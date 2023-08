Žádný sex? Potom ale žádná práce. I tak vybírala WHO v Kongu své zaměstnance

reklama

Závěry byly více než znepokojivé. Podobnou neschopnost jako v případě nástupu koronaviru WHO prokázala již o několik let dříve, a to v souvislosti s epidemií smrtícího viru ebola, který v letech 2013-2016 zabil ve třech afrických zemích více než jedenáct tisíc osob.

Uniklé dokumenty ukazují, že Světová zdravotnická organizace několik měsíců váhala s vyhlášením celosvětového stavu nouze v případě této epidemie eboly ze strachu z poškození ekonomiky Guineje a dalších afrických zemí. Interní dokumenty WHO získané agenturou Associated Press v Ženevě odhalují, že již od poloviny dubna 2014 dostávalo ženevské ústředí WHO e-maily od zaměstnanců na místě v Guineji, kteří volali o pomoc.

Emaily popisovaly kritickou situaci v regionu a v předmětech některých z nich stálo napsáno velkými písmeny: „POTŘEBUJEME PODPORU“. Přes tyto prosby a rostoucí počty nakažených WHO vyhlásilo mezinárodní stav nouze až 8. srpna. A proč WHO čekalo tak dlouho, přestože mělo dost informací? Úředníci z ženevské centrály organizace se nechali slyšet, že pandemie nebyla vyhlášena, i když se o ní vědělo, protože „by to mohlo rozzlobit africké země, poškodit jejich ekonomiky nebo narušit pouť muslimů do Mekky“. Takové zdůvodnění musí být pro příbuzné obětí epidemie eboly značně frustrující.

Anketa Vnímáte Alexandra Dubčeka jako kladnou postavu našich dějin? Ano 57% Ne 37% Nevím / Je mi to jedno 6% hlasovalo: 2302 lidí S Afrikou je spojen i zatím zřejmě největší skandál Světové zdravotnické organizace. Více než osmdesát afrických žen z odlehlých vesnic Demokratické republiky Kongo (DRK) obvinilo zaměstnance WHO, že je v letech 2018 až 2020 zneužívali a výměnou za zaměstnání požadovali sex nebo si sexem nechali platit za poskytování dávek humanitární pomoci. Přitom pravidelně docházelo i ke znásilněním, část z nich byla později násilníky donucena k potratu.

Někteří pracovníci WHO v tomto případě po svých afrických podřízených požadovali kromě sexu i půlku platu za to, že nebudou vyhozeni z práce. A bohužel se zločiny reprezentantů WHO neomezují jen na dospělé ženy. V rámci vyšetřovací zprávy se objevil i příběh třináctileté dívky, která prodávala předplacené karty do mobilů u silnice ve městě Mangina na severovýchodě DRK. Dívka potvrdila vyšetřovatelům, že řidič placený WHO jí nabídl odvoz domů. Namísto toho ji vzal do místního hotelu, kde ji znásilnil a ona následně otěhotněla.

Přestože si čelní představitelé WHO kvůli této kauze sypali popel na hlavu, podařilo se reportérům webu The New Humanitarian zjistit, že i když pracovníci ženevské centrály Světové zdravotnické organizace o případech zneužívání věděli již od května 2019, tak vyšetřovací komise byla zřízena až v říjnu následujícího roku. Dalších sedm měsíců trvalo, než samotné vyšetřování začalo a závěrečná zpráva se objevila teprve v září 2021.

Web The New Humanitarian přišel i s další zajímavou informací – vyšetřování v tomto případě platila samotná WHO a někteří vyšetřovatelé se snažili obětem výpovědi znechutit. Zda bylo vyšetřování této kauzy objektivní a kolik se toho naopak podařilo zamést pod koberec, nelze spolehlivě zjistit.

