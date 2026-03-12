Babiš je sketa, řekla Němcová. Zděsil ji soud

„Zdejší soud dnes rozhodl o vyloučení trestní věci obviněného Ing. Babiše k samostatnému projednání, neboť v řízení proti němu nelze pokračovat a musí nadále zůstat přerušeno z důvodu rozhodnutí Poslanecké sněmovny o jeho nevydání k trestnímu stíhání,“ sdělil soudce Jan Šott, jehož soudní senát se případem zabývá.
„Ve vztahu k obviněné Ing. Nagyové bude řízení pokračovat, přičemž ve věci je nařízeno hlavní líčení. Pokud jde o termín hlavního líčení, nepovažoval by však soud za korektní o něm informovat média předtím, než se jej dozví obžalovaná či než bude termín zřejmý z veřejné databáze,“ doplnil soudce podle informací iDnes.cz. Termín jednání zatím v soudní databázi dostupný není.
Obžaloba v kauze Čapí hnízdo tvrdí, že Babiš zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo z Agrofertu a prodej akcií svým dětem a partnerce. Podle vyšetřovatelů to udělal proto, aby společnost zdánlivě splňovala podmínky k získání dotace pro malé a střední podniky. Nagyová podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala. Europoslankyně je obžalovaná z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU, Babiš pak z pomoci k oběma trestným činům.
V řízení proti Babišovi nelze pokračovat po dobu trvání jeho nynějšího poslaneckého mandátu. Pokud by Babiš získal mandát, a tedy také imunitu i v dalších sněmovních volbách, rozhodovala by o jeho případném vydání dolní komora v novém složení.
Premiér své stíhání dlouhodobě označuje za účelové a politicky motivované. Poslanecká sněmovna o jeho nevydání rozhodla minulý týden ve čtvrtek hlasy všech přítomných koaličních poslanců. Babiš poslance o nevydání požádal. Imunita se v minulosti řešila i v případě Nagyové, která ji získala zvolením do Evropského parlamentu (EP). Europoslankyni však EP loni v dubnu imunity zbavil.
Fakt, že Nagyová bude souzena samostatně, je podle senátorky Miroslavy Němcové od Babiše podraz. „Věděla, co dělá. Věřila, že on ji ochrání právě proto, že ona ví. Jenže narazila na prototyp bezcharakterního zbabělce. Na sketu, která každého obelže, podrazí a nechá v bryndě. Udělal nepředstavitelné věci, aby nebyl vydán. Tak to odnese pouze ona,“ prohlásila Němcová.
Věděla, co dělá. Věřila, že on ji ochrání právě proto, že ona ví. Jenže narazila na prototyp bezcharakterního zbabělce. Na sketu, která každého obelže, podrazí a nechá v bryndě. Udělal nepředstavitelné věci, aby nebyl vydán. Tak to odnese pouze ona.— Miroslava Němcová (@Nemcova_Mirka) March 12, 2026
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.