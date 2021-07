Za MHD platíte málo. Taky by roční kupón mohl stát 18 tisíc! Hřib uklidňuje cestující

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) na twitteru spustil velkou informační kampaň pro Pražany, kterým v sérii příspěvků představuje fungování Dopravního podniku Prahy. Hřib zejména akcentuje nízkou cenu jízdenek, která prý vůbec neodpovídá částce, jakou by lístek stál bez dotace města. „Věděli jste, že nedotovaný roční kupón na MHD by stál 18 000 Kč?“ ptá se v jednom z příspěvků Hřib.

Hřib na twitteru sérií příspěvků ve stylu encyklopedie vysvětluje, jak by bez podpory města pražský dopravní podnik nemohl existovat. „Věděli jste, že pražská veřejná doprava stojí město ročně kolem 20 miliard Kč? To je přibližně třetina daňových příjmů města. Přitom jízdné vydělá jen kolem 4 miliard Kč. Proto je to takový boj udržet jízdné co nejnižší. A jsem rád, že se nám to zatím daří,“ píše například Hřib.

„Věděli jste, že nedotovaný roční kupón na MHD by stál 18 000 Kč? Tak to naštěstí není. Při koupi ročního kupónu můžete jezdit pražskou MHD stále jen za 10 Kč denně. To ve světě nemá obdoby. Udržet co nejdostupnější veřejnou dopravu je naše priorita,“ pokračuje ve srovnávání nákladů a výsledné ceny jízdenek primátor.

Ceny zůstávají nízké, přitom se ale podle Hřiba náklady neustále zvyšují. „Stavíme metro D, rozšiřujeme tramvajové tratě, instalujeme klimatizace a digitální vybavení do vozů, celkově modernizujeme vozový park, kupujeme elektrobusy, zvyšují se platy zaměstnanců,“ vypočítává Hřib s dodatkem, že plné jízdné v celé Praze platí jen polovina obyvatel a děti a senioři jezdí úplně bezplatně.

Podle další Hřibovy perličky má Praha jednu z nejhustších tramvajových sítí na světě. „Je to tak – a budeme dál zahušťovat, Prahu čeká doslova tramvajový boom!“ píše nadšeně primátor a dodává další zajímavost. „Věděli jste, že 91 % všech spojů Dopravního podniku Praha přijíždí na čas dle jízdního řádu? Je to tak, víme to na základě pravidelného auditu,“ informuje Hřib v dalším z mnoha tweetů.

Problém pro pražskou dopravu je podle Hřiba narůstající počet aut. „Věděli jste, že počet aut v Praze narostl od roku 1990 skoro trojnásobně, za posledních 60 let dvacetinásobně? Je to tak, počet registrovaných aut v Praze se už blíží počtu obyvatel Prahy. Teď má Praha 912 tis. registrovaných aut. Masakr, co?“ píše Hřib a přidává řešení.

Lidé by totiž podle něj měli jezdit městskou hromadnou dopravou, kterou Hřib tak vychvaluje. „Věděli jste, že čím využívanější MHD a cyklodopravu bude Praha mít, tím víc z toho vytěží také ti, kteří se potřebují přepravovat autem? Uvolní se silnice a provoz bude plynulejší. Nyní je v průměru jedno auto obsazeno pouze 1,3 pasažérem,“ dodává Hřib.

