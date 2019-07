Záchrana Babišovy vlády? Noviny mají strach: Temelín, vyhození ředitele BIS! A Vítězný únor!

Předsednictvo hnutí ANO ve středu večer dospělo k závěru, že prezident by měl akceptovat požadavek na odvolání ministra Staňka a následně jmenovat kandidáta, kterého sociální demokracie navrhne. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek řekl, že hnutí podporuje smírné řešení krize. Babiš členům vedení podle něho naznačil možné cesty k řešení, možnost výměny ministerstev mezi koaličními stranami mezi nimi není. V pátek se Zeman sejde v Lánech s Hamáčkem a Staňkem. ČSSD chce v návaznosti na to řešit situaci v pondělí na jednání předsednictva strany.

Server Aktuálně.cz v té souvislosti spekuluje, co premiér Babiš nabídne prezidentovi Zemanovi za konec ministra Staňka. Zmiňuje nejen post šéfa BIS, ale také dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

Na serveru Echo24.cz se pak Bohumil Doležal ptá, zda Vítězný únor přijde tentokrát v létě.

„Už pár týdnů probíhá neúspěšný pokus ČSSD zbavit se svého ministra, kterého ve vládě nechce. Rezort kultury sám o sobě není příliš významný: z dlouholeté zkušenosti vím, že kultuře se daří nejlíp tehdy, když do ní stát příliš nestrká své všetečné prsty. Několikatýdenní tahanice o pana Staňka se nyní snad dostanou do dalšího stádia: Ve čtvrtek 11. července přijme prezident premiéra, který o to požádal. Bude se pokoušet o nějaké smírné řešení, jež by ČSSD umožnilo zároveň zachovat si tvář a ve vládě zůstat (řekl bych, že takové řešení neexistuje),“ poznamenal Doležal.

„Nechci nijak podceňovat červnovou letenskou demonstraci ani dobrou vůli těch statisíců, co se jí zúčastnily. Šlo o velmi významný signál nespokojenosti. Ale dnes už revoluční atmosféra odezněla a vznikl prostor pro zákulisní reálpolitické tahanice,“ zmínil dále Doležal a poukázal na to, že případ Staněk je pro něj podobný Únoru 1948.

„V zamrzlé politické situaci se otevřel problém zdánlivě malý (pouhé obsazení rezortu kultury). Pokud ČSSD Zemanovi ustoupí (byť třeba přistoupí ‚jen‘ na nějaký zdánlivý ‚kompromis‘, který navrhne pan Babiš), potvrdí faktické přepsání Ústavy. Pokud ne, taky si moc nepomůže, naopak. Pokud by všech pět ministrů ČSSD podalo demisi, museli by podle koaliční smlouvy následně podat demisi i všichni ministři ANO včetně premiéra a vláda by padla (nic by nebylo vyhráno, protože prezident by měl i tak volné pole pro svůj kreativní výklad Ústavy). Pokud však nepodají demisi pánové Staněk a případně i Toman (tj. prezidentský výsadek mezi ministry ČSSD), postačí, aby pan Babiš ve spolupráci s prezidentem provedl rekonstrukci vlády. Tu, která se bude týkat i dvou rezortů velevýznamných pro ‚únorovou‘ proměnu Nových pořádků a jejich definitivní ‚stabilizaci‘, ‚normalizaci‘, či jak to chcete pojmenovat. Pro vnitro a zahraničí,“ podotkl také Doležal.