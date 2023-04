Zabránil třetí světové válce? Únik tajných dokumentů USA. Kolem zadrženého je rušno na vysokých místech

Ze zveřejnění utajovaných dokumentů byl obviněn Američan Jack Teixeira. Soud ho v pátek obvinil z neoprávněného zadržování a předávání informací o národní obraně a z neoprávněného přemisťování a uchovávání utajovaných dokumentů nebo materiálů. Pokud by byl shledán vinným v obou případech, hrozilo by mu až patnáct let za mřížemi.

Jacku Teixeirovi je 21 let a je příslušníkem zpravodajského křídla Letecké Národní gardy státu Massachusetts. Dokumenty měl publikovat na platformě Discord ve skupině zvané Thug Shaker Centra, v níž se nacházelo okolo dvaceti mužů. Členové skupiny pro americká média přiznali, že dokumenty se nikdy neměly dostat na sociální sítě, měly být určené čistě jen pro vzdělávání členů Thug Shaker Centra. Během pátečního soudu Teixeira promluvil jen několika slovy, celkem třikrát. Dvakrát na otázku odpověděl „ano“, a svému otci vzkázal, že ho má rád. Zadržen bude až do dalšího slyšení, které bude ve středu.

Americkými médii byl Teixeira identifikován jako zdroj úniku dokumentů již ve čtvrtek, následně byl zadržen příslušníky FBI.

Někteří američtí republikánští politici jsou toho názoru, že byl zadržen za to, že se postavil proti administrativě demokratického prezidenta Spojených států Joea Bidena. „Jake Teixeira je bílý muž, křesťan a je proti válce. To z něj dělá nepřítele Bidenova režimu,“ rnapsala na twitteru členka Sněmovny reprezentantů za republikány Marjorie Taylor Greene. „Zeptejte se sami sebe, kdo je pravým nepřítelem? Mladý příslušník národní gardy na nízké úrovni, nebo administrativa, která vede válku na Ukrajině, nečlenské zemi NATO, proti Rusku, bez válečných pravomocí?“ vybízí politička k zamyšlení. A je pro zastavení financování války na Ukrajině.

