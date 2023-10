Žádné opravdové návrhy jste nepředložili, smál se Jakob z TOP 09 opozici

Opozice podle poslance TOP 09 Jana Jakoba při projednávání konsolidačního balíčku nedodala žádné „opravdové návrhy“. „Nebylo tam jediné opatření, které by mělo dopad aspoň v řádu miliard korun,“ mínil v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS. „Vládnete dva roky,“ připomenula na to Jakobovi poslankyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová a tázala se, zda Jakob očekává, že bude opozice „s hrstkou analytiků“ dělat práci za vládní koalici. O stavu šedé ekonomiky se podle ní může přesvědčit jednoduše v ulicích Prahy.

Poslankyně opozičního ANO Jaroslava Pokorná Jermanová souhlasí s vládními slovy, že ke konsolidaci veřejných financí muselo dojít, a jmenovala, že ji mělo v plánu učinit i ANO, avšak lišila by se podoba, jak by aktuální konsolidační balíček vypadal. „Nejde dělat konsolidaci jenom na základě zvyšování daní, žádné výrazné úspory na straně státu jsme neviděli. My bychom konsolidaci v žádném případě nedělali prostřednictvím zvýšení daní. Kdyby nezrušili EET, mohli mít dvacet miliard. Dalším důležitým bodem je šedá ekonomika. Nebojujeme s ní, takže nám utíkají velké peníze,“ uvedla poslankyně v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS.



Vládní konsolidační balíček, který zvýší hned několik daní a přinese například zvýšení daně z přidané hodnoty (DPH) u některých položek, rušení slev na daních, odvody na nemocenské ve výši 0,6 procenta hrubých příjmů pro zaměstnance, růst vyměřovacího základu pro OSVČ, růst korporátní daně pro firmy či dvojnásobný nárůst daně z nemovitosti, kritizovala také v uplynulých dnech v podobném duchu exministryně financí Alena Schillerová (ANO) a i ona jmenovala výhrady ke zvedání daní a nedostatečnému boji se šedou ekonomikou.

„Šli bychom na to tak, že bychom řádně vybírali daně, nerezignovali bychom na boj se šedou ekonomikou, investovali bychom zejména do dopravní infrastruktury a exportu, čímž bychom podpořili hospodářský růst, a pokračovali bychom v naší inovační strategii, kterou premiér Fiala hodil do koše,“ vyjádřila se Schillerová v sobotním rozhovoru pro CNN Prima NEWS.

S těmito výtkami opozice však nesouhlasí poslanec TOP 09 Jan Jakob. „Je úsměvné, že hnutí ANO plánovalo konsolidační kroky. Když mělo veřejné finance osm let na starosti, neudělalo v době růstu nic. Naprosto jednoznačně rozdávalo a projídalo peníze, byla to politika rozpočtové zkázy. Teď nám budou kázat, že by něco dělali. Při projednávání balíčku jsem čekal, že od opozice dostaneme opravdové návrhy, bohužel tam nebylo jediné opatření, které by mělo dopad aspoň v řádu miliard korun,“ tvrdil Jakob v nedělní Partii.



O EET následně prohlásil, že to byl „naprosto nesmyslný experiment hnutí ANO“. „I Nejvyšší kontrolní úřad jednoznačně tvrdí, že jakýkoliv výnos není prokazatelný. Naopak. Výnos daní odpovídal tehdejšímu růstu HDP. EET se ani nevztahovalo na bezhotovostní platby, které jsou dnes většinovou formou plateb. Jde o absolutní nesmysl, a kdybyste ho chtěli zavádět znovu, v konsolidaci veřejných financí vám rozhodně nepomůže,“ tvrdil.

Jermanová mu však na to kontrovala s tím, že se o realitě může přesvědčit sám lehce i v ulicích Prahy. „Snad chodíte po Praze, kde vám častou řeknou – pouze hotovost, karty nebereme. Takže tohle tady neříkejte,“ naznačila.



Pokorná Jermanová odmítla také tvrzení, že by opozice měla vládě připravovat návrhy na konsolidaci veřejných financí. „Nemáme aparát ministerstev jako vy. Měli bychom s hrstkou našich analytiků dělat práci za vás? Vždyť to je úplný nesmysl,“ ohradila se proti Jakobovým slovům, že opozice nepředložila „opravdové návrhy“. „Vládnete dva roky. Nepřipravili jste takové podklady, které by byly projednatelné, a pak na nás útočíte,“ vytkla také poslanci TOP 09.

