jedem ricinem informoval právě tento týdeník. „Jestli se náhodou okamžitě neocitne na seznamu dezinformačních médií, pak už nevím, co by se muselo stát, aby se na takový seznam někdo dostal,“ podotkl moderátor.

Velmi se zároveň diví tomu, že se právě tomuto novinářskému zásadnímu přešlapu nevěnují ostatní novináři: „Takovouhle chybu udělat... Ten novinář by měl vysvětlit, kdo mu takovou informaci potvrdil,“ podivoval se Xaver Veselý nad tím, že nad touto otázkou stále visí otazník.

„Tady měli tři politici ochranku, která stála milion korun daňových poplatníků. Spousta dalších lidí se bálo. Je to odporný,“ konstatoval ke Kundrovu článku o ruském agentovi, kterého dokonce i on sám na vlastní pěst hledal. „Ztratil jsem s tím hodně času, jak jsem už dříve říkal,“ doplnil, s tím, že podrobnosti sdělovat dál nebude, jelikož se jedná o utajované informace.

Další dotaz, který přistál Xaverovi Veselému do chatu, se vztahoval k jeho budoucnosti na internetové televizi XTV, kde hodlá stále pokračovat. „V pondělí jsem se dohodl s majitelem na další spolupráci, a to do konce tohoto roku. Ne ale v tak velkém rozsahu, jako tomu bylo doteď,“ nastínil, že do XTV mají přijít dva noví moderátoři.

Zmínil, že se divil některým otázkám, kdy zaznívaly věci, na které Veselovský věděl, jak odpoví. „Prostě klade otázky a vede ten rozhovor tak, že je vlastně jedno, co odpovíte. Vede ten rozhovor tak proto, aby prostě nějaké věci zazněly znovu a znovu a znovu nahlas,“ popsal svou návštěvu studia DVTV Veselý – s tím, že Veselovský je samozřejmě výborný moderátor a choval se k němu velmi korektně. Dvěma slovy rozhovor označil za „milou zkušenost“.

Následně moderátor LXV zodpověděl i diváckou otázku, kolik bere radní ČT: „V zákoně o České televize je to přesně napsáno. Je to asi 0,8 z průměrného platu v České televizi,“ sdělil, s tím, že je to lehce dohledatelné na internetu a je toho názoru, že by to ani nemělo být nic tajného.

Své řekl k dalším demonstracím spolku Milion chvilek a k jejich propagaci v České televizi, čehož si všímá další tazatel. „Popravdě, jejich propagaci jsem neviděl, protože jsem teď měl hodně práce. Viděl jsem jen na facebooku záznam z demonstrace v Brně, kde vykřikoval jeden chlapec „Xaver mě nezajímá“, takže i proti mně se už demonstruje,“ konstatoval LXV. A doplnil, že onen mladý chlapec na demonstraci mluvil také o ČT a bylo tam mnoho nepřesnosti ohledně koncesionářských poplatků.

