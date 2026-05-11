Výborný (KDU-ČSL): Frackovitá drzost Petra Macinky nezná hranic

11.05.2026 15:16 | Monitoring
autor: PV

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na vyjádření Petra Macinky ohledně sjezdu Sudetoněmeckého landsmanšaftu v Brně.

Výborný (KDU-ČSL): Frackovitá drzost Petra Macinky nezná hranic
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Neuvěřitelná frackovitá drzost Petra Macinky nezná hranic. Taková slova, která jsou na hraně vyhrožování, od ministra zahraničí směrem k vysoce postaveným politikům Německa - to jako vážně?

Poškozujete vztahy se zemí, která je naším dlouhodobě největším ekonomickým partnerem. Úmyslně znevažujete dosažené smíření našich historických vztahů! Jednáte přímo proti zájmům České republiky.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • poslanec
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Odborníci: Čeští Němci stvořili nacismus. Sudeťáci nástrojem k vytvoření německého impéria
Trikolora: Na území ČR nemá co pohledávat žádný spolek, který nectí zákony naší země
„Havel s nimi spolupracoval.“ Zeman či Klausův kancléř o sudetských Němcích
Nechceme prolamovat dekrety, říká Posselt. Jenže ve stanovách je něco docela jiného

Dokumenty, zásady a pravidla ParlamentníListy.cz

O nás
O nás Podpořte ParlamentníListy.cz
Redakce
Kontakty Etický kodex redakce Redakční zásady a procesy
Důležité dokumenty
Všeobecné podmínky Všeobecné podmínky Předplatné Etický kodex vkládání příspěvků Etický kodex Diskuse Etický kodex moderátora diskusí
Osobní údaje
Zásady ochrany osobních údajů Informace o cookies
Nápovědy
FAQ Nápověda k Profilům PL – připravujeme Proč se zaregistrovat – Politik Proč se zaregistrovat – Občan Prémiové body PL RSS
Reklama
Reklama Etický kodex reklamy

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , Výborný , sudetoněmecký landsmanšaft , Macinka

Co myslíte tou větší spravedlností Evropy?

V čem s vámi souhlasím, že EU dost nerespektuje členské státy, ale říkám si, jak je to možné? Jak to, že má podle všeho hlavní slovo evropská komise? Jak je možné, že nám EU do všeho tak kecá? Myslím, že projekt je to dobrý, ale nějak se zvrtl v byrokracii a až moc zasahuje do všeho. Přitom ale ztrá...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

Amber Intense, vůně která zanechá stopu

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

kořenicí pasty Podravka Natur: chytrý pomocník pro každodenní vaření

Diskuse obsahuje 17 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Krutílek (ODS): Proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat

16:15 Krutílek (ODS): Proti regulaci VPN budu tvrdě bojovat

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k regulaci VPN.