Z minulosti Topolánka. „Bombardování Moskvy“ odkrylo zlé věci

reklama

Po víkendovém útoku na Kerčský most u Krymu ruská armáda na Ukrajině výrazně přitvrdila. Bombardování Oděsy ale podle ukrajinských informací mířilo především na přístav, ze kterého je distribuováno ukrajinské obilí. Ostřelování Oděsy bylo podle tamního starosty nejtěžší od začátku války. Ačkoliv protivzdušná obrana měla sestřelit 37 z 63 raket či dronů, přesto měla být v přístavu poškozena skladiště i nakládací zařízení.

Prezident Zelenskyj uvedl, že tento útok na obilní a ropné terminály už není jen ruským útokem na Ukrajinu, ale na celý svět. „Každá ruská střela je ranou nejen pro Ukrajinu, ale pro všechny na světě, kteří chtějí normální a bezpečný život,“ napsal na svém telegramovém účtu.

Moskva v pondělí pozastavila svou účast na dohodách, které umožňovaly vývoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů, jejíž součástí byla i ochrana transportů z ukrajinských přístavů.

Zelenského slova byla zjevně adresována Západu.

A zde velmi rázně zareagoval například bývalý český premiér Mirek Topolánek. Ten na základě zprávy o ničení přístavu odtweetoval: „Nechci nikoho k ničemu vyzývat, ale není po tomhle čas začít bombardovat Moskvu a další cíle v Rusku, moji milí ukrajinští bojovníci?“

Nechci nikoho k ničemu vyzývat, ale není po tomhle čas začít bombardovat Moskvu a další cíle v Rusku, moji milí ukrajinští bojovníci? Nemyslím válku, proboha, jen nějakou malou speciální operaci...https://t.co/MYIQ1ViQGh https://t.co/MYIQ1ViQGh — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) July 19, 2023

Pak dodal, že nemyslí válku, jen „nějakou malou speciální operaci“. Právě tak přitom donedávna Rusko označovalo svou akci na Ukrajině. V diskusi pod příspěvkem pak na poznámku, že by se v Rusku měly bombardovat jen vojenské cíle, zmínil bombardování Kremlu.

Další účastníci diskuse byli ještě radikálnější, padaly i nápady jako dovést Moskvu do stavu Berlína v roce 1945.

Topolánek samozřejmě není s těmito nápady jediný. K něčemu podobnému na sociální síti vybízel třeba i bývalý europoslanec Jiří Payne. Ten vyzýval k „zahájení diskuse o humanitárním bombardování Ruska“.

Myslel to vážně?

Petr Vacek, místopředseda strany PRO, právník a dlouholetý diplomat, vnímá touhu současných politiků předvádět se na sociálních sítích jako obranu před neodvratným sestupem do politického zapomnění. Tyto pokusy ale obvykle bývají zcela marné. „Nelze přehlédnout, že zde platí přímá úměra. Čím větší obava z vlastní bezvýznamnosti, tím rádoby ostřejší tweet,“ poznamenává pro ParlamentníListy.cz.

Reálná zahraniční politika podle někdejšího diplomata vyžaduje kromě názoru, který by ideálně měl být komplexní a promyšlený, také respekt a sílu jeho nositele. Což obvykle mnohonásobně převyšuje možnosti a kapacitu autorů úderných tweetů.

„Myslím, že to Mirek Topolánek nemyslel vážně. Jako bývalý premiér si plně uvědomuje, co by bombardování Ruska znamenalo. To rozhodně nikdo nechceme,“ věří europoslanec KDU- ČSL Tomáš Zdechovský. Topolánek navíc podle něj nevykonává žádnou veřejnou funkci a vyjadřuje se pouze soukromě. Že je to nadsázka, to podle Zdechovského dovede pochopit každý normální člověk, i když proruští příznivci toho určitě využijí k tvrzení o rozdmýchávání konfliktu Ruska se Západem.

