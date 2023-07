Z USA: Putin stojí před volbou, koho podpořit

reklama

Válka na Ukrajině trvá již téměř 500 dní, ale obyvatelé Rostova na Donu, ruského města ležícího u hranic s Ukrajinou, podle BBC víc než válku samotou i dnes řeší povstání šéfa wagnerovců Jevgenije Prigožina z konce června. Britská zpravodajská stanice BBC vyzpovídala několik Rusů a chtěla vědět, co si o vzpouře myslí. Jen pozměnila jména zpovídaných, aby nečelili tlaku úřadů za případná nevhodná slova o „speciální vojenské operaci“, jak Rusové nazývají invazi na Ukrajinu.

„Pokud mám mluvit o pocitech, které jsem toho dne prožíval, dalo by se říci, že jsem byl ostražitý a možná i vyděšený. Věděli jsme, že Prigožin měl v plánu něco udělat a wagnerovci jsou známí svými zločiny v různých zemích,“ uvedl muž, kterému BBC říká Vadim.

BBC v této souvislosti upozornila, že o wagnerovcích bylo známo i to, že jednoho z mužů, který je z jejich pohledu zradil, umlátili kladivem. Tato historka i podle Vadima vedla k tomu, že obyvatelé Rostova měli z pobytu wagnerovců ve městě obavy.

Podle Vadima je však také pravda, že nejistota ve městě panuje od počátku války, takže lidé jsou na ni svým způsobem zvyklí.

Paní Anastasia, která žije v Petrohradu, byla v osudnou noc z pátku na sobotu na návštěvě u přátel v Moskvě. Lidé se podle ní nebáli, že by wagnerovci obsadili město, ale ve městě panovala nejistota, co teď vlastně bude dál. „Všechny ty věci, které se předtím zdály nereálné, se začínaly dít. A nebylo úplně jasné, co přijde dál. Bylo to trochu děsivé, ta nejistota,“ vzpomínala. „Nikdo v mém okolí nebyl šťastný, že Prigožin vyrazil na Moskvu. Všechny scénáře vypadaly dost špatně. A jediná věc, která byla nadějná, byla, že se zdálo, že se něco mění. Některé faktory umožňovaly změnu. A pak to skončilo,“ dodala.

Mezitím na frontě dál pokračují tvrdé boje. Ukrajinská strana podle CNN přiznala, že Rusové dosahují určitých úspěchů na východě země u Svatove. Na jihu se prý vedou tvrdé boje u měst Berďansk a Melitopol. Podle ukrajinského generálního štábu jen za posledních 24 hodin došlo ke 28 střetům s nepřítelem.

Podle washingtonského Institutu pro studium války (ISW) se i Ukrajinci pokoušeli o série útoků. Především na hranici mezi Záporožskou a Doněckou oblastí, ale také u Bachmutu. Někteří ruští prováleční blogeři tvrdí, že se Ukrajinci nadále drží také u Antonivského mostu, mostu přes Dněpr v Chersonu.

„Zástupce okupačních sil Záporožské oblasti Vladimir Rogov prohlásil, že ukrajinské síly postupovaly k ruským zákopovým pozicím poblíž Robotyne,“ uvedl institut.

ISW také upozorňuje, že se v Rusku stále hlásí o slovo i ruští prováleční blogeři, kteří kritizují ruské ministerstvo obrany z toho, že vojáky na východním břehu Chersonu i jinde málo podporuje. Podle institutu jsou někteří z těchto blogerů v kontaktu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a kremelský vládce teď stojí před volbou, zda podpořit spíše ministerstvo obrany, jehož pozice není po povstání wagnerovců nejpevnější, nebo skupinu ruských blogerů.

„ISW vyhodnotil, že Putin neměl zájem omezovat blogerskou komunitu, protože si vážil její podpory invaze na Ukrajinu a místo toho stále více kooptoval vybrané blogery tím, že je přivedl do prokremelské stáje – pravděpodobně částečně kvůli kontrole ruského ministerstva obrany,“ napsal institut.

ISW také připomněl, že vlivu proválečných blogerů využíval ke kritice ministerstva obrany Jevgenij Prigožin, který je teď v nemilosti. Proto nebude Putinovo rozhodování z nejlehčích.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

