Žádná reklama do osmi hodin, varování na etiketě. Pirátky vytáhly proti alkoholismu, se zlou se potázaly

Piráti navrhují omezit reklamu na alkohol v televizi a rozhlase mezi 6. a 20. hodinou a zavést zdravotní varování na etiketách alkoholických nápojů. Věří, že se návrhy podaří přijmout do voleb, návrhy ve čtvrtek přestavila členka Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislosti Jana Michailidu s poslankyní Klárou Kocmanovou.

„Alarmující data z Národního monitorovacího centra ukazují, že 15–19 % dospělých v ČR užívá alkohol rizikově nebo škodlivě, což způsobuje 6–7 tisíc úmrtí ročně,“ dodal následně k problematice Michailidu na platformě X. Náklady spojené s konzumací alkoholu podle jejích informací dosahují až 57 miliard Kč ročně.

Dnes jsme spolu s poslankyní Klárou Kocmanovou diskutovaly o problematice alkoholu v ČR. Alarmující data z Národního monitorovacího centra ukazují, že 15-19 % dospělých v ČR užívá alkohol rizikově nebo škodlivě, což způsobuje 6-7 tisíc úmrtí ročně. #ProtidrogováPolitika #Alkohol pic.twitter.com/T9ljUbmPh1 — michailidu janka (@malajankaa) July 18, 2024

„Dlouhodobě usilujeme o komplexní reformu včetně regulace reklamy, zdanění alkoholu a lepší prevence a léčby. Tato opatření jsou nezbytná pro zlepšení veřejného zdraví,“ dodala pirátka Michailidu.

Dlouhodobě usilujeme o komplexní reformu včetně regulace reklamy, zdanění alkoholu a lepší prevence a léčby. Tato opatření jsou nezbytná pro zlepšení veřejného zdraví. #Alkohol #Reforma #Zdraví — michailidu janka (@malajankaa) July 18, 2024

Kritické reakce na sebe nenechaly dlouho čekat a Pirátská strana byla upozorněna, že si současnou dobu plete s minulým režimem. Pro někoho je postoj Pirátů, kteří se legalizace drog spíše zastávají, velkým paradoxem.

„Politik nemá vychovávat a určovat druhým, co je správné, tohle není komunismus milá paní,“ vzkázal uživatel Arsen Lazarevič političce Michailidu.

Politik nemá vychovávat a určovat druhým, co je správné, tohle není komunismus milá paní. — Arsen Lazarevič (@Master_Lazarus) July 18, 2024

Rozčílen je člen Pirátské strany Adam Čech. „Jsme liberální strana, ale pro jistotu zas něco zregulujem…“ povzdechl si v diskusi.

Protože si myslím, že lidi nejsou blbý a nemusíme jim vsugerovávat, že alkohol je špatný… (samozřejmě je), ale ať si sami řeknou jestli si alkohol nebo marihuanu koupí a “zkonzumují”. — Adam Čech ??????????????‍?? (@adamczechia) July 18, 2024

Nad poznámku jiného diskutéra, že „liberalismus má v sobě regulaci“, se následně pozastavil se slovy, že lidé by měli mít svobodu volby: „Proč prostě nenecháme lidem svobodu volby, ať už jde o marihuanu, kde to správně chceme nebo alkohol, kde to teda máme potřebu řešit,“ uvedl Adam Čech.

Protože si myslím, že lidi nejsou blbý a nemusíme jim vsugerovávat, že alkohol je špatný… (samozřejmě je), ale ať si sami řeknou jestli si alkohol nebo marihuanu koupí a “zkonzumují”. — Adam Čech ??????????????‍?? (@adamczechia) July 18, 2024

Děláte si z nás legraci? Zrovna vy, která se profilujete jako zastánce legalizace drog, tak najednou chcete silnější regulaci drog? Rozčiloval se Petr Moravec. I jemu nezbývalo než povzdechnutí nad tím, s čím opět Pirátská strana přichází: „Ach jo. Piráti, vám fakt není pomoci.“

Děláte si z nás legraci? Zrovna vy, která se profilujete jako zastánce legalizace drog, tak najednou chcete ....... silnější regulaci drog?

Ach jo. Piráti, vám fakt není pomoci. — Petr Moravec (@PetrMorav) July 19, 2024

V prostou se objevily i zkušenosti, jak omezení prodeje alkoholu funguje v jiných zemích: „Omezení prodeje alkoholu jsem zažil v Thajsku. Pivo tam prodávali v každé večerce, ale platí tam zákon, že alkohol nesmíte prodávat mezi 14.00–17.00 (nebo tak nějak) a v některé konkrétní svátky. Mockrát se mi nebo tchánovi stalo, že jsme došli do obchodu a pivo nám neprodali, protože jsme se zrovna trefili do toho času. Ledničky zatáhnou takovou roletou nebo celé oddělení uzavřou (větší obchody). Přišlo mi to naprosto debilní, protože to prakticky znamenalo jen to, že jsme tam museli jít ještě jednou, později,“ uvedl uživatel sítě X.

„Doufám, že se podobného nesmyslu nedočkám za pár let tady, protože to hlavně vůbec nic neřeší,“ shrnul.

Omezeni prodeje alkoholu jsem zazil v Thajsku. Pivo tam prodavali v kazde vecerce, ale plati tam zakon, ze alkohol nesmite prodavat mezi 14:00 - 17:00 (nebo tak nejak, uz si to presne nepamatuju) a v nektere konkretni svatky. Mockrat se mne nebo tchanovi stalo, ze jsme dosli do… — Kicom (@BitcoinovejKnl) July 19, 2024

Na argumenty, že hlavním cílem zákazu prodeje je omezení alkoholismu domácích, reagoval s tím, že jde sice o cíl ušlechtilý, nicméně příslušný zákon bude mít na to efekt nulový.

To je cil velmi uslechtily. Skoda, ze tento zakon na to bude mit nulovy vliv. — Kicom (@BitcoinovejKnl) July 19, 2024

Podporu k omezení nadměrného pití v Česku chtějí Piráti získat v koalici i ve sněmovně. Věří, že se návrhy podaří přijmout do voleb.