Za stejné peníze šli po Babišovi. Ti, co svrhávají Orbána

31.03.2026 14:40 | Analýza
autor: Karel Šebesta

Stejně jako před volbami v Rumunsku a Moldavsku i před volbami v Maďarsku se prošetřuje „ruská stopa“. Ze „služby Rusku“ obviňují investigativní weby maďarského ministra zahraničí Szijjárta, jako důkaz mají sloužit přepisy odposlechů jeho hovorů s ruským ministrem zahraničí Lavrovem. Szijjártó již reagoval, že se jen dokazuje, že říká to samé do telefonu jako na veřejnosti. A investigativní projekt, který informace zveřejnil, je placen z USA a fondů EU.

Foto: Zdroj: CPAC, X
Popisek: Viktor Orbán

V Maďarsku se blíží volby, které rozhodnou, zda u moci setrvá současný premiér Viktor Orbán. Stejně jako v jiných volebních kláních, i v tomto se objevují zprávy o údajném zapojení Rusů. To, ačkoliv nebylo prokázáno, například v Rumunsku vedlo k zneplatnění voleb a vyloučení kandidáta Călina Georgesca.

Nejinak je tomu i u těchto voleb. Investigativní novinář Szabolcs Panyi publikoval části rozhovorů maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjárta s jeho ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Dnes, kdy do voleb zbývá jen 12 dní, byla na stránkách projektu VSquare zveřejněna další část.

Investigativní odhalení v ní obsažené je, že Szijjártó se po telefonátu Lavrova zasazoval o to, aby ze sankčního seznamu EU byla vyškrtnuta sestra ruského podnikatele Ališera Usmanova. Lavrov měl Szijjárta žádat právě na žádost tohoto podnikatele, který má být Putinovým oblíbencem. Szijjártó měl dle přepisu Lavrovovi říci, že se bude spolu se Slováky snažit podnikatelovu sestru ze sankčního seznamu dostat a o sedm měsíců později z něho byla skutečně vyškrtnuta.

Kromě toho se Szijjártó také zasazoval o to, aby EU nesankcionovala ruskou „stínovou flotilu“ tankerů. A prý si řekl náměstkovi ministra pro energetiku Pavlu Sorokinovi o argumenty, jak má zdůvodnit, že neuvalení sankcí je v maďarském zájmu. Konverzace ministra s ruskými představiteli jsou citovány.

Na „nová odhalení“ již Szijjártó reagoval, a to v podobném duchu, jako na ta předchozí. „Již dlouho se ví, že tajné služby jiných států s aktivním zapojením maďarských novinářů mi odposlouchávali telefonní hovory. Dnes zveřejnili nový ‚velký objev‘, že to, co říkám veřejně, říkám i do telefonu. Skvělá práce,“ zhodnotil ironicky práci novinářů.

Dodal, že čtyři roky tvrdí, že sankce nefungují a způsobují větší škodu Evropě než Rusku. „Maďarsko nikdy nebude souhlasit s uvalením sankcí na osoby nebo společnosti, které jsou nezbytné pro naši energetickou bezpečnost a pro dosažení míru, ani na ty, u nichž neexistuje žádný důvod k zařazení na sankční seznam,“ prohlásil. Doplnil, že jeho „odposlechy“ nebyly zveřejněny celé, protože se o evropských sankcích bavil i s mnoha dalšími ministry zahraničí ze zemí mimo EU.  

Szijjártó ve svém příspěvku hovoří o tajných službách jako o zdroji těchto „odhalení“. O tom, kde se záznam jeho konverzací vzal, se v investigativě VSquare nepíše, jenom že byl „získán a potvrzen konsorciem investigativních zpravodajských webů, které se sestává z VSquare, FRONTSTORY, Delfi Estonia, The Insider a Investigativní centrum Jána Kuciaka“.

Ale jinak se to v textu VSquare tajnými službami a obviněními ze služby Rusku jen hemží. Jeden nejmenovaný vedoucí pracovník jedné evropské tajné služby například pro VSquare prohlásil, že když se neukážou jména, tak konverzace Lavrova a Szijjárta připomínají důstojníka rozvědky a jeho agenta. Článek se také odvolává na Washington Post a jeho zjištění, že Szijjártó s Lavrovem hovořil i v přestávkách při jednáních EU. I tento článek se opírá o zjištění a anonymní výpovědi pracovníků tajných služeb.

Samotný projekt VSquare je pak dalším z údajně nezávislých, ale mezinárodně provázaných mediálních projektů. Dle svých vlastních slov se zaměřuje na oblast Visegrádské čtyřky a hovoří známým jazykem o „digitálním světě zaplaveném dezinformacemi, vlivovými operacemi, spiknutími a hyperinflací zpráv“.

Do VSquare je pak zapojen i projekt Investigace.cz, který v říjnu 2021 těsně před volbami odstartoval kauzy Pandora a Panama Papers, ve kterých figuroval Andrej Babiš.

Samotný projekt přiznává, že je součástí mezinárodních novinářských organizací, například OCCRP, o které jsme již několikrát informovali. Dále pak je součástí Global Investigative Journalism Network a European Data Journalism Network.

Psali jsme:

Černé na bílém: EU si platí své novináře, aby „vyšetřovali“ její kritiky
Člen al-Káidy dostal stipendium. Jen co Trump peníze zastavil, vylézají z USAID skandály
Skandál se šíří do Evropy? „Peníze z USA prošetřit v europarlamentu.“ Novináři umlčeni
„Díky nám padaly vlády.“ Financování USAID šlo i novinářům. Linka až do Česka

A kdo VSquare platí? Projekt se označuje za neziskový, nezávislý a „poháněný vášní pro žurnalistiku“. „Mezinárodní novinářská spolupráce vyžaduje zkušenosti a zdroje. Naše články procházejí ověřením faktů a důkladnou redakční úpravou. Na podporu naší činnosti přijímáme granty i individuální dary, avšak naše redakční rozhodnutí jsou zcela nezávislá. Mezi našimi redakčními rozhodnutími a všemi zdroji příjmů udržujeme neprostupnou bariéru. Nejsme závislí na prodeji ani na reklamě,“ prohlašuje projekt.

Ovšem mezi jeho sponzory jsou americké NED (National Endowment for Democracy) a USAID, které jsou v Americe často kritizovány jako prodloužená ruka amerických tajných služeb a zahraničně politického establishmentu. Jako sponzoři jsou uvedeni také fond investigativní žurnalistiky EU (IJ4EU) a žurnalistický fond EU.

Zdroj: VSquare.org

Psali jsme:

Ukrajina nemá peníze a chce prodávat zbraně
Svoboda: Milion chvilek je Pavlova PR agentura. Ptal jsem se Mináře na jeho 6 milionů
Americký novinář slibuje Majdan v Maďarsku
Babiš na zbrojaře: Vyděláváte na válce, zajistěte si bezpečnost

 

 