Tomáš Zdechovský KDU-ČSL

Poslanec EP a člen předsednictva KDU-ČSL

europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdechovského kolega, europoslanec za Piráty Mikuláš Peksa, by rovněž nebral Topolánkova slova příliš vážně. On je vnímá jako „snahu napravit pošramocenou reputaci siláckými výroky“. Ty se prý Topolánkovi pronášejí velmi snadno, když nenese žádnou odpovědnost. „Mirek Topolánek je nikým nevolený lobbista, pracující pro fosilního oligarchu Daniela Křetínského, který se v minulosti výrazně zapojoval do dovozu ruského zemního plynu do Evropy,“ objasnil pro ParlamentníListy.cz.

Mgr. Mikuláš Peksa Piráti



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Bývalý předseda ODS je pro něj něco jako Gerhard Schröder, bývalý německý kancléř a poté zaměstnanec koncernu Gazprom. Proto by i jeho výroky měly být vnímány s podobným odstupem, jako ty Schröderovy.

I poslanec SPD Radovan Vích připomíná, že Topolánek jako premiér tvrdil, že si s Vladimírem Putinem rozumí. Pokud se nyní coby senior pouští do takových výroků, považuje to Vích za ostudu. „Výzvu lze chápat jako zcela neadekvátní, protože Česká republika jako součást NATO by měla mít úkoly v rámci společné obrany a bývalý premiér Topolánek by měl vyzývat k mírovému urovnání konfliktu a k zastavení bojů,“ dodává poslanec SPD.

Ing. Radovan Vích SPD

Člen předsednictva hnutí SPD, předseda RK SPD LBK

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jeho přilévání do ohně by Moskva mohla ve finále vzít vážně jako výzvu, což si asi nikdo nepřeje.

Petr Vacek vzpomněl Ronalda Reagana v jeho prvním prezidentském období, kdy pouštěl do éteru výroky o SSSR jako říši zla a hrozil hvězdnými válkami. „Neúčinnost a nefunkčnost okamžitých retaliačních opatření pochopil ve svém druhém volebním období, kdy byl, s vědomím parity jaderného arzenálu obou mocností, iniciátorem několika summitů s M. Gorbačovem,“ dodává pro ParlamentníListy.cz místopředseda PRO.

Vedle řady dohod o likvidaci zbraní se mu touto politikou podařilo dosáhnout rozpadu východního bloku. „V případě Ronalda Reagana se jednalo o nositele skutečné konzervativní politiky a státníka světové důležitosti, nikoliv o provincionálního politika subregionálního významu,“ dodává s politováním Petr Vacek.

Útok Ukrajiny na Rusko?

Pokud by se Ukrajina skutečně rozhodla bombardovat cíle v Rusku, Západ by jí podle Tomáše Zdechovského nemohl diktovat. Vše by se muselo řešit podle konkrétních okolností, které úplně nelze hypoteticky předvídat. „Z mého pohledu by se Ukrajina měla soustředit na dobytí svého území,“ uzavírá pro ParlamentníListy.cz europoslanec Zdechovský. Západ podle něj dodává Ukrajině podporu a munici právě k obraně. Že by Ukrajina začala vést konflikt na území Ruska, to si ani nedovede představit.

Podle Radovana Vícha, který v české armádě dosáhl hodnosti plukovníka, jsou nápady na bombardování Ruska spíše kuriózní. Ukrajině podle něj teče do bot, docházejí lidské, materiální i finanční zdroje a nemá už čím moc útočit.

Psali jsme: Topolánek: Bombardovat Moskvu. Zvažte to „Neber si mě do hub*, ty blbý kok*te...“ Topolánek ve varu. Naštval ho hlas z Bruselu „Založí tu restaurace a bary.“ Smlouva s USA: Rajchl objevil zapadlé. Černochová jako Biľak „Levná česká elektřina musí zdražit.“ Rok 2007. Topolánek. Odhalen začátek našich cen

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama