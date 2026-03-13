Lavička (Svobodní): Více regulací jako lék na regulace? Brusel má nový plán pro průmysl

13.03.2026 10:21 | Monitoring
autor: PV

Evropská unie se snaží podpořit průmysl novou legislativou Industrial Accelerator Act. Další regulace a dotace však jen prohlubují problémy, které evropskou ekonomiku brzdí už dnes.

Lavička (Svobodní): Více regulací jako lék na regulace? Brusel má nový plán pro průmysl
Foto: archiv D. Lavička
Popisek: Předseda Mladých Svobodných David Lavička.

Evropská unie za poslední roky vyprodukovala tisíce různých směrnic a nařízení, jen během jednoho mandátu Evropské komise vzniklo přes 8500 legislativních předpisů. Každá další regulace znamená více byrokracie, vyšší náklady pro firmy a méně svobody pro občany. Evropská ekonomika přitom už dnes zaostává za Spojenými státy i Asií právě kvůli přeregulovanému prostředí.

Evropská unie nyní přišla s údajným řešením, jak ”pomoci” unijnímu průmyslu. Podle bruselských úředníků je potřeba zachránit důležitá průmyslová odvětví pomocí regulací, a tak vznikl návrh nové legislativy nazvané Industrial Accelerator Act (IAA), tedy zákon o průmyslové akceleraci.

Návrh zákona se zaměřuje na klíčová a energeticky náročná průmyslová odvětví, jako jsou výroba kovů, cementu, chemický průmysl a automobilový sektor. Jeho cílem je zvýšit poptávku po nízkouhlíkových technologiích a produktech vyráběných v EU. K tomu má docházet prostřednictvím preferencí ve veřejných zakázkách a dotací pro firmy při nákupu elektromobilů.

Taková opatření vytvářejí umělou poptávku a kritici upozorňují, že tato politika dlouhodobě snižuje motivaci firem ke zvyšování vlastní konkurenceschopnosti a může vést k dalšímu zaostávání evropského průmyslu na světovém trhu.

Evropský průmysl přitom již dnes čelí rostoucí administrativní zátěži a silné konkurenci ze zahraničí. Každá další regulace proto představuje další překážku pro podnikání a investice. Pokud má být evropská ekonomika dlouhodobě konkurenceschopná, potřebuje především stabilní podnikatelské prostředí, méně byrokracie a více prostoru pro inovace a svobodné podnikání.

David Lavička

  • Svobodní
  • Místopředseda strany Svobodní ve Zlínském kraji
  • mimo zastupitelskou funkci
