Žádné povstání. Žádné trhliny. USA mají s Íránem problém

Novozélandský vojenský analytik vystupující na sociální síti X pod přezdívkou AMK Mapping má o íránské strategii jasno. Jde o přežití.
„USA/Izrael a Írán mají odlišná kritéria pro to, aby byli považováni za ‚vítěze‘. USA/Izrael musí dosáhnout změny režimu a dosadit loutkovou vládu, zatímco íránská vláda musí prostě přežít,“ tvrdí analytik a upozorňuje, že ani po několika dnech nepřetržitých bojů se v Íránu nejeví žádné známky občanské vzpoury, která by mohla vést ke konci režimu.
„Uplynuly již více než čtyři dny. Neobjevily se žádné známky lidového povstání směřujícího k svržení režimu a v íránské vládě se neobjevily žádné trhliny,“ poukazuje analytik, že Írán navíc pokračuje v útocích raketami i drony na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu.
Podle analytika bylo mylné považovat konflikt za rozhodnutý po zabití íránského vůdce Alího Chameneího. „Íránské vedení a armáda jsou velmi silné a nikdy by se nezhroutily kvůli ztrátě nejvyššího vůdce,“ dodává.
Spojené státy spolu s Izraelem mohou navíc postupně narazit na nedostatek protiletadlových raket. K tomu se přidává i faktor slabé podpory konfliktu mezi Američany, zejména u mladších generací. A bez domácí podpory se války vedou obtížně, obzvlášť v demokratických zemích.
„Tato válka nebude trvat několik dní, ale pravděpodobně se protáhne minimálně na tři týdny. USA nemohou tuto válku vést navždy a Írán to ví, proto dělá vše pro to, aby ji co nejvíce protáhl,“ tvrdí analytik.
By now, I think it's fairly clear what Iran's strategy in this war is.— AMK Mapping ???? (@AMK_Mapping_) March 4, 2026
The US/Israel and Iran have different criteria to be considered a "winner". The US/Israel have to achieve regime change and install a proxy government, whereas Iran's government simply has to survive.
It's…
S dalšími informacemi o probíhajícím konfliktu se na síti X podělil americký vojenský analytik na svém účtu Amerikanets. Podle něj je současná íránská strategie reakcí na obnovené letecké útoky Spojených států a Izraele. Írán se nyní snaží ukrýt své síly v podzemních základnách a konflikt spíše přečkat a mezitím odpaluje balistické rakety středního doletu a čeká, až Amerika s Izraelem vyplýtvají své zásoby střel.
Za nejdůležitější bojiště analytik aktuálně považuje Perský záliv. Bojiště navíc rozšiřuje i skupina Hizballáh, která odpaluje rakety krátkého doletu na Izrael.
Írán podle analytika systematicky útočí na radary a protivzdušnou obranu a podle dostupných satelitních snímků měly být zničeny některé radarové systému v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech i Kataru.
„Katar dnes ráno oznámil, že zastavuje veškerou produkci zemního plynu. Jsou druhým největším dodavatelem na světě, což by mohlo mít vážné důsledky pro globální ekonomiku. Provoz tankerů v průlivu klesl o více než 90 % a Íránci pokračují v útočení na lodě, které se pokoušejí průlivem proplout,“ popisuje analytik průběh konfliktu a pochmurně dodává, že stačí jen několik zásahů dronů na správná místa v Perském zálivu a produkce ropy a plynu se zastaví.
Pokud by útoky dronů měly dnes skončit, trvalo by podle analytika přibližně měsíc, než by se export ropy a plynu obnovil.
Missile attrition war update: I keep seeing people focusing specifically on the number of Iranian MRBMs launched at Israel. This is a relatively unimportant metric to index on for several reasons.— Amerikanets ?? (@ripplebrain) March 4, 2026
The Iranian strategy in this phase is a response to renewed US/Israeli air…
