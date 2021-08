Z policistů si dělal srandu. Blázen Babiš jr.? Vysvětlil příhodu z dálnice

Pozvání do pořadu Prostor X Čestmíra Strakatého přijal syn premiéra Andreje Babiše, Andrej Babiš mladší. Popsal, jak ho vybrzdila policie na dálnici. Že je George Clooney jim říkal prý jen v žertu. Schizofrenik údajně není. Dětství bylo podle něj dobré i zlé. Premiér Babiš chtěl mít prý doma Ivana Lendla. A Čapí hnízdo. „Vůbec jsem netušil, co podepisuju. Podepisoval jsem otci už od dětství.“

Babiš junior se hned v úvodu omluvil za to, že mu nebude někdy možná trochu rozumět, protože prý nemluví dobře česky, byl několik let v jakési sociální izolaci a „ti Protopopovi“ ho „cpali“ medikamenty. Proč se syn premiéra rozhodl nyní tolik vystupovat ve veřejném prostoru a médiích? „Vrátil jsem se do České republiky, pomáhal jsem na Moravě po tornádu a nyní jsem v Praze. Řeším si nějaké své osobní věci a veřejné vystupování mi pomáhá s kontakty na další lidi, například na psychiatry, kteří by mi mohli poskytnout expertizu ohledně mého zdravotního stavu. Potřebuju zničit tu falešnou diagnózu, že jsem schizofrenik, co mi udělala doktorka Protopopová z Národního ústavu duševního zdraví,“ uvedl Babiš.

„Můj otec ze mě udělal blázna, ve skutečnosti tuto diagnózu nemám,“ řekl dále muž ke svému otci. Popsal také, jak byl v roce 2010 zadržen policií a převezen do psychiatrického ústavu. Podle policejní verze měl být Babiš nalezen, jak postává u dálnice směrem na Brno. Strážníkům měl Babiš dokonce tvrdit, že je americký herec George Clooney. Podle juniora to však bylo celé jinak. Policisté ho údajně vybrzdili, když řídil, následně spoutali a odvezli do sto kilometrů vzdáleného psychiatrického ústavu. „Hodně lidí kolem mě si myslí, že to ti policisté udělali na zakázku, protože bylo potřeba ze mě udělat nemocného už od roku 2010, kdy se vyšetřovalo to Čapí hnízdo,“ dodal Babiš mladší. To, že o sobě policistům tvrdil, že je americkou filmovou hvězdou, nepopřel. Prý si ale ze strážců zákona dělal legraci.

Babiš rovněž uznal, že svou práci pilota získal díky kontaktům svého otce. Tím, že byl na svou pozici dosazen, dalo by se říct „protekčně“, se k němu ostatní zaměstnanci aerolinek nechovali příliš hezky.

I přesto, že prý není schizofrenik, Babiš přiznal, že minimální dávku léků právě proti schizofrenii užívá. „Jsem ale připraven jí nyní kompletně vysadit. Seznámil jsem se s dobrým psychiatrem. Pracuje se na tom,“ řekl dále. Muž pohovořil rovněž o svém dětství. „Moje dětství bylo dobrý i špatný. Můj otec vyžadoval dobré známky. Dost mě tlačil do tenisu. Chtěl, aby ze mě byl Ivan Lendl. Nebylo to nic příjemnýho. On byl ambiciózní otec. Taky hodně pracoval a cestoval,“ popisoval Babiš.

A jak se vůbec zapletl do, tak často propírané kauzy Čapí hnízdo? Věděl jaké smlouvy podepisuje? „Ne vůbec, já jsem smlouvy pro svého otce podepisoval od dětství. Papírování i pro moji vlastní osobu. Prostě mi zavolali z Agrofertu, že se mám zastavit a něco podepsat. Přišel jsem tam, ukázali mi nějaké papíry, 20 stran, malé písmo, finanční výrazy. Vůbec jsem nevěděl, o co jde a podepsal jsem to,“ vysvětloval Babiš.

