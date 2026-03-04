Žádné povstání. Žádné trhliny. USA mají s Íránem problém

04.03.2026 18:30 | Monitoring
autor: Alena Kratochvílová

Ani po několika dnech bojů se v Íránu neobjevují žádné známky trhliny ve vládním režimu. Vojenští analytici informují o pokračujících raketových a dronových útocích Íránu na cíle v Izraeli i státech Perského zálivu. Shodují se, že se konflikt může výrazně protáhnout.

Foto: Repro X
Popisek: Útoky na Írán - ilustrační foto

Novozélandský vojenský analytik vystupující na sociální síti X pod přezdívkou AMK Mapping má o íránské strategii jasno. Jde o přežití.

„USA/Izrael a Írán mají odlišná kritéria pro to, aby byli považováni za ‚vítěze‘. USA/Izrael musí dosáhnout změny režimu a dosadit loutkovou vládu, zatímco íránská vláda musí prostě přežít,“ tvrdí analytik a upozorňuje, že ani po několika dnech nepřetržitých bojů se v Íránu nejeví žádné známky občanské vzpoury, která by mohla vést ke konci režimu.

„Uplynuly již více než čtyři dny. Neobjevily se žádné známky lidového povstání směřujícího k svržení režimu a v íránské vládě se neobjevily žádné trhliny,“ poukazuje analytik, že Írán navíc pokračuje v útocích raketami i drony na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu.

Podle analytika bylo mylné považovat konflikt za rozhodnutý po zabití íránského vůdce Alího Chameneího. „Íránské vedení a armáda jsou velmi silné a nikdy by se nezhroutily kvůli ztrátě nejvyššího vůdce,“ dodává.

Spojené státy spolu s Izraelem mohou navíc postupně narazit na nedostatek protiletadlových raket. K tomu se přidává i faktor slabé podpory konfliktu mezi Američany, zejména u mladších generací. A bez domácí podpory se války vedou obtížně, obzvlášť v demokratických zemích.

„Tato válka nebude trvat několik dní, ale pravděpodobně se protáhne minimálně na tři týdny. USA nemohou tuto válku vést navždy a Írán to ví, proto dělá vše pro to, aby ji co nejvíce protáhl,“ tvrdí analytik.

S dalšími informacemi o probíhajícím konfliktu se na síti X podělil americký vojenský analytik na svém účtu Amerikanets. Podle něj je současná íránská strategie reakcí na obnovené letecké útoky Spojených států a Izraele. Írán se nyní snaží ukrýt své síly v podzemních základnách a konflikt spíše přečkat a mezitím odpaluje balistické rakety středního doletu a čeká, až Amerika s Izraelem vyplýtvají své zásoby střel.

Za nejdůležitější bojiště analytik aktuálně považuje Perský záliv. Bojiště navíc rozšiřuje i skupina Hizballáh, která odpaluje rakety krátkého doletu na Izrael.

Írán podle analytika systematicky útočí na radary a protivzdušnou obranu a podle dostupných satelitních snímků měly být zničeny některé radarové systému v Kuvajtu, Spojených arabských emirátech i Kataru.

„Katar dnes ráno oznámil, že zastavuje veškerou produkci zemního plynu. Jsou druhým největším dodavatelem na světě, což by mohlo mít vážné důsledky pro globální ekonomiku. Provoz tankerů v průlivu klesl o více než 90 % a Íránci pokračují v útočení na lodě, které se pokoušejí průlivem proplout,“ popisuje analytik průběh konfliktu a pochmurně dodává, že stačí jen několik zásahů dronů na správná místa v Perském zálivu a produkce ropy a plynu se zastaví.

Pokud by útoky dronů měly dnes skončit, trvalo by podle analytika přibližně měsíc, než by se export ropy a plynu obnovil.

