Z auta už se ten dovětek nedá přečíst... Klaus rozdrtil billboard ODS

„Že jsme právě teď ve vzestupné fázi teplotního cyklu je všeobecně známo, ale je to důvodem zastavit evropskou civilizaci Green Dealem a iracionálními názory von Leyenové a Timmermanse, těchto dvou extrémních zelených levičáků? Zasloužíme si v čele EU, spolku, do kterého jsme dobrovolně vstoupili, tuto dvojici nikým nevolených politiků?“ táže se ve své páteční glose bývalý český prezident Václav Klaus. Nemůže prý říci, že si to nezasloužíme. Zdůraznil, na co si máme dát větší pozor.

Bývalý český prezident Václav Klaus se ve své páteční glose vyjádřil k aktuálnímu počasí v Česku a podotkl, že „klimatičtí aktivisté to teď mají strašně těžké“. „Chvíli je horko, tak zkusí přehrávat kartu globálního oteplování. Chvíli neprší, tak je najednou jejich tématem sucho. Pak začne být chladno, první dekáda letošního srpna je zcela nečekaně nechladnější od roku 1991 (oficiálně, na našem území). A teď, co s tím? Vypadalo to, že teplotní rekordy (v polovině července u nás skoro 39 °C) a pak zpráva, že červenec roku 2023 byl osmý nejteplejší od roku 1961. Osmý znamená rekordní? Sucho a pak lijáky, které v Karlových Varech odnesou dlažební kostky. Druhý den v Praze a dalších místech středních a jižních Čech zažíváme strašlivý liják a kroupy,“ popsal Klaus s tím, že máme být klidní, jelikož jde dle něj o obvyklé výkyvy počasí.



„Není to žádná změna klimatu. Že jsme shodou okolností v dalším z cyklických výkyvů, které se opakují. Že jsme právě teď ve vzestupné fázi teplotního cyklu je všeobecně známo, ale je to důvodem zastavit evropskou civilizaci Green Dealem a iracionálními názory von Leyenové a Timmermanse, těchto dvou extrémních zelených levičáků? Zasloužíme si v čele EU, spolku, do kterého jsme dobrovolně vstoupili, tuto dvojici nikým nevolených politiků?“ dodal následně.



Podle druhého prezidenta České republiky „nelze bohužel říci, že si to nezasloužíme“. „Nezajímáme se dostatečně o to, koho volíme do Evropského parlamentu. Nebo si – v přesvědčení, že to není autentický parlament, ale jen karikatura parlamentu – myslíme, že je vlastně úplně jedno, kdo tam bude zvolen?“ poukazuje.

U dění spojeného s Evropskou unií pak někdejší prezident zůstal i nadále, jelikož ho zaujaly billboardy ODS, které místopředsedu občanských demokratů Alexandra Vondru a předsedkyni klubu europoslanců Veroniku Vrecionovou zobrazují s heslem: „Pro Evropu bez nesmyslů“.



Klause zaujalo to, s jakým předstihem se tito dva politici objevili na billboardech, neboť evropské volby jsou až v červnu příštího roku, ale také, že se Vondra s Vrecionovou na nich nehlásí ke své domácí ODS, ale k europarlamentní frakci Evropských konzervativců a reformistů (ECR). „Měli bychom si všimnout, že se tito dva členové a reprezentanti ODS na těchto billboardech ke své straně, k ODS, neznají. Stydí se k ní přihlásit? Myslí si, že je pro ně lepší kandidovat bez politické strany za zády? Budou si sami shánět potřebné individuální podpisy občanů, nebo je bude nakonec kandidovat tato strana? Nevím. Možná tu stranu neuvádějí záměrně. Já bych za stranu Fialy a Stanjury také nekandidoval,“ podotkl Klaus.



Billboardy se začaly po Česku objevovat zrovna v době, kdy vládní koalice Spolu – sdružující ODS, TOP 09 a KDU-ČSL – přemýšlí nad tím, zdali má jít do evropských voleb společně, či nikoliv. Zejména mnozí občanští demokraté takovou myšlenku odmítají a upozorňují, že pohled jejich europoslanců na budoucí vývoj EU je na míle vzdálený tomu, jak si budoucnost Evropy představují europoslanci TOP 09, ale také lidovců.

„Propagujeme naši práci v rámci frakce Evropští konzervativci a reformisté (ECR). Nezastírám, že tu jsou tací, kteří se tu snaží tuto frakci zpochybňovat. Já jsem na tu práci hrdý, takže jsme to chtěli ukázat,“ komentoval billboardy Vondra pro iDnes.cz. Zároveň však dodal, že pokud by šlo Spolu do eurovoleb společně, musela by ODS odejít z ECR a vrátit se do Evropské lidové strany (EPP). „To určitě neplánujeme,“ odmítl takovouto možnost Vondra.

Samotné heslo „Pro Evropu bez nesmyslů“ Klause zaujalo tím, že první dvě slova z něj jsou velikostně větší. Dodatek „bez nesmyslů“ se tak dle něj „při rychlé jízdě auta nedá přečíst“ a lidé tak při rychlé jízdě vidí jen samotné „Pro Evropu“.



„Znamená to proti Americe, Asii, Africe, Rusku, Číně, atd.? Nebo snad je to opravdu pro Evropu v čele s von Leyenovou a Timmermansem? Nebo pro Evropu ničenou Green Dealem? Nebo pro Evropu bez ruského plynu a ropy? A bez Anny Netrebko a ruských tenistek? Nebo pro Evropu rozpolcenou eurem na zadlužený Jih a bohatý Sever? Nebo pro Evropu s Ukrajinou a tamní válkou? Opravdu se politici Vondra a Vrecionová domnívají, že jsou lidé tak hloupí? Je na čase, aby jim lidi jasně řekli, že nejsou,“ podotkl Klaus k této části hesla.

