Za pár Kč u vás. Jídlo, drogerie z Polska. Češi už boří vše

Nejen cesty za nákupy do Polska už z Brna. Češi boří další bariéru: Ti, kteří to k severním sousedům mají dále, začali nakupovat z Polska i přes internet. Jídlo, drogerii, domácí spotřebiče, žrádlo pro psy... Vše. A za účelem hledání nejlepších nabídek se sdružují na internetu.

Cestování za nákupy do Polska se stalo mimořádným hitem zejména v loňském roce, když inflace dramaticky zvýšila ceny v českých supermarketech, zatímco v Polsku se díky tamní měnové politice a snížení DPH na potraviny dalo nakoupit skutečně výrazně levněji.

A když se k tomu přidala ještě nějaká slevová akce, bývala v předvánočních měsících v některých příhraničních supermarketech slyšet výhradně čeština.

A po novém roce se změnilo jen velmi málo. I nedávno jsme psali o vývojáři z Brna, který se vypravil spíše na zkoušku do Polska. A zkouška dopadla nad očekávání. Uspořil přes 2000 korun, u některých položek mu spadla brada, třeba když za cenu šesti nožek českých párků nakoupil v Polsku ve stejné kvalitě nožek 18.

Velikonoční nákupy tedy mnozí opět řeší za hranicemi.

Začátek jarní sezóny pak mnohé přivádí za hranice kvůli nákupu oblečení. Jak zjistily ParlamentníListy.cz, například v Krakově koupíte džíny za 300 zlotých, v přepočtu necelých 1600 korun, v tuzemsku srovnatelné kolem 1900. Podobně zhruba tři stovky ušetří ten, kdo si koupí pánské kožené boty. V Polsku ho vyjdou na 1900, v Česku na 2200 korun.

Symbolickým stvrzením trendu bylo, když byl při nákupech v Polsku zachycen již po svém zvolení i prezident Petr Pavel, který se tam vypravil s manželkou z chalupy, kterou má u hranic.

Pak ale mnozí zjistili, že u severních sousedů se dá nakupovat nejen v supermarketech. I v Polsku totiž mají e-shopy, které vám objednávku přivezou i do ČR, a přitom se pohybují na polské, tedy výrazně nižší cenové hladině.

„Polsko – levné nákupy na internetu – kupujemy w polskich e-sklepach“ zní název facebookové skupiny, kde si více než 1500 členů vyměňuje zkušenosti s internetovým nakupováním pod polskými doménami.

Skupina se nezaměřuje pouze na potraviny, jako je tomu u skupin sledujících polské kamenné supermarkety, ale v podstatě na vše. Drogerie, věci do domácnosti i na zahradu nebo rybářské vybavení.

U některých lidí polské e-shopy někdy budí nedůvěru, ale provozovatelé ujišťují, že nabízejí pouze to, co je spolehlivě ověřeno. Platby předem na polské e-shopy jsou podle nich bez rizika.

Z potravin jsou vzhledem k delším dodacím lhůtám e-shopů preferovány spíše ty trvanlivější. V kurzu jsou především polské rybí konzervy jako tuňák v oleji nebo populární filety značky Lisner.

Případně typické polské cukrovinky, třeba legendární „Sliwka v čokoládě“.

Sledovaná je i drogerie. Prášky na praní či tablety do myčky v cenách nižších stokorun se objevují mezi tipy minimálně jednou týdně.

Zajímavostí jsou třeba pánské hodinky Arnaud Constantin, nabízené za 439 korun. Za 200 Kč bylo možné s padesátiprocentní slevou pořídit zahradní gril.

Poplatek za doručení do ČR je téměř u každé nabídky vyčíslen na 95 Kč. Jedná se tady nejspíš o standardní taxu, pravděpodobně pro celé území ČR.

Možnost doručení do ČR je podle správce skupiny třeba vždy zkontrolovat, nezajišťuje ji totiž e-shop, ale přímo výrobce či dodavatel. „Zde se objevují pouze nabídky s doručením do ČR. Mám ale zkušenost, že i když prodejce do ČR nedoručuje, tak v drtivé většině případů se s ním lze domluvit a pošle,“ vysvětluje správce skupiny.

Téma nákupů v Polsku, ať v supermarketu, nebo přes e-shop, možná bude ještě aktuálnější, pokud by se česká vláda rozhodla zvýšit daň z přidané hodnoty, která by následně zdražila vše. V režimu „pouštění balonků“ už takové nápady z koalice zazněly. Nejvíce se za zvýšení daně z přidané hodnoty mají přimlouvat TOP 09 a STAN.

„Daň z přidané hodnoty je jedním z adeptů na to, která z daní se bude zvyšovat. Pro politiky je to velice schůdné zvýšení, protože jim umožňuje vybírat více na daních, aniž by si veřejnost zvýšení spojovala přímo s nimi. Bude to totiž platit v podobě vyšších cen v obchodech nebo u dodavatelů, i proto jsou nepřímé daně, mezi něž DPH patří, pro politiky lákavé,“ dodal k tomu pro ParlamentníListy.cz Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Podle Kovandy navíc tuto daňovou úpravu nejvíce odnese chudší obyvatelstvo, které se už nyní pohybuje s výdaji na hraně svých finančních možností.

„Takové domácnosti, které opravdu obracejí každou korunu, by to určitě pocítily. U nich bych předpokládal, že to ovlivní jejich chování v tom smyslu, když žijí někde poblíž hranic, že by mohli ještě více jezdit nakupovat třeba do Polska,“ řekl natvrdo Kovanda.

