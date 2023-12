Z Ukrajiny: Kašlete na nás? Tak my končíme. Jdeme všichni do Evropy

reklama

Pro ukrajinské vojenské síly nebylo posledních pár dní dobrých. Podle ruských zdrojů byla obsazena další klíčová pozice, tedy vesnice Marjinka na západ od Doněcku. Podle videí už na jedné z mála zbývajících budov zavlála jednak ruská vlajka a pak také „vlajka vítězství“, tj. vlajka se srpem a kladivem.

In addition to the Russian flag, the Victory Banner was hoisted over the western outskirts of Marinka.



Soldiers of the 150th Motorized Rifle Division, who were advancing in this direction. pic.twitter.com/reZzOQ4uwW — Lord Bebo (@MyLordBebo) December 1, 2023

Podle dnešních zpráv tato situace zatím trvá.

?? ???????? Battle for Maryinka: Russian flag on the western outskirts of the city



A few hours ago, there were reports of a complete clearing of Marinka: the reason was a video of a Russian flag hoisted above a house on Komsomolskaya Street on the westernmost outskirts of the town.… pic.twitter.com/25M94FpWxB — Rybar Force (@rybar_force) December 1, 2023

?????????? Highlights of Russian Military Operation in Ukraine on December 1-3



??On Sunday, AFU attacked the territory of Krasnodar region with two converted S-200 missiles. Both munitions were intercepted by air defence over the Sea of Azov and did not cause any damage.



??Russian… pic.twitter.com/XJv9NpUeQQ — Rybar Force (@rybar_force) December 4, 2023

Na ukrajinské straně se začíná šířit pesimismus. Zakladatel sbírky Dzyga’s Paw Dimko Žluktenko po návštěvě na frontě u Doněcku tvrdí, že se jedná o nejtemnější okamžiky od začátku války. Podle něho vojáci bedlivě sledují, co se ve světě děje, a vědí, jak to dopadne na ně. „Zejména sledují blokádu hranic a potvrzují, že je tam zaseklá pomoc pro vojáky od dobrovolníků,“ uvádí Žluktenko a dodává: „Skutečně nevědí, proč by naši spojenci Poláci blokovali logisticky nejvýznamnější hranici s Ukrajinou, tedy se zemí ve válce.“

Ukrajina je podle něho zvláště zranitelná politickými hrátkami, protože na ni dennodenně dopadají drony a střely, nemluvě o dělostřelectvu.

„Dnes žádná země nemůže porazit Rusko sama, s možnou výjimkou Spojených států,“ uvádí s tím, že proto potřebuje Ukrajina podporu. A že jí také už hodně dostala. Dle Žluktenka nebyla každá operace perfektní, ale tak to ve válce chodí. A jsou prý všichni vděční, že nemusejí s Ruskem válčit jeden na jednoho. „Je jasné, že pokud svět nezásobí Ukrajinu municí, padne v řádu týdnů,“ uvádí s tím, že v současné době je na zastavení Ruska potřeba obrovské množství munice. A hrozí, že pokud Rusko zvítězí, přijde další Mariupol, Buča nebo Marinka „plná mrtvol“. Apeluje, že Rusko je bezpečností problém pro mnoho evropských států, že se jedná o souboj diktátorství se svobodou a demokracií.

„Chápu, že řada lidí má tu možnost se začít zajímat o něco jiného, ale my Ukrajinci a podporovatelé ji nemáme. Naše životy jsou v ohrožení, protože většina z nás nebude schopná přežít pod ruskou vládou, která nás použije jako maso k invazi dalších evropských zemí,“ tvrdí a je mu dle jeho slov smutno, že lidé v Evropě si myslí, že je to pouze lokální konflikt. Pak popisuje, jak „stovky“ Rusů prolomily obrannou linii, jak Rusko posílilo výrobu dronů Shahed a jak se vojáci obávají o své blízké ve městech a dumají, co tuto zimu Rusko provede. A děkuje všem, kdo už pomohli a vyzývá k jednotě. „Bojím se, že se to protáhne na další desetiletí, ale nemám vzhledem ke svým hodnotám jinou možnost,“ uvádí.

This is one of the darkest moments for me in the war against Russia.



I just returned from visiting many our friends fighting in Donetsk region, and we had long discussions on the war, and geopolitics around it.



Authentic thoughts from Ukraine's frontlines, noted in this ?? pic.twitter.com/wInyZWnERj — Dimko Zhluktenko ???? (@dim0kq) December 3, 2023

Podle Euromaidanpressu pak Ukrajina kvůli blokádě přišla o 400 milionů eur (9,7 miliardy korun). A v zablokovaných kamionech jsou škrtidla, auta, lodě či drony.

Ukraine lost €400 mn due to the Polish border blockade. Some military cargo is also blocked, incl 1000s of tourniquets, cars, boats & drones



Polish protesters blocked 4 key border crossings. Car queues reach 17 km with 1-2 trucks allowed to pass per hour https://t.co/PkpOEtkxsB — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 3, 2023

Maria Kramarenko, která se také snaží sehnat pomoc pro Ukrajinu, nastínila další scénář, co se může stát, pokud Ukrajina nedostane zbraně. „Ukrajina bude muset otevřít hranice, evakuovat co nejvíce lidí, propustit své ozbrojené síly a mít exilovou vládu, jak se nám stalo už před 100 lety,“ uvedla. „Naše lidské zdroje nejsou nevyčerpatelné, morálka beze zbraní taky ne. Zatím Ukrajina udržuje Rusko tisíce kilometrů od Polska, Rumunska, Slovenska a Maďarska tím, že obětuje své nejlepší lidi,“ uvádí a ptá se, jak by se jim líbilo, kdyby měli Rusko na hranicích.

To preserve our nation.

Our human resources are not endless, moral is not endless especially without arms. It’s not only our war. So far Ukraine keeps russia thousand kms away from Poland, Romania, Slovakia, Hungary. Sacrificing the lives of the best people. But the thing is

2/3 — Mariia Kramarenko (@KramarenkoMari3) December 3, 2023

„Kromě toho, že Rusko bombarduje celou zemi, hrozí nyní Ukrajincům potravinová a obchodní krize kvůli blokádě našich hranic Polskem, Slovenskem a Maďarskem. Pokud chtějí Evropané SKUTEČNOU imigrační krizi, tak ji dostanou,“ vyhrožuje další ukrajinský influencer, Jay in Kyiv.

Now, in addition to Russia bombing the entire country, Ukrainians now face the threat of a food/trade crisis due to Poland/Slovakia/Hungary blockading our border.



If Europeans want a REAL immigration crisis, they're going to get it. — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) December 3, 2023

