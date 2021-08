Žádný chlap nechce slyšet to, co Petr Fiala. Řekla mu to žena. A tak dobře to myslel

reklama

Anketa Považujete afghánskou misi (2001-2021) za úspěch Západu? Ano 1% Ne 97% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 1689 lidí

S Fialou ovšem nesouhlasil sociolog Vojtěch Bednář. „Tohle je chyba Západu, a to od začáku. Místo toho, abychom se na klanovou společnost snažili naroubovat právní stát po evropském vzoru, který tam nikdy nebude a nemůže fungovat, měli jsme podporovat nejsilnější místní vůdce a hlavně pokud možno toho nejsilnějšího. Po odchodu spojeneckých vojsk je otázkou času, kdy mezi klany vypuknou další konflikty,“ mínil.

Včera Petr Fiala pro změnu na lavičce vysvětloval důležitost sebereflexe. „Sebereflexe nebo jak se pěkně tradičně říkalo, zpytování svědomí. To je samozřejmě nutné u každého člověka. Ale u politika je to podle mě naprosto zásadní. Každý den bychom měli uvažovat nad důsledky svých kroků. Naslouchat ostatním. Umět přijmout konstruktivní kritiku. A dokázat se i za chyby omluvit. Není to přece žádná věda. K tomu nás naši rodiče vychovávali. A je to tak správně,“ sdělil potenciálním voličům Fiala.

I tady si ovšem lidé našli něco ke kritice. Jiří Randula se kupříkladu ptal, zda se přijmutím konstruktivní kritiky míní věta: „Děkujeme za podporu. Tým Petra Fialy.“ Tato věta se čas od času objevuje u některých komentářů k předsedově příspěvkům na facebooku.

Dana Svobodová se vyjadřovala k Fialovým myšlenkám o Tálibánu. „Tak co, pane Fialo, co ti vaši západní spojenci USA, zaspali nebo co se stalo, že po tolika letech ochrany Afghánistánu, kde jsme byli i my, najednou odešli a Tálibán je zpět? Afghánistán jsou naši spojenci? Utíkejte jim pomoci, bojovného ducha máte, chcete bojovat s Tálibánem, víte, že mi připomínáte ŠVEJKA?“ ryla do předsedy.

A nejeden diskutující měl za to, že Petr Fiala je zkrátka a dobře nudný. „Pane Fialo, promiňte, ale vy jste hrozně nudný, bez jakéhokoliv charizmatu, úplně neviditelný. Nešlo by s tím něco udělat?“ ptala se kupříkladu Naďa Koštířová. Podobně smýšlel i Jaromír Janota, který o Fialovi prohlásil, že je dobrý akorát jako „uvaděč na festival ztraceného času“.

Že Fiala je „premiér, jakého si tato republika zaslouží a potřebuje“, si myslel Milan Rumpa. Jaroslav Brabec ho ovšem chtěl vyvést z omylu. „Vždyť je nudnější než Nečas,“ prohlásil o Fialovi. A dodal: „Když mluví, tak to vypadá, že umírá. A minule mluvil v TV, že by měla být politika jedné strany (samozřejmě ODS), a to už tady jednou bylo.“

Ještě dodal, že Fiala nikoho nepřitahuje. „Jinak, také jsem byl volič ODS, ale po těch zlodějnách a rozkrádačkách a aférách jsem změnil názor. A dokud se s minulostí pořádně nevypořádají, tak jsou pro mě mimo,“ odhalil svou minulost.

