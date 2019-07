Zadupe to Sobotkovo křídlo ČSSD? Josef Skála přišel s návrhem vzdát hold padlým Čechům. A má pochybnosti

Výrazná tvář KSČM Josef Skála se vyjadřuje k návrhu na změnu zákona o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. „Je-li cílem vzdát hold lidským obětem, a ne rozjet další kolo účelového politikaření v komparsu ‚strany války‘, pak ovšem poslanci mohou sotva odmítnout námět, předcházející diskriminaci nepoměrně početnějších a drastičtějších obětí i miliónů těch, kdo jejich následky nesli často i po celá další staletí,“ zdůvodňuje Skála a navrhuje rozšířit název proponovaného dne o formulaci „a obětí křižáckých válek proti českému státu, z českých zemí vyhnaných obětí násilného katolicismu, majetků zbavených pro rozdílné náboženské názory a zavražděných či svobody zbavených tzv. heretiků“.

Pokud návrh nabude formy pozměňovacího návrhu, bude podle něho zajímavý postoj ČSSD. „Nejenom širokou levicovou veřejnost bude zajímat, jak se k otázce postaví poslanci zvolení za ČSSD. Zda upřednostní to, co bylo poselstvím našich dějin už pro obrozence, Palackého a Masaryka, nebo zda bude i tentokrát tahat za delší konec ‚Sobotkovo křídlo‘, spřízněné s klerikály už od svého zrodu i poměrem ke kolosálnímu švindlu tzv. církevních restitucí,“ naznačuje Skála a vylučuje, že by to bylo totéž jako respekt ke všem věřícím i duchovním. „Těch si upřímně vážíme i my, vlastním krédem marxisté,“ dodává.