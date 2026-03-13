Havel (TOP 09): Reakce spojenců přišla možná trochu dřív, než jsme čekali

Vážené kolegyně, kolegové, dámy a pánové,
já bych rád jenom stručně okomentoval to, co se stalo nebo děje v těchto hodinách na mezinárodní žurnalistické půdě, jaká je reputace České republiky, protože se děje přesně to, před čím jsme varovali, když jsme tady projednávali státní rozpočet. A týká se to samozřejmě našich nevýdajů na obranu.
Já se chci vyjádřit k těm reakcím našich spojenců, zejména tedy ve Spojených státech, protože to je otázka důvěryhodnosti a reputace České republiky v zahraničí, je to otázka, jestli jsme v NATO bráni jako stát, který chápe vážnost doby, nebo jako stát, který hledá výmluvy, možná účetní triky nebo nějaké politické alibi.
V posledních dnech tedy, vidíme to jasně, se Česká republika stala tématem v amerických médiích právě proto, že vláda Andreje Babiše prosadila rozpočet, který třeba podle agentury Reuters nebo agentury AP snižuje jádrové obranné výdaje pod alianční minimum dvou procent HDP na obranu. A Reuters přímo uvádí, že rozpočet počítá se 155 miliardami korun. Je to tedy asi 1,73 nebo 1,7, záleží na té metodice výpočtu, procent HDP. A to jsou opravdu tvrdá čísla, kterých si svět povšiml.
A podívejme se, co je na tom tedy nejhorší. Nejenže se pohybujeme pod dvěma procenty HDP. My to děláme ve chvíli, kdy spojenci na summitu NATO v Haagu v červnu loňského roku dohodli, že dorazí...
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
Je to v době, kdy spojenci na summitu NATO v Haagu v loňském roce dohodli, že do roku 2035 půjdou minimálně 3,5 procenta HDP na obranu. To jsem tady připomínal v tomto týdnu několikrát. Věřím, že to všichni dobře víte. A je to chvíle, kdy tedy opravdu nemáme couvat a brzdit a nemáme vysílat do světa zprávu, že Česká republika z této cesty, z této dohodnuté cesty, dobrovolně ustupuje.
Já vím, že rozpočet už je odhlasovaný, ale měli bychom vědět, měli bychom znát tu reakci našich spojenců ze zahraničí, která přišla možná trochu dřív, než jsme čekali, a která je tedy ostrá, jak my jsme tedy bohužel čekali.
Nově americký velvyslanec při NATO po schválení českého rozpočtu zdůraznil, že spojenci musejí, cituji, nést svůj díl břemene a plnit dohodnuté závazky. Jinými slovy, v alianci neexistuje model, ve kterém někdo požaduje bezpečnostní garance, ale sám si z obavy udělá rozpočtovou rezervu na horší časy. To je černé pasažérství, před kterým jsme varovali. To je přesně ta reakce našich spojenců, které jsme se báli, pokud Poslanecká sněmovna prosadí, přijme, tak hanebný rozpočet na obranu České republiky.
A je to přesně ta ostuda - mezinárodní - mezi našimi spojenci, o které bychom tady měli mluvit, a já na to chci poukázat A já navrhuju, aby vláda přišla a vysvětlila, proč dobrovolně poškozuje důvěryhodnost České republiky, aby řekla, zda má reálný plán návratu k plnění aliančních závazků do budoucna, do těch budoucích let, aby tady veřejně zaznělo, jaké budou tedy plány na budoucí zajištění obranyschopnosti České republiky, abychom my všichni, nejenom jako zákonodárci, ale jako občané naší republiky, slyšeli, zda tedy je to technický spor o metodiku, zda je ten politický signál míněn vážně, zda je brán na lehkou váhu nebo jaké jsou teda ty další plány?
Zaznamenali to ve Washingtonu, zaznamenali to v NATO a zaznamenali to i ve všech mezinárodních médiích. Přesně tak, jak jsme před tím varovali. Jestli chceme být jako Česká republika respektovaným spojencem, musíme se tak samozřejmě i chovat. A jestli to vláda nechce, neumí, tak ať to tady nám i veřejnosti poctivě přizná. Já vyzývám, aby vláda sdělila, jaký má plán s navyšováním obranyschopnosti České republiky do budoucna?
Děkuji.
