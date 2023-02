Z 80 % na 74 % prý poklesla podpora války v Rusku. „Nevěřím TV,“ řekla Moskvanka

Válka na Ukrajině trvá již více než rok. Podle ruského Levada Center poklesla podpora války za rok z 80 procent na 74 procent. Také americká zpravodajská stanice CNN se pokusila zjistit, co si lidé o válce myslí rok po jejím rozpoutání. V ulicích Moskvy zaznělo to, co říkají státem kontrolovaná média, je třeba dělit dvěma, protože zprávy jsou nafouknuté propagandou, ale nechyběla ani bezmezná důvěra ve státní zpravodajství. Přichází také zprávy, že Putinův režim má problém získat nové příslušníky ozbrojených sil. BBC popsala také to, jak to na začátku války vypadalo na jihu Ukrajiny. Stát nebyl připraven.

Ruská agrese proti Ukrajině běží již 369 dní a Putin se při prvním výročí války rozhodl nevyhlašovat další mobilizaci. K překvapení mnoha ruských blogerů píšících o válce. Podle amerického Institutu pro studium války místo toho v Rusku běží různé náborové kampaně, které lákají dobrovolníky na službu v armádě.

„Putin se v létě neúspěšně pokusil založit nové dobrovolnické formace, které konkurovaly jiným existujícím kvazioficiálním formacím,“ uvedl k tématu ISW.

Mezitím z Ruska prosakují informace, že v nejrozlehlejší zemi světa narůstá počet lidí, kteří nesouhlasí s agresí proti Ukrajině.

„Na začátku jsem tomu fandila,“ řekla CNN Natalja, 53letá obyvatelka Moskvy, o tom, co Kreml a většina Rusů eufemisticky nazývají „speciální vojenskou operací“. „Ale teď jsem úplně proti. Co mě přimělo změnit názor?“ uvažovala nahlas. „Zaprvé, můj syn je v mobilizačním věku a já se o něj bojím. A za druhé, mám tam na Ukrajině spoustu přátel a mluvím s nimi. Proto jsem proti,“ pokračovala.

CNN upozornila, že záměrně neuvádí celá jména lidí, kteří vyjádří kritické mínění o válce na Ukrajině, protože za tento kritický názor hrozí lidem v Rusku postih. Pokud někdo šíří nepravdivé informace o válce na Ukrajině, přičemž o tom, co jsou nepravdivé informace, rozhodne kremelský režim, může podle platné legislativy dostat až 15 let vězení.

O to obtížnější je zjistit, co si 146 milionů Rusů skutečně myslí. Podle nevládní organizace Levada Center však podpora mezi Rusy od března do listopadu loňského roku klesla o 6 % na 74 %. Dá se tedy říci, že paní Natalja není jedná, komu se agrese proti Ukrajině v Rusku nelíbí, ale neukazuje názor většiny. Část z oněch 74 procent jsou podle Centra Levada také lidé, kteří k válce raději mlčí a ve skrytu duše by uvítali, kdyby boje skončily.

„Nevěřím naší televizi,“ řekla Natalja. „Nemohu si být jistá, že neříkají pravdu, prostě to nevím. Ale mám své pochybnosti. Myslím si, že pravděpodobně nemluví,“ pokračovala.

Z ruských státem kontrolovaných médií zaznívají od počátku války silná prohlášení. „Pokud musí Kyjev ležet v troskách, aby nad ním vlála naše vlajka, tak ať!" zaznělo z úst jednoho z ruských poslanců. Rozhlasový moderátor Sergej Mardan se vyjádřil obdobně. „Pro Ukrajinu existuje jen jeden mírový recept: likvidace Ukrajiny jako státu“.

Sedmatřicetiletá Jekatěrina CNN sdělila, že po zahájení invaze na Ukrajinu se stavěla proti tomuto kroku, ale postupem času došla k názoru, že k této „speciální vojenské operaci“, jak vpád na Ukrajinu nazývá ruský prezident Vladimir Putin, muselo dojít, protože kdyby Rusko neudeřilo jako první, dříve či později by bylo napadeno. „Dospěla jsem k poznání, že tato speciální vojenská operace je nevyhnutelná,“ řekla. „Došlo by k tomu bez ohledu na cokoli. A kdybychom nejednali jako první, byla by proti nám rozpoutána válka,“ dodala.

Čtyřicetiletá Julija CNN sdělila, že státním médiím bezezbytku důvěřuje.

„Ano, všechny patří státu, (ale) proč bych jim neměla věřit? Myslím, že (válka) je úspěšná. Možná to trvá déle, než by si člověk přál. Ale myslím, že je úspěšná," řekla Julija, pro kterou je prý hlavním zdrojem informací státní První kanál.

Pětapadesátiletá účetní Taťána CNN prozradila, že všechno, co ve státních médiích slyší, si dělí dvěma. Obdobně se prý v ulicích Moskvy vyjádřilo několik dalších lidí. V ulicích také zaznívá, že ať člověk řekne, co řekne, vláda si stejně udělá, co chce. To vede řadu Rusů k tomu, že mlčí.

„Mám názor na speciální vojenskou operaci ... ten zůstává dodnes stejný," řekla Anna v Moskvě televizi CNN. „Nemohu vám říci, kterou stranu podporuji. Jsem pro pravdu a spravedlnost. Nechme to tak,“ dodala.

Názory veřejnosti ovlivňují i o válce píšící blogeři, kteří se často vyjadřují kriticky o počínání ruské armády, které se nedaří postupovat tak, jak by si tito blogeři přáli. V září loňského roku museli vojáci z mnoha měst a vesnic na Ukrajině ustoupit. Ukrajinští obránci ruské agresory vytlačili. A lidé se to měli možnost dozvědět.

BBC si v souvislosti s tím položila otázku, proč se zasekly ruské bojové operace na jihu Ukrajiny, kolem Chersonu, z něhož byly ruské síly částečně vytlačeny, Musely se stáhnout za řeku Dněpr.

Na počátku války prý ruským jednotkám hodně pomohla rychlost jejich postupu. Ukrajinci nepočítali s tím, že by Rusové mohli na jihu postupovat tak rychle. „Plánovali dobýt Mykolajiv za dva dny a Oděsu za tři dny,“ řekl BBC generálmajor Dmytro Marčenko, který byl vyslán, aby organizoval obranu Mykolajivu. Ruský plán však skončil neúspěchem. Když generál Marčenko dorazil, stále neexistoval žádný plán obrany města. „Když jsem se zeptal, kde to je, bylo mi řečeno, že ještě nedali dohromady mapu," řekl. Podle BBC proto sám vzal mapu, rozdělil ji na čtyři části a určil jednotky a velitele odpovědné za jednotlivé úseky. Vyhlásili mobilizaci a rychle přihlásili tisíce lidí. Mnozí z nově příchozích předtím sloužili v armádě.

„(Mykolajivský gubernátor) Vitalij Kim dokázal úžasně komunikovat s lidmi a organizovat pomoc," vzpomíná generálmajor Marčenko. „Potřebovali jsme bagry - rychle vyjely a vykopaly (zákopy a příkopy). Potřebovali jsme betonové bloky a protitankové ,ježky' - za půl dne bylo vše hotovo."

Místní občané neustále sledovali pohyb ruských vojsk a předávali souřadnice ukrajinským střelcům. Obyčejní lidé ničili obrněná vozidla a brali zajatce, říká generálmajor Marčenko. „Zastavili jsme ruské jednotky, protože lidé povstali," dodal.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

