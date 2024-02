Žáček z ODS varoval z televize: Jestli padne Kyjev, bude nás obrana stát třikrát víc

Předseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS) v televizi hovořil o tom, jak by výsledek války na Ukrajině ovlivnil Českou republiku. V každém případě by se podle něj případné vítězství Ruska na Ukrajině promítlo do výdajů na obranu zemí Severoatlantické aliance. Předpokládá, že by byly dvakrát až třikrát vyšší než nyní. Někdejší šéf obrany Lubomír Metnar (za ANO) doporučoval intenzivně zbrojit a ztlumit rétoriku.

Ačkoli jsme členy NATO, jsme podle exministra obrany Metnara v ohrožení a je nutné na to adekvátně reagovat. „Samozřejmě evropskou bezpečnost nelze podceňovat. Je třeba také zdůraznit, že mezinárodní bezpečnostní situace už se zhoršovala roky. Rizika rostou, je třeba si to uvědomit, je třeba na to adekvátně reagovat. Je třeba intenzivně zbrojit, abychom odstrašili případného nepřítele, ale ztišit intenzitu rétoriky, která tu v současné době je,“ doporučoval Metnar.

Ruská strana drtivě vede na většině fronty. Poslanec Pavel Žáček pro CNN Prima NEWS uvedl, že pokud by na Ukrajině Rusko slavilo vítězství, přinese to značné komplikace pro NATO. „Pokud by Rusko dosáhlo svých cílů v té strašlivé Putinově válce, to znamená, pokud by padl Kyjev, tak by se náklady na obranu členským státům Aliance z východního křídla Evropy zvýšily dvakrát až třikrát. Bylo by zde bezprostřední ohrožení východního křídla. To riziko konfliktu Rusko s Evropou, se státy NATO by se radikálně zvýšilo. Naše náklady na zbrojení by dosáhly částek, o kterých teď vůbec nepřemýšlíme,“ řekl.

„Analytici NATO to berou velmi vážně a upozorňují na tu hrozbu, že musíme zbrojit, musíme na to být připraveni. Je to naše povinnost nejenom jako národní bezpečnosti, ale kolektivní bezpečnosti jako celku,“ uvedl Žáček s odkazem na analýzy NATO.

Naopak nesouhlasil s Metnarem v tom, že by se měla ztišit válečná rétorika. „My musíme před našimi občany zdůvodňovat, že musíme věnovat větší pozornost bezpečnosti, než jak jsme to dělali dosud, v tomto směru máme obrovský dluh, víme to všichni. Měli bychom se podílet na obnově a posílení obranyschopnosti České republiky i obrany v rámci NATO,“ řekl Žáček.

Žáček uvedl, že počty vojáků se v české armádě příliš snížily. „Nevyřešili jsme systém záloh. A teď to musíme řešit,“ uvedl.

Exministr obrany Lubomír Metnar (ANO) souhlasil s tím, že je potřeba vynakládat procenta z HDP na obranu, ale zvyšování vojenských stavů nebude jednoduché.

Návratu branné povinnosti se ale prozatím brání. Vojáky by motivoval například penězi. „Nástrojů je mnoho. Od velmi lukrativního ohodnocení povolání po hledání modelů – od poloprofesionální, profesionální armády – až po zavedení branné povinnosti. Nedomnívám se, že bychom teď měli jít touto cestou. Nevyčerpali jsme celou řadu dalších možností,“ uzavřel.

