Okamura uspěl, přiznal Moravec. Prozradil i věc o Rajchlovi

Moravec popsal okolnosti svého odchodu v rozhovoru pro Deník N. Podle něj šlo o jedno z nejtěžších rozhodnutí jeho kariéry, které učinil až na poslední chvíli během vysílání nedělního pořadu.
„To, co se odehrálo v neděli, byl asi nejméně predikovatelný odchod, který jsem za svoji kariéru zažil. Stále jsem měl šanci ten papír nevytáhnout a byl jsem nervózní, což v jednom rozhovoru řekl i Jiří Rusnok, který to údajně vycítil,“ uvedl Moravec. Dodal, že svůj rozlučkový text dokončoval až v neděli ráno a dlouho zvažoval, zda ho skutečně přečte. „Kompletní znění rozlučkového textu jsem si formuloval v neděli ráno. Bylo to nejtěžší rozhodování, protože jsem musel zvažovat, co je nejlepší pro Českou televizi i pro mě osobně.“
Moderátor zároveň vysvětlil, že důvodem nebyla jen osobní únava, ale také dlouhodobý tlak na jeho práci. „Zvažoval jsem, kdybych pokračoval, jak budu dále terčem a to bude dále ubližovat ČT, jak to bylo v posledních letech, kdy na mě tlačila i Rada ČT, kde jsou lidé, kteří tu televizi nemají rádi,“ řekl. Podle něj se tlak postupně zvyšoval a neomezoval se jen na jeho osobu. „Bylo tam ostřelování i na jiné moderátory a jejich pořady jako Noru Fridrichovou a 168 hodin. Už tam se prolamovala ta redakční nezávislost a já jsem se svých kolegů vždy veřejně zastal. Není dobré zrušit pořad, na který se kouká 700 tisíc lidí.“
Moravec připomněl i další pořady veřejnoprávní televize. „Teď už tam zbyli vlastně jen Reportéři ČT, kteří budou muset ukázat, zda stále ta jejich investigativa bude silná jako v minulých letech a jak budou zpracovávat ta politická témata,“ uvedl. Jako jednu z posledních kapek zmínil i vyjádření bývalého premiéra Andreje Babiše. „Jednou z posledních kapek, které přispěly k mému konci v ČT, byl rozhovor Andreje Babiše pro ParlamentníListy.cz, kde Babiš dovedl říct, že v ČT je antibabišovské hnízdo, ale jinak třeba v ekonomické redakci je to v pořádku.“
Podle Moravce jde o širší problém vedení veřejnoprávní televize. „Takže sama ta televize má lidskou tvář pro Andreje Babiše a pak ty džihádisty. A to je zásadní problém managementu ČT, že posílá k Babišovi nějakou lidskou tvář, když on mluví o tom, jak je žurnalistika ČT strašná,“ řekl.
Moderátor také popsal, jak utajované bylo jeho rozhodování o konci. „O mém odchodu předem věděli jen dva lidé, protože jsem nechtěl znervóznit ten štáb a zároveň jsem do poslední chvíle zvažoval, zda to udělám,“ vysvětlil. „Takhle jsem ještě v průběhu rozhovoru s Jiřím Rusnokem přemýšlel, zda v ČT nesetrvám a nebudu se každý měsíc nadále přetahovat s vedením a s Radou ČT, kde se bude dále řešit moje údajná neobjektivita.“
Podle něj by spory pokračovaly i nadále. „Stále by docházelo k prolamování redakční svobody tlaky rady, což by silný management toho předchozího vedení nedovolil,“ dodal.
Spor o hosty a tlak politiků
Velkou pozornost v minulosti vyvolávalo také obsazení hostů v Moravcově pořadu. Nejčastěji se zmiňovala absence předsedy hnutí SPD Tomia Okamury v pořadu Otázky Václava Moravce.
„Musím říct, že mě Okamura překvapil, my jsme byli asi oba nervózní, byli jsme v takové vyčkávací pozici, oba jsme čekali, kdo začne útočit, a nikdo se nechtěl nechat vyprovokovat,“ řekl Moravec k jejich společnému vystoupení v poledním vysílání.
Zároveň ale upozornil, že právě tento spor podle něj ukázal způsob, jakým mohou politici vytvářet tlak na veřejnoprávní média. „Ale obecně podle mě Okamura všem ukázal, jak nejlépe vytvořit tlak na média veřejné služby. Stačí vybrat lidi do Rady ČT, za ty se veřejně postavit a poté už skrze ně tlačit na vedení ČT a ovlivňovat jejich publicistiku,“ uvedl.
Za klíčový moment označil také odvolání dramaturgyně pořadu Hany Andělové. „Mě pak dokonce někteří vyčítali, že jsem neodešel hned s ní, že jsem nebyl loajální ke svému týmu,“ řekl Moravec. Dodal, že rozhodování o hostech nebylo jen jeho osobní rozhodnutí. „Na to se mě ptal třeba Daniel Stach jako kolega, proč nezvu Okamuru, a já mu vysvětloval, že nešlo jen o mé rozhodnutí, ale celého týmu, my jsme to diskutovali desítky hodin.“
Podle Moravce šlo o dlouhodobou debatu o tom, jak reagovat na politický tlak. „Kam až ten politik může zajít v tom tlaku, kdy si roky veřejně stěžuje, že není zván do OVM, a je proto diskriminován,“ popsal.
Moderátor zároveň přiznal, že rozhodnutí Okamuru nezvat bylo cílené, protože se nechtěl podvolit tlaku politiků a spřízněných členů Rady ČT jako Luboš Xaver Veselý nebo Pavel Matocha, protože podvolení jejich tlaku by znamenalo omezení redakční nezávislosti.
Celá situace podle něj někdy nabývala až absurdních rozměrů. „To už došlo do bodu, kdy my jsme poptali kvůli obranným tématům ministra obrany Zůnu a z SPD se ozvali, že místo toho posílají Jindřicha Rajchla. Vlastně se z toho stala taková samoobsluha,“ uvedl Moravec se smíchem.
Na závěr připustil, že strategie jeho kritiků nakonec uspěla. „Každopádně Okamura uspěl, jeho strategie byla úspěšná a já bych v životě neřekl, že se ocitnu v tak defenzivní pozici, že se tolik posune ta hranice redakční nezávislosti,“ uzavřel.
