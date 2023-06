Z vína se stal symbol víc, než je zdrávo, říká Výborný

MONITORING Budoucí ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) pro Lidové noviny sdělil, že se nebrání otevření debaty o zdanění tichého vína. Dopad na státní rozpočet by podle něj ale nebyl tak velký, jak si slibují někteří koaliční partneři, zejména TOP 09 a Piráti, kteří věří, že by se touto cestou navýšily příjmy státní pokladny. Premiér Petr Fiala (ODS) se nechal slyšet, že jakoukoli debatu na toto téma odmítá.

„Do budoucna se můžeme k některým otázkám vrátit. Určitě nejsem ten, kdo by řekl, že se o ničem bavit nebude,“ uvedl Výborný na dotaz Lidových novin, zda považuje ponechání výjimky ze spotřební daně na tiché víno za „majstrštyk“, jak prohlásil jeho ministerský předchůdce Zdeněk Nekula.

A Výborný upozornil: „Nicméně z tichého vína se stal symbol více, než je zdrávo,“ a že v případě českých vinařů teď upřednostňuje „zachování stejných podmínek, jaké platí pro jejich konkurenty v dalších zemích EU“.

Konkrétně Výborný zmínil Německo, Slovensko a Rakousko. „Kladu si otázku, proč bychom zdanění měli zavádět u nás,“ řekl současný šéf poslanecké frakce lidovců.

Rozpočtový dopad případně zavedené berně by dle něj byl velmi nízký. „Zdůrazňuji, půjdete-li si koupit sedmičku tichého vína, platíte DPH stejně jako u čehokoliv jiného,“ dodal Výborný.

Opačný náhled na případné zdanění tichého vína sdílela pro Lidové noviny ministryně pro vědu a výzkum Helena Langšádlová (TOP 09). „Pokud společnost a my politici budeme říkat, že nemůžeme zdanit alkohol, jehož negativní dopady jsou prokazatelné, a zároveň nebudeme investovat do vědy, výzkumu, do něčeho, co může ovlivnit naši budoucnost, tak je to špatně,“ pravila.

