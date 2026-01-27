Z Vodochod do Pardubic. Aero dodalo další Skyfox pro státní LOM Praha

autor: Karel Výborný

V polovině letošního ledna odletěl z vodochodského letiště další proudový letoun L-39 Skyfox. Po zhruba dvacetiminutovém letu bezpečně přistál na vojenském letišti v Pardubicích, kde rozšířil flotilu státního podniku LOM PRAHA.

Foto: archiv
Popisek: letoun Skyfox

Jde už o pátý kus tohoto moderního cvičného letounu, který bude sloužit v Centru leteckého výcviku.

Dodávky Skyfoxů tak pokračují podle harmonogramu. Pardubice již provozují čtyři stroje dodané v loňském roce a další, v pořadí šestý letoun, by měl následovat na přelomu ledna a února. Celkem má Aero Vodochody v letošním roce dodat LOM Praha čtyři letouny na základě uplatněné opce.

„Dnes předaný letoun je prvním ze čtyř Skyfoxů, které budou dodané na základě uplatněné opce, ke které došlo během Dnů NATO v Ostravě v loňském roce,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Aera Viktor Sotona. Podle něj by měly být poslední dva stroje dokončeny ještě do konce letošního roku.

Původní smlouva mezi Aerem a státním podnikem LOM PRAHA byla podepsána v listopadu 2022 a týkala se čtyř letounů tehdy označovaných jako L-39NG. První dva stroje odletěly z Vodochod v únoru 2025, zbývající dvojice byla předána v srpnu téhož roku. V září 2025 pak došlo k uplatnění opce na další čtyři letouny, které mají být dodány během letoška.

Skyfox je vnímán nejen jako náhrada dosluhujících L-39 Albatros, ale také jako platforma, na níž se mají cvičit čeští i zahraniční piloti podle aliančních standardů. Letoun splňuje požadavky NATO i EU a výrobce jej označuje za referenční stroj pro výcvik evropských pilotů, a to včetně přípravy na letouny 4. a 5. generace.

Z pohledu obranného průmyslu jde o další důležitý signál pro Aero Vodochody, největšího leteckého výrobce v České republice. Firma se dlouhodobě opírá o tradici legendárních „albatrosů“, ale právě Skyfox má být klíčovým produktem pro udržení a posílení její pozice na globálním trhu s proudovými cvičnými letouny. V době, kdy evropské armády řeší nedostatek pilotů i nutnost modernizace výcviku, může mít tento segment větší strategický význam, než se na první pohled zdá.

